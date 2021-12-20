УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14735 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Війна
4 210 40
Білорусь (5972) війна (56913) Зеленський (17531) ядерна зброя (928)

Зеленський про можливе розміщення ядерної зброї у Білорусі: Знатимемо, де частина ядерного арсеналу РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про можливе розміщення ядерної зброї у Білорусі: Знатимемо, де частина ядерного арсеналу РФ

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливість розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі, заявив, що такими речами не можна грати.

Про це він заявив на брифінгу за результатами саміту "Люблінського трикутника" у понеділок у держрезиденції "Синьогора" (с. Гута, Івано-Франківська область), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми всі живі люди, але, мені здається, що будь-які залякування про міграцію ядерної зброї з Російської Федерації в різні куточки світу ми багато разів чули - про розміщення ядерної зброї і на тимчасово окупованій території Криму. Наразі ми чуємо інформацію щодо Білорусі. Я вважаю, що такими речами не можна грати", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський збирає всіх українських послів на конференцію: "Нам потрібен результат"

Він також додав, що для України "це досить звична ситуація чергової інформаційної атаки з боку Росії".

"Ми точно знатимемо, якщо так станеться, де розміщена частина ядерної зброї Російської Федерації", - уточнив він.

Також дивіться: "Я запропоную Путіну повернути ядерну зброю в Білорусь",- Лукашенко. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
Так позвони своему другу Лукашенко как в прошлый раз с вагнеровцами.
показати весь коментар
20.12.2021 14:40
+11
К большому сожалению, тебя никто не спрашивает.
показати весь коментар
20.12.2021 14:39
+11
Україна теж тоді має право на ядерну зброю .
показати весь коментар
20.12.2021 14:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
К большому сожалению, тебя никто не спрашивает.
показати весь коментар
20.12.2021 14:39 Відповісти
Згоріла хата, гори й сарай. Чи навпаки...
Пройшла інформація, що Порошенкові підписана підозра за двома статтями, включаючи державну зраду.
Що ж, у Зеленського не захотіли це зробити повільно і печально. Їм припекло швидко і яскраво, як петарда під хвостом.
Країна довго балансувала на краю, і от Вова дав їй щирого пенделя під зад. Обравши ідеальний момент, саме тоді, коли путін збирає засідання Радбезу.
Не здивуюся, якщо вони спробують закрити ПП у день російського наступу.
Як вам здається, це вже достатньо велика купа під новорічною ялинкою, чи вони зможуть навалити ще більшу?

Від сьогодні особисто для себе закриваю дискусію: хто Зе такий - ідіот чи зрадник? Відповідь - какая разніца.
Треба поїхати іще комплект термобілизни купити для мітингів. - https://t.me/nuts_roses/442
показати весь коментар
20.12.2021 15:08 Відповісти
І ідіот, і зрадник! Бо зрадник за визначенням не може не бути ідіотом!
показати весь коментар
20.12.2021 15:18 Відповісти
Та там капец...бенядиктова засцала подписывать-подписал ее зам... и там нашу Армию назвали террористической группировкой ,которую Порох создал
показати весь коментар
20.12.2021 15:31 Відповісти
Не тебя ,а вас!!! Ты ваще кто?
показати весь коментар
20.12.2021 15:59 Відповісти
Нормальний Президент заявив би: "Тоді в Україні буде розміщена ядерна зброя". Треба готувати звернення ВР з пропозицією до США. Це єдиний вихід.
показати весь коментар
20.12.2021 16:34 Відповісти
Так позвони своему другу Лукашенко как в прошлый раз с вагнеровцами.
показати весь коментар
20.12.2021 14:40 Відповісти
Так это он по дружбе беларусам небо для пролетов закрыл ....на великую радость лаптеногим врагам? У вас такая странная логика.
показати весь коментар
20.12.2021 14:49 Відповісти
Україна теж тоді має право на ядерну зброю .
показати весь коментар
20.12.2021 14:40 Відповісти
100 % !!! 👍 👏👏👏
показати весь коментар
20.12.2021 15:06 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 15:14 Відповісти
А чего ты баран не скажешь что Украина может провести переговоры с партнёрами о размещении ядерного оружия в Украине?
показати весь коментар
20.12.2021 14:42 Відповісти
Его памперс не рассчитан на такие нагрузки...
показати весь коментар
20.12.2021 15:12 Відповісти
Навіть вже ж рилом ткнули, я чекав цього, бо логічно. Але косаворотка перемогла)))
показати весь коментар
20.12.2021 15:22 Відповісти
Это почему же? У них есть атомная станция, теперь еще поядерней надо добавить. Чернобыль Лукоидиота ничему не научил.
показати весь коментар
20.12.2021 14:42 Відповісти
Ану Вова скажи прямо: росія країна агресор,пУтін вбивця! Можна даже на російській мові прогундосить!😡
показати весь коментар
20.12.2021 14:43 Відповісти
Кадыров ему язык вырвет ....не рискнет.Он как и его супруга Ленка раньше прикажет под танки ВСУ ложиться.Мир не видел такого позора.
показати весь коментар
20.12.2021 15:08 Відповісти
Україна віддала носії і ядерну зброю Московії в обмін на гарантії ненападу...
показати весь коментар
20.12.2021 14:47 Відповісти
Зюзя, не темни.
показати весь коментар
20.12.2021 15:10 Відповісти
И дальше что кацапы насрут на стол в ООН и вытрут жопу уставом ООН...от этого чтото изменится..Наверное ************ газ перестанут покупать...и иии как озаботятся..
показати весь коментар
20.12.2021 14:47 Відповісти
А довести энергетическую безопасность страны в зависимость от электричества Лукашенко можно ?
показати весь коментар
20.12.2021 14:49 Відповісти
Ця влада зробила все, щоб Україна була залежна від Білорусі в усьому. https://www.radiosvoboda.org/a/bilorus-ukraina-torhivlia-popry-soyuz-rosija/31279080.html
показати весь коментар
20.12.2021 14:54 Відповісти
Получим ядерный загар с трех сторон. И это хорошо).
показати весь коментар
20.12.2021 14:53 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 15:01 Відповісти
Идиот! Клинический идиот!!!
показати весь коментар
20.12.2021 15:05 Відповісти
А все таки Владимир Александрович любопытный человек, все хочет знать.
показати весь коментар
20.12.2021 15:13 Відповісти
А ему картофельный ************ всё по дружбе сольёт.
показати весь коментар
20.12.2021 15:31 Відповісти
зелю геть!!Боже,спаси Украину от зеленой и козломордой нечести
показати весь коментар
20.12.2021 15:17 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 15:22 Відповісти
Зеля а ты с дружбаном лукой поговори он тебе все секреты расскажет, он же теперь твой должник….
показати весь коментар
20.12.2021 15:30 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 15:33 Відповісти
И шо? Чем тебе это знание поможет....? Ид-та кусок.....
Я смотрю оно вообще не понимает смысла своего потока слов....
показати весь коментар
20.12.2021 15:34 Відповісти
Ролик - огонь!
смотрим кого привели к власти 73 % инфантилов

https://www.facebook.com/w.obovsem/videos/5077038808982423
показати весь коментар
20.12.2021 15:36 Відповісти
Ну узнаешь и ЧТО???
показати весь коментар
20.12.2021 15:57 Відповісти
Ну как, можно было выбрать в президенты Украины - ЭТО?
показати весь коментар
20.12.2021 15:59 Відповісти
Идиот-клоун должен был в ответ намекнуть, что и Украина в таком случае серьезно подумает о возвращении к ядерному оружию. Любой ответ должен быть симметричным.
показати весь коментар
20.12.2021 16:10 Відповісти
План войны против москалей прост, его успешность в наглой дерзости, игнорировании стереотипов и страшилок современного мифотворчества и слюнтяйства, безжалостность к врагам и беспощадность к предателям и пособникам оккупантов. 1.Захват и применение ЯО, 2 захват складов с оружием и ГСМ, 3 - ликвидация политического и военного руководства, пропагандов и слуг режима, молниеносное наступление прямо на Москву, на полный крах империи не больше 12 дней! Московия - это динозавр с длинной шеей и малюсенькой и глупой башкой, которую не трудно отрубить!
показати весь коментар
20.12.2021 16:30 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 17:27 Відповісти
зеленый долбодятел, там где надо знать об ЯО расейки, там знают где оно находится с точностью до нескольких метров, а так же знают о его перемещении в режиме реального времени.
показати весь коментар
20.12.2021 18:27 Відповісти
 
 