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війна (56913) Данілов (1189) тероборона (336)

Данілов виступає за озброєння тероборони: "Легкої прогулянки для Росії не буде". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підрозділи територіальної оборони отримають необхідне озброєння, і в разі нападу на Україну "легкої прогулянки" Росія не отримає.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"У законі прописано повноваження та відповідальність органів місцевого самоврядування, голів обласних та районних державних адміністрацій. Це дуже детальний закон, який досить довго формувався і навколо якого тривала дискусія. На сьогодні я вважаю, що закон більш-менш досконалий для того, щоб розпочати цим питанням займатися", – заявив Данілов, додавши, що територіальна оборона повинна мати озброєння, яке дозволить виконувати свої функції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершення створення територіальної оборони треба провести у стислі терміни, - Данілов

"Сьогодні ми живемо в сучасному світі, і озброєння, яке може бути маленьким за розмірами, дуже велике за своїми діями. І зараз говорити, що це має бути якась важка техніка тощо... На сьогоднішній день є розуміння, що у сучасному світі не цим вимірюється успіх", – додав Данилов.

За словами секретаря РНБО, територіальна оборона буде дієвою одиницею у разі нападу Російської Федерації.

Також читайте: Резерв тероборони становить понад 200 тисяч громадян, - Резніков

"Якщо це станеться, всі відповідні установи відразу стануть на захист нашої країни. І якщо хтось вважає, що це буде якась легка прогулянка, повірте, такого не буде", – резюмував він.
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Топ коментарі
+40
мочить будем тварей везде
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20.12.2021 14:09
+31
Літаки, ракети та танки - то справа ВСУ, а не територіальної оборони. Але якщо на 175 тісяч окупаційних військ окрім ВСУ у кожному українському місті буде чекати по кілька десят тисяч озброєних партизан - це зробить ціну окупації занадто великою.
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20.12.2021 14:14
+15
Серьезно??? Значит "окно возможности в 4 недели" до полномасштабного вторжения, на 7-м году оккупации Украины и тут вдруг приходит идея Данилову вооружить тероборону!!! Идея приходит и уходит!!! Это смешно!!!
А ещё у него есть СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН на случай вторжения, какой может быть секретный план при ЗеЛеНСкОм ???
ЗЕ с Ермаком давно рассекретили Пу все секретные планы включая Вагнеровское дело.
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20.12.2021 14:15
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Власть боится активистов с оружием - сейчас они Путлера остановят а завтра станут кротов с ОП изгонять как порчу... вот и хотелось бы власти народ как в 1941м с голыми руками без оружия толкать на амбразуры.. Легко бла бла бла про планы.... одно жопо хотт усидеть во власти и иметь патриотов которые не пропустят рашистов
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20.12.2021 15:32 Відповісти
народ, посмотри что имела Орда и что имел Вермахт.
Орда по тяж технике имела как весь остальной мир.
"норот на омбразуры", ага. ты хотя бы понимаешь что армия совка могла тупо еще вооружить всю Европу, а не три раба на одну винтовку, как тебе вдолбили в совке. Вермахт захватил горы оружия и топлива, которые предназначались не так для орды, как для вооружения "пролетариев" Европы. "народ" для меня матерное слово уже.
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21.12.2021 09:42 Відповісти
Вовка пынькин очкошник.Он только отсосать у украинцев сможет. Хло тряпочное. Мы,казахи,русню с тыла ипашить будем
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20.12.2021 15:37 Відповісти
а маму свою забрал с Луганска ?
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20.12.2021 15:51 Відповісти
Трендить. Від Білорусі до Києва дві години для механізованої бригади. За дві години він встигне хоча б оповістити? А десант висадять раніше. Диверсанти Будуть інфільтровані за декілька діб.
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20.12.2021 15:56 Відповісти
Ось дуже хочу десант з повітря. Горіти будуть скопом, у літаках та гелікоптерах.
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20.12.2021 18:35 Відповісти
Від чого будуть горіти? Ви герой Марвелу з спопеляючим поглядом? Найгірше це, безвідповідально ставитися до загрози. Я вас не лякаю, а пояснюю чого варто очікувати. Зпершу диверсійні групи будуть захоплювати склади та нищити ПВО ракетами та штурмовою авіацією будуть шкодити ПВО. Їх завжди нищать першими і сил у ерефії вистачить. Огризатися будуть тільки ті, які вдасця приховати. Але не довго, за ними буде йти полювання. Потім будуть ракетний та авіаційні удари по об'єктам оборонного значення. І повірте, вони весь цей час не сиділи склавши руки, а вивчали розвідданні та передовий досвід. Проводили військові ігри і розрахунки. Не дивлячись на санкції, німці через прокладки поставляли їм двигуни та електроніку для дронів і хто знає чого ще. Це, нам вони ніхріна не давали та забороняли іншим поставляти, а ерефію балували товарами подвійного призначення.
Паралельно з цим почнеться безпосереднє вторгнення сухопутних військ, повітряного та морського десанту на півдні. З північного боку між білоруським кордоном та Києвом всього одна більш менш серьйозна річка Тетерів. Через решту не складно навести мостову переправу і інженерні війська будуть йти в другому ешелоні на випадок, якщо десантно-штурмовим групам не вдасця захопити мости. і повірте, рухатися вони будуть швидко аби не дати нам отямитися.
В другому ешелоні будуть йти внутрішні війська і проводити зачистку. Перевіряти будуть кожну хату, сарай і кожну квартиру. Виганяти на вулицю всіх мешканців і проводити паспортний контроль. Ось тут їм і прийде на допомогу вата, яка буде вказувати на неблагонадійних. Крім того, думаю що, вони вже мають підготовлені списки тих, хто виступав в соціальних мережах. А, оскільки більшість мобільних операторів у власності московських компаній пов'язаних з ФСБ то, вони вже мають і списки телефонних номерів і номерів ваших друзів. Привіт тим, хто ставив собі російські програмки на смартфони з доступом до телефонних книг. Вам краще одразу йти в партизани.
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20.12.2021 20:27 Відповісти
1. Розвід сообщество України включає Головне управління розвідки МО, Зовнішню розвідку, розвідку Прикордоної служби, розвідка ВМС, розвідка ВПС, розвідка Головного ракетно-артилерійського управління .
Кожен командир підрозділа ЗСУ, згідно Бойового статуту зобовязан вести розвідку у зоні своєї відповідальності.

2. Згідно законодавства, в обов'язки СБУ входить боротьба с ДРГ противника, а при необхідності залучаютьс спецпідрозділи Національної Гвардії.

3. Тому в РФ не вийде раптовий напад.

4. Про горіти я посилався на слова генерал-майора Кривоноса, Героя України, бойового офіцера спецназу, котрий у одному етері сказав, що для цього готови і підрозділи спецназу і деяки підрозділи ДШБ, на озброєні Корсари, Стугни, Джавелини, від котрих кацапськи танки палають та палають.

5. Проти висадки морського десанту, вже сім років проходят навчання Геоцінтов та Піонів. Два влучення у корвет і він йде на дно. Швидкість десантніх кораблів така, що вони доси велика мішень для наших гармашей.

6. Ви пагано дивилися карту, а я живу у Житомірі. По преше, кацапам спочатку треба переїхати широку рфчку Пріп'ять, місцями до сотні км від нашого кордону, бо правий берег заболочен і там вони не стоять. Крім того є ще річки Полісся, яке багато на болота.

7. Після ракетно-авіаційних обстрелів, перши кто побіжить на запад, як раз і буде ця вата.

8. І на остаток. Звичайно розраховують, що для контролю окупованої території треба мати мінімум одного військового на 40 людей окупованої території. Але ті наши спецпідрозділи, яки не загинут у перши тиждні, вони підут на территорію РФ і почнут там набагато краще Басаева підривати мости, нафтопроводи, газопроводи, нафтобази, водоканали та інше. А ось для контролю величезної території та інфраструктури РФ, потрібно не меньш 10 млн арміі на территорії РФ - пупок развяжется.
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20.12.2021 21:20 Відповісти
Ну, тоді я за вас спокійний. У вас все вже розписано і вирішено. Головне тепер виконати і можна відпочивати.
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20.12.2021 22:45 Відповісти
Розлого написано , патріотично , але ...............
1. Дієвість бойових статутів була продемонстрована ще у 2014 році у Криму коли командири частин піарилися на камеру - " Кієв , ми ждєм ваш пріказ" , у відповідь отримували - " у вас є статут , виконуйте його " і виконували ж , твою мать , поставивши у одній частині барабанну установку на вулиці , у іншій ведучи бесіди із зєльонимі челавечкамі , дехто з прапором і піснями строєм ходив і т. п. замість того щоб відкрити вогонь на ураження по тих хто самовільно на територію ВЧ вторгнувся , або хоча б підірвати склади з ************ щоб ворогу не дісталися , ті самі військові кораблі спалити якщо розуму не вистачило завчасно їх на зовнішній рейд вивести . Лише одна частина військової авіації ( по -моєму з Керчі ) перегнала те що могло літати на материк , один прикордонний загін свої катери відправив до Маріуполя і підрозділ десантників з Дніпропетровщини , який був на навчаннях у Криму , повним складом маршем на закріпленій техніці вийшов з Криму - честь і хвала цим ВОЇНАМ , вони справжні герої України , а не "соколи українські " які замість свої МІГи перегнати , ждали поки у Бельбеку їм у двигуни каміння накидають .... це щодо статутів .
2.Про нацгвардію ...... як кажуть , "не для того мама квіточку ростила" - подивіться чим нацгвардія займається і до чого звикла а потім філософствуйте про залучення частин нацгвардії ; щодо СБУ взагалі мовчіть - наскрізь корумпована організація яка функціонує для задоволення потреб "властьдєржащіх" та власного збагачення - приклад тому "самий чесний" СБУшник України пан Смешко ((
3. Чи вийде у рашки раптовий напад - легенько , особливо коли у "верховного головнокомандувача " один мир у очах.
4. Не посилайтеся на чужі слова - відповідайте за себе а не за інших . То скільки там у вас вдома корсарів з джавелінами лежить ? Я у себе вдома у коморі глянув - пусто , хоча б автомат дали у кутку поставити , так у нас нині його і за власні кошти не купиш ((( Війна іде , розумним би було кожному військовозобов"язаному хоча б дати можливість за спрощеною процедурою нарізну зброю за власні кошти придбати , сходіть у дозвільну систему і отримайте відповідь щоб я тут сторінку не засмічував.
5. Гармаші були при тих гарматах що зі ствола ядрами заряджалися , зараз вони артилеристи ; скільки там корветів було потоплено на навчаннях , бо я щось ні про одного не чув ...... Який довбой@б вам сказав що снаряд Гіацинта потопить корвет ? Ви коли нібудь торпеду вживу бачили ?((
6.Добре що написали де живете - у ваших краях палити ворога сидячи на дивані можна по всіх кутах хати чи квартири , бо на карті оприлюдненій CNN кацапи на вашу область поки що х@ра поклали , а от до Сум , Харкова ,Чернігова , Полтави і т. д. кацапам добратися як два пальці обпісяти .... так що уважно читайте те що Cтарий Кінь вам написав , він краще за вас це розуміє!
7. Хотів би почути скільки ракетно-авіаційних острілів ви особисто пережили на своєму віку , бо так упевнено розповідаєте про біженців ніби особисто пару ворожих бомбардувальників збили ((
8. І наостанок , ви так тут упевнено про рейди у тил ворога розповіли , що я цим перейнявся - давайте свою адресу , як тільки кацапи наступ почнуть я вас приїду заберу із собою в рейд!
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20.12.2021 22:51 Відповісти
1. Не засуджую Турчінова, бо Крим захистити було неможливо.
Як щоб, на вимогу Тягнибока та Кошулінського тоді Миністром оборони не призначили бестолкового Тенюха, а на пропозицію Смешко, наприклад генерала Радуцького, а замість Муженко НГШ призначили генерала Воробьйова, як пропанувала Тімошенко... Як би Турчинов повірів тодішньому Премьер-міністру АРК Могільову (який до цього наказував бульдозерами знести кафешки кримських татар на Ай-Петрі...
Тоді, у перші СІМ діб і ніяк не пізніше, ситуацію ще можно було врятувати. Але сталося це, що сталося.

2. З приволу чому війська нічого не робили. Ви попали під вплив обману. Чатовий та начальник варти зобов'язані відкривати вогонь на враження, тільки у випадку нападу на пост, кордони котрого означені на місцевості. Але кацапи меж постів ні разу не порушили, деблокацію військових частин повинна робити не армія, а тоді міліція, але кримська була на боці Москви.
Щоб військови частини отримали право на ведення бойових дії, ІО Президента Турчінов, повинен був своїм Указом ввести стан "Війна" Я щось такого не пам'ятаю, а всі напади проти ЗСУ були лише для їх діскредитації, як важлива частина Гібрідної війни.
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20.12.2021 23:42 Відповісти
Є така трішки похабна приказка : " Якби я був такий як батько , а батько був такий як я , то ми б узяли одну дівку.............. " Вся оця ваша писанина як та приказка , ні про що і видно через дефіцит спілкування ((
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20.12.2021 23:59 Відповісти
Спілкування? Ні, зрадників та кацапських тролів гоняю, коли в мене виникає таке бажання.
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21.12.2021 00:08 Відповісти
Крым защитить было невозможно? Серьезно?? Т.е. потопить пару паромов на керченской переправе со стороны крыма когда только кацапы начинали туда лезть и заблокировать кацапскую базу в севастополе - это типа из области военной фантастики?
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21.12.2021 06:50 Відповісти
хм.
там семьям угрожали.
я не то шо их понимаю, но да, понимаю.
навис на уши - прекрасно действует.
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21.12.2021 11:23 Відповісти
Не не не, семьям угрожать начали ЗНАЧИТЕЛЬНО позже, когда кацапы уже накачали Крым своими войсками. А блокировать часть и подрывать паромы надо было в самом начале - когда только был замечен кацапский бтр на трассе Севастополь-Симферополь.
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21.12.2021 23:49 Відповісти
Извините, а вы с какой страны?
Украинцы знают, что после харьковских соглашений Кремль ОФИЦИАЛЬНО, с разрешения Януковича и ПР имел на полуострове 30 000 своих солдат + 10 тысяч мог довезти.
Так что войск у Кремля итак было больше, чем у Украины. Кроме того, Путин там своим платил в три раза больше, чем платили в ЗСУ, СБУ и милиции.

Кроме того, Янукович, типа в целях экономии средств заменил экстерриториальный призыв, на службу рядом с домом.

Вот и доэкономились до того, что подразделения на полуострове, готовые воевать с кацапнёй были, но их было мало.
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21.12.2021 20:03 Відповісти
Извиняю. Из какой я страны в буквальном смысле прописано в моем нике, если почитать. Ну если, конечно, для вас не неочевидно какой стране принадлежит Крым.

А теперь расскажите мне сколько украинских войск располагалось в Крыму на тот момент и сколько войск потребовалось бы для блокировки расиянской базы в Севастополе и подрыва нескольких паромов в Керчи?

И еще, не надо мне цитировать бред от официальных украинских СМИ о том, что в Крыму все поголовно оказались предателями, а иначе бы "держите меня семеро". Я оккупацию Крыма видел своими глазами в реальном времени, проживая на тот момент там. И ездил по воинским частям и разговаривал с солдатами и примерно представляю количества желающих защищаться. Вот только приказа не было.
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21.12.2021 23:47 Відповісти
Первое, оно же главное - действительно не было приказа, но не просто приказа, который был бы так же противозаконным. Не было введения "Военне положення" або "Стан війни", а без введения такого состояния военнослужащие ЗСУ не имеют права применять оружие ВНУТРИ свой страны.

Не осуждаю, вы лично делали то, что тогда могли. Но если бы население полуострова проявило попытки деблокировать наши воинские части, то тогда ВОЗМОЖНО их бы и поддержали Внутренние войска полуострова, которые как раз имели юридическое право на такие действия.

С одной стороны были связисты, охранники штабов, обслуживающий состав аэродромов, две бригады авиации, одна из которых осталась верна Украине и ПОЛНОСТЬЮ перегнала все самолеты под Николаев, и вторая, с небоеготовыми самолетами, которые передали врагу пройдя с Боевым знаменем и пением Гимна Украины. А со стороны РФ это были подразделения спецназа, которые мы видели на видео, морская пехота и ВДВ.

Так что, что либо можно было сделать лишь в первую неделю (как теперь известно), но тогда власть в Киеве только формировалась после Евромайдана, а властям АР Крым и руководителям силовиков доверять было очень сложно.
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22.12.2021 16:34 Відповісти
Когда у вас аннексируют территорию больше Голландии, когда у вас отжимают 80% энергоресурсов, скот не должен жить "как раньше". Он должен страдать. ***** страдать. Он должен рыдать у холодных батарей и лопнувших в мороз коммуникаций, он должен топить буржуйки икак следует, качественно, протерпеться и прострадаться. Потому что иначе это поголовье попердывая в теплый диван будет фантазировать на тему сколько у него украли. Ведь если все как раньше или почти как раньше значит большой проблемы нет. Значит можно совершать ******************* эксперименты над страной ведь хуже не будет, ну не стало же хуже до этого после интервенции? И сейчас не станет. Ну логично же, нет? И главное в тепле в добре на эти фантазии есть время и силы. Поэтому будущей элите нужен урок - не облегчай жизнь скоту, не создавайему ложное чувство безопасности, и себя погубишь и страну, пусть шкурой чувствует дыхание *******, по другому это не работает
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22.12.2021 08:51 Відповісти
2. А полк Азов не воює?
А хто провівоперацію по затриманню та вивозу Цемаха з ДНР до Кієва? СБУ. Така яскрава операція, у таких складних умовах, що Массад, який викрав Ейхмана і за що отримав нагороди, у кутку від заздрісті скулить, бо працював тоді майже у тепличних умовах.
А до цього полковник Хараберюш декілька разів брав у полон в ЛДНР підполковників та полковників армії РФ.

3. Ну хошь не намагання заробляти гроши, як у папередника.

4. Торпеду бачив, у музеї))
А в нас багато корветів? Так вони постійно тренуются у стрельбі по мішеням, які на буксирах тягнуть, так що влучати вміють.
Краса та гордість британського флоту була потоплена лінкором Тірпіц, всього однім пострілом. Біля Кіпру ще одного крейсера також потопили з берегової батареї всього однім пострілом.

5. Пагано ви карти розглядали. Виступовичи - Овруч - Коростень та на Київ, щоб відразу на Печерськи пагорби, не форсуючі Дніпро.

6. У рейд мені є з кім пійти.
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20.12.2021 23:55 Відповісти
Як є з ким у рейд іти то досить тут всю оцю херню писати -готуйтеся мовчки до рейду , сало соліть , онучі готуйте , бо інакше ви так невдовзі до доблесного лицаря Айвенго доберетеся ((
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21.12.2021 00:04 Відповісти
А звідки така впевненість, про злагодженість рос військ ? Якщо б у ерефії війська були укомплектовані здебільшого професіоналами, то можливо, але від строковиків чекати багато не приходиться . А по друге Ви не праві, щодо мобільних оператрів і Ваші звинувачення наївні, нібито вони через свою приналежність усе зільютьть маскалям, не там зрадників треба шукати ! Мобільні оператори під надійним "колпаком" українських спецслужб .
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20.12.2021 23:50 Відповісти
Нажаль, історія війни на Донбасі показує, що введення десятка ворожих БТГ завжди вирішувало хід операцій не на нашу користь. А це, тільки десяток БТГ. БТГ це, посилена скажімо 4 танками та артилерією рота чоловік 150. Навіть без прикриття авіації.
Ви надієтеся що, кремлядь пошле в першому ешелоні новобранців? Не надійтеся.
Московські артисти у нас теж виступають під отим надійним ковпаком? Скільки тон горіхів вони коштують?
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21.12.2021 00:30 Відповісти
Ти дійсно кінь і мізки в тебе як у коня. На Курському патячку воювало біля трьох мільйонів солдат з обох сторін, а ти хочеш щоби стотисячна орда захопила Україну. Сам усикаешся від страху і других хочеш налякати. Хай попробує мордор, побачить, Чечня їм квіточками видасться.
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21.12.2021 09:18 Відповісти
Якщо ви злякалися того, що я написав то, може хоч рюкзачок собі зберете. Те, що я написав не відображає і десятої частини від того, що буде відбуватися у випадку повномаштабної агресії.
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21.12.2021 09:21 Відповісти
Дві години болотами?
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20.12.2021 20:05 Відповісти
Ви їх за дурнів тримаєте?
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20.12.2021 20:28 Відповісти
"скорость движения автомоб. колонн составляет 25-30 км/ч, смешанных и танк. колонн - 20-25 км/ч, пеших колонн - 4-5 км/ч (на лыжах 5-7 км/ч). Величина суточного перехода может составлять для смешанных и танковых колонн - 200 км и более, для автомоб."
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20.12.2021 23:40 Відповісти
Серьйозно? Армійські колони якраз ось так і їздять- 35 км/г!? Найшвидший нічний марш в якому я особисто приймав участь йшов зі швидкістю приблизно 80 км/г приблизно на ту саму відстань.
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21.12.2021 00:52 Відповісти
Парни, Вы же умные люди - какие 80 км/ час??? Вы же догадываетесь что останавливать колонны есть кому и будут делать они это не один раз . Десант наверное да, но сколько его будет? А по лесам и болотам дороги узкие и очень уязвимы. Так что колоны день другой будут прорываться. А за это время надо уже встречать по полной. Каждый метр должен стрелять.
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21.12.2021 01:36 Відповісти
Прориватися через що? Через погранців, які вимагатимуть пройти паспортний контроль? Через вас з кумом, які взяли вила в руки? Чи ваш участковий перекриє дорогу "полосатою ложкою"? Для того, аби було кому перекрити потрібно: підняти українську частину по тривозі, завантажити в транспортні засоби і тими самими дорогами під обстрілами дронами та авіацією ворога висунути за десятки кілометрів в голе поле де вже будуть діяти ворожі ДРГ? І це, я вважаю нашу поліцію та нацгвардію патріотично налаштованими героями, які готові до самопожертви заради народу та батьківщини.
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21.12.2021 08:53 Відповісти
То ви кажете що, я звездун і не їхав в колоні, яка йшла зі швидкістю біля 80 км/г, а брешу бо, ви у нас ахвігєний експерд, який переконаний що, ворог сам полізе своєю технікою в болота оскільки, по іншому він не може бо тупий?
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21.12.2021 08:56 Відповісти
От Сум до границы рф 30 км. Полчаса на танках... Успеете вы за это время раздать оружие в Сумах?? Все готово? Или сумская тероборона с рогатками останется? А если не успеете, то все это оружие останется врагу?
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20.12.2021 16:07 Відповісти
А подвезти л/с? А завезти все эти коробочки и выстроить их в боевые колонны?
А бригад ЗСУ в тех местах нет? А болота уже осушили? Ну и нашим оседлать мосты не долго.
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20.12.2021 18:37 Відповісти
А їхнім диверсійними групами ці мости захопити іще простіше
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20.12.2021 22:54 Відповісти
А ви ці мости бачили?
Ну захоплять, але ж від цього вони не зможуть розгорнутися з походних колон. А ці колони буде зручно палити у бік. Вони сами зроблять неможливим продовження наступу. Тому український вищий військовий університет і несе їм'я Івана Черняховського, що йому вдалось зробити наступ у Беларусі (1944-й рік, операція багратіон), що у Поліссі дуже важко наступати.
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20.12.2021 23:30 Відповісти
Чи бачив я всі мости ? Ні ! Але до Білорусі поїздив чимало і тому розумію про що говорю ; не вважаю себе за великого військового експерта але уважно читаю те що пишуть знавці своєї справи , а вони якраз і наголошують про наступ у кінці січня-лютого , коли погодні умови дадуть це зробити з найменшими втратами для наступаючої сторони .
Тепер щодо розгортання похідних колон ....... коли ведуть бойові дії грамотно , то це трішки не так виглядає як при виході з Іловайська ....
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20.12.2021 23:40 Відповісти
А в нас що не зима, то сюрпрайз, тому особливо я вважаю що максимальна угроза може бути з середини травня, а не у зімку. Он зараз Київ у корках став...
Тани пройдуть, але ж до них треба підвозити паливо, іжу, **********, а снігу навалить і все колом стане.

До того ж, а ви пробували бігти у наступ, у зімовому одязі? А як що кулемет? А скільки годин пролежите у суглобі, поки не околієте, як червоноармійці у Фінську війну?
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21.12.2021 00:01 Відповісти
Дядьку ! Ви давно у психолога на прийомі були ? Якщо давно , то сходіть , не завадить , а іще на тиждень телевізора вимкніть , не дай Боже кацапського наступу , і без телека почуєте , а так він вам протипоказаний (( на цьому все , більше мені не пишіть , сходіть сусідів краще провідайте , запитайте як вони ся мають .
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21.12.2021 00:08 Відповісти
Є така кацапська приказка - Волков бояться - в лес не ходить".
Не скушної вам ночі )))
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21.12.2021 00:10 Відповісти
Ви у нас часом не генерал? Бо, кажуть що генерали постійно готуються до минулих воєн. Ви розраховуєте наступ дивлячись на рух німецькиї колон по білоруському бездоріжжю на кінській тязі та досить пристойних для того часу танках Пз-ІІІ, які розвивали максимальну швидкість 35 км/г по автобану і 15 по радянських дорогах?
Дороги вже не ті, тай транспортні засоби змінилися.
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21.12.2021 00:14 Відповісти
Ви мені про дороги на Житомирщіні?

Вютюбе багато відео, як кацапськи танки сидять у грязюці, а в нас чорноземи краще )))
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21.12.2021 19:45 Відповісти
at least 1 hr
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20.12.2021 23:48 Відповісти
Головне щоб та зброя не попала "не в ті руки": уявіть тільки яку публіку може зібрати під виглядом тероборони та озброїти такий"діяч як труханов... В нього й так вже існуює справжня сєпар-ПВК: прорашистська гопницька тітушня під егідою "муніципальної варти міста Одеси"
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20.12.2021 16:14 Відповісти
Ну, так для того начебто існують МВД та СБУ. А крім того, не дасте зброю зараз то, її для вати завезуть у другому ешалоні з гуманітаркою.
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20.12.2021 16:35 Відповісти
У тому то й питання : що "начебто існують"... А як кинулись - на посту замміністра МВС "гражданін раїссі"(ще й судимий у тій же параші..) - і де було те СБУ???!. Тому я й кажу: ТРЕБА УВАЖНО слідкувати - кому і в чиї руки можуть дати зброю!
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20.12.2021 17:29 Відповісти
Але ж виходить що, слідкувати немає кому. Тож, краще всім. Так хоч буде шанс у декого.
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20.12.2021 19:26 Відповісти
Є кому. Прослідкуємо шоб тебе вчасно насадили на бутилку
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20.12.2021 20:06 Відповісти
в вашій відданості Родине я не сумніваюсь.
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20.12.2021 20:29 Відповісти
руськотурісто обліко моралє ? Єслі нєт - тагда просто дурєнь кагда такоє напісал ((
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20.12.2021 22:56 Відповісти
А ничего. От слова "совсем".
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20.12.2021 22:49 Відповісти
А якщо Рашка нападе з боку Білорусі ? Так нехай Данілов запхне цей "план" собі в одне місце, стратег сраний.
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20.12.2021 17:30 Відповісти
Тут у нас болота)))
Тут легкой прогулки не выйдет, как сказал генерал Кривонос, а он в спецназе не один год прослужил.
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20.12.2021 18:39 Відповісти
Для авіації і ракет ,на жаль, болота не перешкода ((
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20.12.2021 22:58 Відповісти
Тільки для їх ракет.

ППО в нас є, і набагато потужне, ніж у Грузіїї у 2008-му. До того ж декілька років працюють заводи, яки беруть зі складів стари комплекси ППО та повністю відновлюют їх. Під час війни у Грузії таких комплексів було достатьньо щоб кацапськи летуни відмовлялись сидати за штурвали - їх збивали. А ви знаєте, що за півроку до вторгнення у РФ мобілізували майже всіх льотчиків, яки мали досвід польотів у горах? Розвідки це пропустили бо у США був Обама, піздніше отримавший Нобелевську, хоча заслуговує Шнобелівську.

І є істребітелі, яких на жаль не багато, но у Грузіїї і того не було.

Так, противник з часом отримує господство у повітрі, але і кровю вмоється, маю надію. Будут потім бомбити наші міста? Ну знишать майже всіх українців, але тоді це зруйновані території, а не відновлення СРСР-2.
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20.12.2021 23:26 Відповісти
Я розумію що патріотичні настрої потрібно підтримувати , але , без образ, не такими безграмот-ними коментарями як у вас (( В курсі розмірів Грузії у порівнянні з розмірами України ? В курсі який радіус дії того самого Бука і чим його знищують ? В курсі які нові види озброєнь отримали кацапи з часів війни у Грузії ? В курсі з якої відстані може бути запущена крилата ракета ? В решті -решт в курсі скільки авіаційних апаратів було втрачено Україною у 2014 році навіть без застосування кацапнею своєї авіації ?
За приклад використання бойової авіації візьміть дії НАТО в Югославії і назвіть мені результат дій ППО Югославії яка місцями і досьогодні у руїнах стоїть ((
Я не зраду розганяю , сам хочу у міру власних сил Україну захищати , але ради Бога - менше херні пишіть , нею горю не зарадиш ((
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20.12.2021 23:53 Відповісти
Це в вас пораженьчексие настрої.
Навіщо мені порівнювати с ВПС США, коли в мене є яскрави приклади кацапських ВКС?

Буком у Грузіі вперше у світі знищили стратегічний бомбардувальник.
А крім Бука є ще С-125;, С-200, та С-300, у котрих дальність враження більша, ніж у Бука.

Яж написал - вони у кінці кінців знищуть і наши комплекси ППО і наши істребітелі, але кровью вмоються. Тому заздалогіть велика пошана нашим льотчікам та військовослужбовцям ППО, бо на їх буде особливе полювання ворога і шансів вижити в них буде не багато.

А крилаті ракети, вони різні. Є таки, що літять 2500 км, але вони розраховані на ядерну боєголовку.
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21.12.2021 00:07 Відповісти
Розумієте, мене мало втішає те що, вони вмиються кров'ю. Мене турбує скільки ми заплатимо з такою підготовкою і з такими шапкозакідателями. Незабувайте виймати голову з шапки перед тим, як кидати. Хтось з вас горлопанів труп на руках тримав? А якщо він порваний чи обгорілий? Вас тоді не докличешся притримати чи ногу подати. А сказати що, вже все- нема смислу робити штучне дихання?
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21.12.2021 01:18 Відповісти
Я як раз описую реальність. Якщо Путін бросе у бій все що має, то їх забагато. Тому я роблю припущення, що після цього в нас не залишиться ні ППО ні авіації. Але це не означає, що супротивник отримає усю теріторію України. Українці будуть воювати з кацапнею, за кожен клаптик своєї землі. Не всі українці, бо частина ясна річ піде біжінцями у Польщу.
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21.12.2021 19:52 Відповісти
Кривонос порношуту продался
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21.12.2021 02:06 Відповісти
В ОПі та сам ********** не самогубці.
Вони краще здадуть Україну під окупацію расєє.
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20.12.2021 17:40 Відповісти
Данілов виступає за озброєння тероборони: "Легкої прогулянки для Росії не буде".

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підрозділи територіальної оборони отримають необхідне озброєння, і в разі нападу на Україну "легкої прогулянки" Росія не отримає. Джерело: https://censor.net/ua/n3306190

ДУМАЮ ГОЛОВНЕ ПРАВИЛО ПРИ ВИДАЧІ ЗБРОЇ ЗІ СКЛАДІВ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ЦЕ ПРОУКРАЇНСЬКА ПОЗИЦІЯ, ПОВАГА ДО УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ, МОВИ І
ЄВРОПЕЙСЬКОГО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ
Ваті зброю давати не можно, бо буде стріляти у спину всім проукраїнським
громадянам і воякам ЗСУ.
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20.12.2021 17:41 Відповісти
Это не тероборона- это совковый колхоз от ЗЕ.
Тероборона- в Израиле, Эстонии, Швейцарии.
А СшА и Литве она не нужна- там можно владеть автоматическим оружием если ты адекватный чел
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20.12.2021 17:53 Відповісти
Зьроя вже повина давно бути роздана і стояти по домівках в сейфах з боєкомплектом...Да опечатана до часу Х..але вдома а не на складах...і дозвільна система МВС сюди не повинна пхати свого носа..це не мисливська зброя а ЗСУ!!!
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20.12.2021 22:39 Відповісти
Самий розумний коментар ! Стисло і грамотно! Як ще це у голову ідіотів які нами керують укласти ?
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20.12.2021 23:03 Відповісти
Ну, кулимети (включно з крупнокаліберними) та ********** до них, ПТРК та міномети з боєкомплектом могли б зберігатися в поліції чи військоматах.
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21.12.2021 10:03 Відповісти
Ну и когда? Для начала можно было вооружить людей имеющих право на использование нарезного оружия, и имеющих дома условия для его хранения. Но, у нас как всегда, потрындят и забудут, а февраль то скоро...
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20.12.2021 20:21 Відповісти
Пехотной лопатки мне хватит. Это тоже оружие.
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20.12.2021 20:22 Відповісти
Данилов что ты про это скажешь?? как допустили конкурсу российкую фирму для ремонта ЛЕП электропередач в южных областях. 😣 Спонсоры агрессора РФ. СБУ Бакланов ты где?

Тендер на ремонт ЛЕП у південних областях виграла "дочка" російської фірми.
Конкурс на створення ліній електропередач у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях виграла ТОВ "Союзенергопроект", яка є дочірньою структурою російської фірми. Сума складає 144 955 000 грн.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/tender-na-remont-lep-u-pivdennih-oblastyah-vigrala-dochka-rosiyskoji-firmi-20122021-446453

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20.12.2021 22:09 Відповісти
Данилов стратег жлобячий ещёнедавно заявлял ,что все хорошо ,а ПАРТНЕРЫ занимаются "ДЕЗИНФОРМАЦИЕЙ " Зелёные предатели заранее готовят хлеб-соль , рашистов встречать !
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21.12.2021 02:13 Відповісти
Россия готовит кибератаки на энергосистему и правительственные сайты Украины, - New York Times.

Россия готовит масштабные кибератаки против энергетической системы и правительственных веб-ресурсов Украины.

https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-gotovit-kiberataki-energosistemu-1640029088.html
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20.12.2021 22:13 Відповісти
как вам новость - "В России впервые разработали стандарт по захоронению в братских могилах
С 1 февраля вступит в силу ГОСТ, который определяет правила захоронения трупов в военное время"
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20.12.2021 22:15 Відповісти
дешёвая трепотня
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20.12.2021 22:54 Відповісти
верно.
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20.12.2021 23:03 Відповісти
Походу Зе-Идиот и Данилова скоро уволит ! ))
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20.12.2021 23:07 Відповісти
у него мамка в Макеевке вроде живет
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20.12.2021 23:14 Відповісти
в Лоханске
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22.12.2021 09:17 Відповісти
Данилов, почему нет военных учений нашей армии по отработке защиты у возможных мест прорыва группировок РФ? Почему нет мобилизации резервистов? Почему нет вводящих в заблуждение противника приготовлений на местах? Языком чесать про дух безоружных добровольцев это здорово, но государство както готовится отбивать атаку рашистов? Какието упреждающие действия готовятся - подрыв плотин, АЭС в РФ, скдадов, других критических объектов, чтобы там были в шоке все от войны?
Дайте рашистам намек о масштабе нашего ответа и возможного непоправимого урона, не трындиты про дух.
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21.12.2021 01:07 Відповісти
Расскажите в следующем "шоу" о секретном украинском спутнике с мощным лазерных оружием на борту. Начните ни с того, ни с сего рассуждать о надежности Калининской АЭС и рисках атомной энергетики, и об очень высокой цене различных эксцессов. Расскажите, какая большая и воинственная украинская диаспора во всем мире, когда люди хранят много оружия на черный день. Покажите фото новых секретных управляемых ракет большой дальности. Расскажите о начале минирования возможных маршрутов вторжения и тп...
Для рашистов это последний шанс напасть на нас прежде, чем мы вступил в НАТО - дальше их ждет сокращение экономики, политические пертурбации, увядание и распад
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21.12.2021 02:00 Відповісти
про донецкий аэропорт не забывайте...писаки.
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21.12.2021 11:14 Відповісти
Пришло время минировать дороги на танкоопасных направлениях. Неизвестно, что придет в голову Путина.
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11.02.2022 21:47 Відповісти
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