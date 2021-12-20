Україна одна з перших у Європі пройшла осінній спалах захворюваності, - Кабмін

На сьогодні епідемічна ситуація з COVID-19 в Україні значно краще, ніж у багатьох європейських країнах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну, про це йшлося під час селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції на території України під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, шість тижнів поспіль спостерігається зниження кількості госпіталізованих. Зайнятих ковідних ліжок наразі 21 567. За минулий тиждень було госпіталізовано 12 908 осіб.

За інформацією МОЗ, Україна одна з перших у Європі пройшла осінній спалах захворюваності, і наразі показники відповідають середньоєвропейським.

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами.

"Крім того, у січні МОЗ планує розглянути питання щодо можливості запровадження бустерної дози з урахуванням підходів Європейського Союзу", — зазначив Віктор Ляшко.

Як зазначили в МОЗ, 16 грудня було зареєстровано наказ Міністерства юстиції про розширення переліку професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою. Наказ набере чинності 20 січня 2022 року та стосуватиметься всіх працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я державної й комунальної форми власності, а також всіх комунальних підприємств, установ та організацій.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради наголосив, що українці, які щепилися за кордоном, також мають отримати переваги українського COVID-сертифікату.

"Люди, які були вакциновані за кордоном визнаними у світі вакцинами, так само повинні мати нагоду скористатися програмою Президента єПідтримка. Необхідно надати їм можливість перенести сертифікати в Дію", - наголосив очільник Уряду.

У Міністерстві охорони здоров’я відзначили, що на виконання завдання попередньої селекторної наради було дозволено таким особам отримати український сертифікат у сімейного лікаря.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, на сьогодні вже 3,6 млн людей скористалися послугою єПідтримка, з них вже майже 2 млн отримали кошти.

"Наразі до програми приєдналися 6 банків. Ще 10 проходять процес підключення. Загалом у банках відкрили більш ніж 4,6 млн спеціальних рахунків", - зазначив віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Крім того, Мінцифри активно співпрацює з Національною поліцією та кіберполіцією щодо виявлення транзакцій установам, які не надають визначені в переліку послуги.