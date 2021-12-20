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Новини Політика України
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ЦПК має намір звернутися до США з проханням накласти санкції на Татарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦПК має намір звернутися до США з проханням накласти санкції на Татарова

Центр протидії корупції (ЦПК) додав профіль заступника керівника Офісу президента Олега Татарова на сайт проєкту "Зробимо їх візи разом". Аналітики ЦПК зібрали дані щодо проросійської та антизахідної діяльності Татарова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ЦПК.

Так, уже понад 14 місяців триває конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Члени комісії за квотою парламенту під неформальним керівництвом Татарова регулярно зривають засідання та блокують визначення переможця.

За інформацією ЦПК, підбір членів комісії від Верховної Ради здійснювався Олегом Татаровим. Зокрема, і журналісти знайшли численні зв’язки більшості визначених парламентом осіб із заступником керівника ОП.

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Протягом процесу конкурсного відбору, більшість членів комісії з парламентської квоти різними способами затягували процес, намагалися встановити процедури, які не передбачали перевірку доброчесності, необгрунтовано блокували незалежних кандидатів на конкурсі.

Коли до фіналу конкурсу вийшли два кандидати, один з яких детектив НАБУ Олександр Клименко, що займався справою Татарова, контрольована частина комісії штучним чином затягувала процес і намагалася його зірвати взагалі.

"Поки Зеленський обіцяє Байдену невідкладно обрати керівника САП, чиновник з його Офісу, тобто Татаров, нахабно понад рік блокує конкурс. Наразі ЦПК чекає закінчення цього року, аби зрозуміти, чи завершиться конкурс в САП чесно, щоб додати нову інформацію щодо того, як він закінчився і чи вдалося Татарову остаточно зірвати обрання керівника відомства", – коментує голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

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Увага міжнародних партнерів прикута до конкурсу на керівника САП, оскільки його незалежний відбір є одним із пріоритетів програми з МВФ, а також визначався як невідкладний захід у спільній заяві президентів США та України.

У профілі щодо Татарова аналітики ЦПК зібрали інформацію про його кар’єру в Міністерстві внутрішніх справ в часи президента-втікача Віктора Януковича, неправливі висловлювання щодо Революції Гідності, тісні зв’язки з підсанкційним у США Андрієм Портновим, скандальну корупційну справу, антизахідну риторику та атаки на антикорупційну інфраструктуру.

Також дивіться: "Татаров - зашкварений чорт Януковича/Захарченка, якого Офіс Президента Зеленського врятував від в'язниці", - Шабунін. ВIДЕО

Нагадаємо, у рамках проекту #ЗробимоЇхВізиРазом ЦПК збирає інформацію про статки корупціонерів та прокремлівських агентів у владі та звертається до ЄС, Великої Британії, США та Швейцарії із проханням заборонити в’їзд кожному, хто атакує співпрацю України з Заходом, а також перевірити джерело походження статків таких осіб.

11 січня 2021 року стало відомо, що США ввели санкції проти 7 громадян та 4 засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів. Серед цих осіб опинився також нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, звернення щодо якого надсилав Центр протидії корупції.

Окрім того, 9 грудня Уряд США запровадив санкції проти Олександра Тупицького, у якого теж є профіль на сайті проєкту ЦПК.
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Топ коментарі
+13
А за того хто притягнув його туди забули?
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20.12.2021 14:00
+11
Свято наближаєтьсся!
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20.12.2021 14:00
+8
Неназначение прокурора САП при личных обещаниях Зе цивилизованному миру - это 100% маркер кто есть кто.
Де факто есть коррупционеры, крышевание их, а всё вместе - это ОПГ.
Второго варианта просто нет
До окончания самоидентификации осталось всего несколько дней.
А потом на планете Земля не останется ни одного челоаека кто бы вписался за ..... Трудно подобрать слова, чтобы охарактеризовать моральные качества на вид людей
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20.12.2021 14:06
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Свято наближаєтьсся!
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20.12.2021 14:00 Відповісти
А за того хто притягнув його туди забули?
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20.12.2021 14:00 Відповісти
печально что в списке санкций нет санкции -применить лафетный забег жаль...
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20.12.2021 14:28 Відповісти
Стидоба для Зюзіка і тих,хто його обрав.
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20.12.2021 14:04 Відповісти
А что так можно? Тогда оптом на всею зеленую шоблу.
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20.12.2021 14:06 Відповісти
Неназначение прокурора САП при личных обещаниях Зе цивилизованному миру - это 100% маркер кто есть кто.
Де факто есть коррупционеры, крышевание их, а всё вместе - это ОПГ.
Второго варианта просто нет
До окончания самоидентификации осталось всего несколько дней.
А потом на планете Земля не останется ни одного челоаека кто бы вписался за ..... Трудно подобрать слова, чтобы охарактеризовать моральные качества на вид людей
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20.12.2021 14:06 Відповісти
Да. У старика Байдена дилема. Он прекрасно понимает, что из себя предстваляет косноязычный выпускник Лиги КВН, но сдругой стороный это же понимает и плешивый за поребриком. Боагодаря 73% зе-банатов мы должны пройти по краю пропасти не свалившись туда...
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20.12.2021 14:20 Відповісти
Да нет Байдена ни каких проблем.
Просто потом выйдут на регулярной основе в мировых сми разоблачительные статьи о Бене и о Зе.
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20.12.2021 14:32 Відповісти
при клоуне этого прокурора будут выбирать ещё два года, суть лохотрона заключается в том что только этот прокурор может давать разрешение на посадки))) поэтому клоун улыбается и будет выбирать ещё очень долго))
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20.12.2021 14:54 Відповісти
Місце Татарова в буцегарні , але ж Зебабуіну потрібні нелюди такі , як він сам , а саме які ненавидять все украінське і украінську націю , яка на Майдані виборювала свободу і вільну Украіну від московіі 😡
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20.12.2021 14:15 Відповісти
Патриотической части украинского общества пора уже учиться самой накладывать удушающие и испепеляющие санкции на предателей, коллаборантов прокремлёвских, казнокрадов - мародёров...Готов активно участвовать в вынесении приговоров и приведении их в исполнение...
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20.12.2021 14:16 Відповісти
А Зе и ведет страну к тупику, выходом из которого может стать хунта. И тогда юные, безусые двуязычные парни с черно красными нашивками быстро наведут "порядок" на Банковой, Грушевског и в Минобороны. И будет ветерок теребить фалды Бриони на трупах еще нестарых мужчин с лицами из телевизора
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20.12.2021 14:24 Відповісти
Падажите, а бубочка же сказало что не все при яныке были плохие, вот татаров он хороший, нелох за него мазу тянет
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20.12.2021 14:21 Відповісти
Воно називає його "потужна людина" прости Господи
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20.12.2021 14:39 Відповісти
ЦПК- политбюро?
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20.12.2021 14:34 Відповісти
Політбюро обрало 73% довбнів!
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20.12.2021 14:41 Відповісти
25% -агенты Кремля..
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20.12.2021 22:18 Відповісти
ЗЕбіло ти, недоумкувате, млять
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20.12.2021 22:43 Відповісти
а як це зрозуміти???
цпк просить подіяти на людину яку тупо захищає президент.
то иоже на ОРГАНІЗАТОРА треба накладати санкції а не на пішаків
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20.12.2021 15:10 Відповісти
як що всіх цих зелених гнид на роботу прийняв чи призначив президент то кого тоді треба гнати с....аною мітлою?
їх чи його?
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20.12.2021 15:12 Відповісти
А раніше неможливо
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20.12.2021 15:17 Відповісти
 
 