Повернення до мажоритарно-пропорційної системи парламентських виборів підтримають понад 300 депутатів, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що повернення до мажоритарно-пропорційної системи парламентських виборів підтримають понад 300 народних депутатів.
Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Весь парламент підтримає. Думаю, буде голосів 300+", - сказав Арахамія.
За словами голови фракції, у парламенті щодня активізують ініціативу повернення до змішаної виборчої системи (сукупність двох систем: пропорційної – за партійними списками та мажоритарної – голосування за кандидата).
"Народні депутати вважають, що на величезних виборчих округах, які є нині, неможливо досягти впізнаваності. Сьогодні у мажоритарника, якого на одному окрузі обирали десять років, округ збільшився втричі – ні він людей не знає, ні вони його. Часу, щоб познайомитися, немає... Виходить, створено якісь псевдоокруги, які не працюють, і є ймовірність обрати до законодавчого органу випадкових людей. Тож аргументи вагомі та об'єктивні, але одна справа розмови на кухні чи в їдальні парламенту, а інша – законодавча ініціатива. Ініціатив ми поки що не бачили. Хоча і наших багато мажоритарників теж цього хочуть", - розповів голова фракції.
Арахамія також наголосив, що не бачить застережень, які завадили б повернутися до змішаної системи.
"З новою системою проекспериментували на місцевих виборах – побачили дуже багато негативу. Основний мінус – кандидати, які потрапляють до списків партій, один одного "знищують". Умовно кажучи, третій номер починає "сипати" компромат на п'ятий номер, той – у відповідь. У результаті відбувається боротьба всередині списку, а не із зовнішніми опонентами... А тепер уявіть партійний відкритий список, який охоплює багато претендентів.
Будь ласка, зачекайте...
Згодом поставим Меморіал.
Як ви без мізків живете?
КАКАЯ САМОКРТИЧНОСТЬ ОТ ХЛАМИНДИИ...ты гля прозрел часом...
Пробовать буду не я , купят округа за гречку , газ , дрова , дорогу к школе и пару спортивных площадок - мы это уже проходили много раз . Ты вот слёту можешь назвать депутата по твоему избирательному округу ? А по соседнему ? Три первых пункта его программы ? Если да - я буду сильно удивлён .
Демократия - это не только система выборов , но и система ответственности . Как избирателей за свой выбор , так и депутатов за выполнение программы . Избиратели Украины сейчас за свой выбор платят с такими процентами , что ни один "Швидкокредiт" не мечтает . А вот о депутате который после невыполнения обещанного хоть как то пострадал ( криминальные разборки не в счёт ) я не слышал .
А вот если бы пришлось покупать каждую обезьяну отдельно то врядли бы такое проканало. Слишком дорого и хлопотно и залётно.
**** ЗЕленая,вы твари идете по наклонной,вниз под плинтус.Пора вас мразей оттаскивать от корыта.
1) правом выдвижения в кандидаты обладают ТОЛЬКО партии;
2) избранный депутат ОБЯЗАН войти во фракцию, выдвинувшей его партии. Исключение может быть только в том случае, если партия не может сформировать фракцию;
3) выход или исключение из фракции автоматически означает утерю мандата;
4) выписывается простой способ отзыва депутата избирателям
Та проходили ми вже таке в своїй історії, в перше-друге скликання. І тоді ще не такі гроші в парламенті ходили, і потужних олігархів ще не було, щоб перекупити депутата - і те перекупали один одного!
Ми таке вже проходили в своїй історії! Це було третє скликання парламенту, коли прем'єри мінялись, як рукавички! Навіть такі сильні прем'єри, як Ющенко!
І будь - яке зазіханя на право депутата НЕ ВІДСИДИТИ СВОЇ 4 роки у ВРУ вони сприймають як кишенькову крадіжку.
Для отзыва достаточно собрать количество подписей избирателей его округа.
На его место заходит кандидат,второй на выборах в этом округе.
Преимущества.
Не нужно проводить повторных выборов.
Все голосующие за "гречку" будут регулярно(каждые 6-8 месяцев) получать "гречку"!
У нашій ситуації чесна людина без грошей, навіть за певної підтримки місцевої громади, АЛЕ без грошей, не виграє виборчий округ, переможцем буде якесь антиукраїнське корумповане зло.
но(!) кандидат должен родиться и жить последние 20 лет на своем округе
В чём проблема?
Мошенники и коррупционеры при административном ресурсе рвутся к корыту? Ответ - да
Якщо зелені уроди хочуть вчергове збрехати і поміняти ними же затверджений (і з 18-ї спроби проголосований у VІІІ-му скликані) Виборчий Кодекс, повернути мажоритарку - Х-р їм на прапор, і в Ростов.
ОПЯТЬ ХОТЯТ ИЗ МАЖОРИТАРЩИКОВ ЛОХОТРОН УСТРОИТЬ!!!
Джерело: https://censor.net/ua/b3306131
Кто ещё в Украине не знает, что легче всего использовать административный ресурс для фальсификации выборов именно на мажоритарке?!
Мошенники-наперсточники. Ни совести, ни чести, ни мозгов
Ну праильно...бежать то некуда.
4 ч. ·
В «Слуге народа» запели песни, что на выборах в Раду надо возвратить смешанную избирательную систему с мажоритарными округами.
Банковая готовится скупать голоса на округах, поскольку по полностью пропорциональной системе «Слуга народа» будет в оппозиции на выборах 2023 года.