"Не було пропозицій": у Путіна заявили, що не планують зустрічі із Зеленським

У президента Росії Володимира Путіна заявили, що не планують зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема тому, що з Києва не надходило конкретних пропозицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова для "РИА Новости".

"Ну, насправді, будь-якої субстантивної підготовки зустрічі двох президентів не ведеться, ніяких конкретних пропозицій ми від наших українських колег не отримуємо", - сказав Пєсков.

Він також зазначив, що український закон, яким надається громадянство переслідуваним з політичних мотивів росіянам, "тут навряд чи може грати якусь роль".

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