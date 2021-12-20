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Дуда проти будь-якої політики поступок щодо Росії: Москва має зробити крок назад

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дуда проти будь-якої політики поступок щодо Росії: Москва має зробити крок назад

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що виступає проти будь-якої політики поступок щодо Росії.

Про це він повідомив на прес-конференції за результатами тристоронньої зустрічі з президентами Литви та України у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я абсолютно проти будь-якої політики поступок щодо Росії, саме Росія має залишити дії, які вона робила у 2008 році, напад на Грузію, у 2014 році на Україну, наразі Росія окупує частину грузинської території, тепер українських Донецької та Луганської областей. Зрозуміло, що там сепаратисти, але всі розуміють, що стоїть за назвою сепаратисти", - сказав Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно зробити все, щоб запобігти нападу РФ на Україну, - Дуда

Він додав, що об'єктивно є окупація Криму, яка порушує міжнародне законодавство, і силова зміна кордонів Європи.

"Жодна демократична держава не може прийняти такий стан справ. Коли ми ставимо запитання, хто має поступитися, зрозуміло, що Росія має зробити крок назад", - наголосив Дуда.
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Топ коментарі
+15
Дзенуємо бардзо !
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20.12.2021 14:46
+9
Робота Пастора приносить свої плоди навіть в сусідній Польщі
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20.12.2021 14:48
+9
Никаких уступок московским фашистам захватчикам!
Рф-Орда напала на Русь-Украину втихаря, захватив ее земли!!!
... а не наоборот!!!
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20.12.2021 15:09
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20.12.2021 14:46 Відповісти
1658 в Гадячі за ініціативою гетьмана Івана Виговського між Польщею і Україною підписано договір, що передбачав утворення у Речі Посполитій третьої складової частини федерації - Великого Князівства Руського. Воно складалось з Київського, Чернігівського та Брацлавського воєводств, а верховна влада в ньому, як військова, так і цивільна, мала належати гетьману, якого обиратимуть пожиттєво. За Гадяцьким договором законодавчу владу в Україні мали виконувати національні збори депутатів від усіх земель Князівства, судову - судовий трибунал з українським діловодством; фінанси, включаючи карбування монет, також передбачались самостійними. Армія мала налічувати 30 тисяч козаків і 10 тисяч найманців...+ Тоді не вийшло, Сейм заблокував чільні статті договору, а як би змінилась наша Історія?!
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20.12.2021 15:34 Відповісти
Було в історії навіть таке, що ми з поляками воювали як будь-які сусіди. Наприклад, англійці та французи. Часи змінились. Тепер спільний ворог у нас один - Московія Знаю, що кацапи ******* організовувати чвари між народами. Зараз Польша наш союзник та цивілізована країна, що стрімко розвивається, що є гарним прикладом для наслідування.
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20.12.2021 15:38 Відповісти
Робота Пастора приносить свої плоди навіть в сусідній Польщі
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20.12.2021 14:48 Відповісти
А до чого тут пастор?
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20.12.2021 17:14 Відповісти
Пастор теж ******** кров "русскоязьічних" на сніданок, замість кави!
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20.12.2021 22:32 Відповісти
він в Криму показав чого вартий, більше нічим хвалитися
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06.01.2022 20:46 Відповісти
Никаких уступок московским фашистам захватчикам!
Рф-Орда напала на Русь-Украину втихаря, захватив ее земли!!!
... а не наоборот!!!
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20.12.2021 15:09 Відповісти
Не сепаратисты, а коллаборанты ! Это большая разница .
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20.12.2021 15:10 Відповісти
Ви мене випередили! (від правильних визначень залежить правильне вирішення проблеми)
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20.12.2021 15:20 Відповісти
пане Дудо, там не сепаратисти, а колаборанти.
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20.12.2021 15:19 Відповісти
Хочь хтось має сміливість у ЄС та не продався за криваві рублі московії.
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20.12.2021 15:30 Відповісти
У РФ прописано в доктрине ни шагу назад. Потому они не отступят ни на шаг. Их можно заставить только оступиться или вступить в капкан.
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20.12.2021 16:30 Відповісти
Нихрена подобного. Турки кацапский самбель сбили и что? И ничего. Утёрлись. Пару дней давили помидоры и запрещалина курорт ездить. Потом попустились и всё забылось. Те же турки посла пристрелили. И чё? Да всё то же.
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20.12.2021 17:22 Відповісти
Це вкид їх зомбоящика. Каци попускаються чуть що, лиш дай їм сильну відповідь і вони вже піджав хвіст відступають, у них в культурі закладено нападати тільки на слабших і приклонятись перед сильнішими.
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20.12.2021 20:37 Відповісти
Уууу!! Польский порохобот!
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20.12.2021 17:20 Відповісти
Пухнастий українобот


@UaArtem

·
3 ч



Просто один президент не цурається своєї символіки, а інший символіку своєї країни не вважає своєю...

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20.12.2021 17:51 Відповісти
Бо йому, як відомо, "яка різниця, проспект Бандери чи Сталіна"
(читаємо між слів - "я вам, свиноеды необрезаные, сделаю второй вариант")
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20.12.2021 20:06 Відповісти
Па раша має зробити негайно крок назад або повинна бути денацифікована силою.
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20.12.2021 20:34 Відповісти
 
 