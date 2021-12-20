Дуда проти будь-якої політики поступок щодо Росії: Москва має зробити крок назад
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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що виступає проти будь-якої політики поступок щодо Росії.
Про це він повідомив на прес-конференції за результатами тристоронньої зустрічі з президентами Литви та України у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я абсолютно проти будь-якої політики поступок щодо Росії, саме Росія має залишити дії, які вона робила у 2008 році, напад на Грузію, у 2014 році на Україну, наразі Росія окупує частину грузинської території, тепер українських Донецької та Луганської областей. Зрозуміло, що там сепаратисти, але всі розуміють, що стоїть за назвою сепаратисти", - сказав Дуда.
Він додав, що об'єктивно є окупація Криму, яка порушує міжнародне законодавство, і силова зміна кордонів Європи.
"Жодна демократична держава не може прийняти такий стан справ. Коли ми ставимо запитання, хто має поступитися, зрозуміло, що Росія має зробити крок назад", - наголосив Дуда.
Будь ласка, зачекайте...
Рф-Орда напала на Русь-Украину втихаря, захватив ее земли!!!
... а не наоборот!!!
@UaArtem
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3 ч
Просто один президент не цурається своєї символіки, а інший символіку своєї країни не вважає своєю...
(читаємо між слів - "я вам, свиноеды необрезаные, сделаю второй вариант")