"Не було пропозицій": у Путіна заявили, що не планують зустрічі із Зеленським
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У президента Росії Володимира Путіна заявили, що не планують зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема тому, що з Києва не надходило конкретних пропозицій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова для "РИА Новости".
"Ну, насправді, будь-якої субстантивної підготовки зустрічі двох президентів не ведеться, ніяких конкретних пропозицій ми від наших українських колег не отримуємо", - сказав Пєсков.
Він також зазначив, що український закон, яким надається громадянство переслідуваним з політичних мотивів росіянам, "тут навряд чи може грати якусь роль".
Топ коментарі
+3 Svet Kul
показати весь коментар20.12.2021 13:59
+3 Микола Папізже
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+3 Serhii 3ed11e2e
показати весь коментар20.12.2021 14:05
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При встрече с априори мошенниками всегда надо иметь авторитетных свидетелей. Иначе навешают ложных обещаний - не отмоешься
Верховный уклонист в прямом эфире бросил перчатку царю РФ - готов, не боюсь, буду мол встречаться, когда-нибудь, потом, может быть если ...руссо-фашист захочет.
Не угодил Украинцам,которых вы назвали "американцами",тем.что планомерно работает на врага - московскую федерацию,попутно грабя страну и население.
Расеянам не угодил тем,что трус,плохо работает на сдачу Украины за те деньги,которые они ему платят!
Зустрітися та отримати гарантії збереженя житя його та сім'ї.
Збереженя його грошових статків та майна на расєє.
Збереженя офошорних рахунків.
Бо в Україні його чекає перший строк у в'язниці.
В них достатньо місця в свінгєр-хаті, де вони обмінюються двійко на двійко. Але в мене є підозра, що ці, ну зовсім некрасиві тьотки, там чісто для салатів нарубати.