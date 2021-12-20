Зеленський про можливе розміщення ядерної зброї у Білорусі: Знатимемо, де частина ядерного арсеналу РФ
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Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливість розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі, заявив, що такими речами не можна грати.
Про це він заявив на брифінгу за результатами саміту "Люблінського трикутника" у понеділок у держрезиденції "Синьогора" (с. Гута, Івано-Франківська область), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми всі живі люди, але, мені здається, що будь-які залякування про міграцію ядерної зброї з Російської Федерації в різні куточки світу ми багато разів чули - про розміщення ядерної зброї і на тимчасово окупованій території Криму. Наразі ми чуємо інформацію щодо Білорусі. Я вважаю, що такими речами не можна грати", - заявив Зеленський.
Він також додав, що для України "це досить звична ситуація чергової інформаційної атаки з боку Росії".
"Ми точно знатимемо, якщо так станеться, де розміщена частина ядерної зброї Російської Федерації", - уточнив він.
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