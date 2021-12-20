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Новини Політика України
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Голос партія (497) Железняк Ярослав (398) Устінова (110)

Я очолювала більшу частину фракції "Голос" вже 4 місяці, а Железняк просто зловживав своїми службовими повноваженнями, - Устінова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Я очолювала більшу частину фракції

75% партійців виступили за переобрання керівників партії і фракції "Голос".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ, повідомила голова фракції "Голос" у Верховній Раді, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова.

Коментуючи скандал, пов'язаний зі зміною керівництва фракції "Голос", оскільки частина нардепів називає те, що сталося, рейдерським захопленням, вчиненим за підтримки Офісу Президента, нардепка зауважила, що очолювала більшу частину фракції вже 4 місяці: "Ще раз наголошу - більшу частини фракції. Для мене взагалі дика ситуація була, коли 75% партійців виступили за переобрання керівників партії і фракції, а ті й далі з себе них корчили. Як може очолювати фракцію людина, звільнення якої вимагає більшість депутатів фракції? Ніяк - це нонсенс. Железняк відмовився підписувати документи про своє звільнення, тому навіть, якби 19 з 20 народних депутатів проголосували за його звільнення, він би нічого не підписав і сказав - ідіть до суду".

За її словами, у фракції майже рік шукали варіанти вирішення цієї ситуації - пропонували навіть співголів у фракції зробити, якщо для Железняка крісло і посада - це все - найголовніше.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Железняк про зміну керівництва фракції "Голос": ОП проводить відверту спробу рейдерського захоплення, був особистий дзвінок від Єрмака. ВIДЕО

"Закінчилося тим, що від імені фракції, тобто нас, колишній керівник Железняк підписував документи, видавав позиції тощо, навіть не ставлячи нас до відома. Фракція взагалі півроку не збиралася. Він постійно посилався на положення про фракцію (внутрішній документ, який регламентує його роботу, мовляв тільки він підписи може ставити), а сам же його і порушував. Бо він відповідно до нього був зобов'язаний, наприклад, скликати фракцію на вимогу щонайменше 5 народних депутатів, що він просто не робив, коли ті вимагали. Людина просто зловживала своїми службовими повноваженнями, а на всі наші протести казала - щось не подобається йдіть до суду. От і довелося піти", - розповіла Устінова.

Водночас, слова колишніх однопартійців, які назвали зміну керівництва фракції "рейдерським захопленням", вона назвала нонсенсом.

"Щодо рейдерського захоплення - це звучить щонайменше комічно - ви собі уявляєте рейдерське захоплення більшістю? Тобто більшість депутатів вимагає звільнення керівництва (до речі, Роман Костенко був заступником Железняка), керівництво, прикриваючись положенням, не підписує документи. Ми йдемо в суд, який призупиняє дію цього положення, бо воно блокує, а не регламентує роботу фракції. Збирається більшість фракції - обирає іншого керівника - і тут колишній керівник і його зам починають бігати і розказувати про рейдерство - це ж нонсенс!" - повідомила Устінова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший віцеспікер Ради Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос": керівник Устінова, заступниця Клименко

Говорячи про заяви стосовно співпраці з Офісом Президента вона сказала, що це навіть звучить смішно: "Щодо співпраці з Офісом президента і т.д. - звучить смішно від людей, які ще пів року тому відкрито говорили, що їх розглядають на посаду Прем'єр-міністра і що були такі пропозиції. Тобто, коли Рудик відкрито в своїх інтерв'ю говорить про те, що їй надходили пропозиції очолити Кабмін, то це мабуть якийсь збочений формат опозиціонерства, а коли більшість фракції голосує за закон про олігархів, що є першим пунктом нашої передвиборчої програми - то це продалися Єрмаку? І в цьому нас звинувачують люди з ефірів телеканалів олігархів, в той час, коли ми реєструємо постанову про накладення санкцій на Коломойського, чи законопроєкт, який вводить європейські стандарти по викидах в повітря, що значно вдарить по бізнесу Ахметова?"

Нагадаємо, раніше фракцію очолював Ярослав Железняк, а його заступником був Роман Костенко.

Докладніше з інтерв'ю нардепки Олександри Устінової: "ДБР, на жаль, було від початку мертвонародженим дитям, де замість незалежного керівника прописали конкурс на політичного призначенця" ви можете ознайомитися тут.
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Топ коментарі
+4
Было время, когда мне нравилась устинова: выступала в Раде, приходила на каналы. А потом раз и резко исчезла
Я совершенно не фанатка "голоса", но то что эта ячейка сейчас творят вместе с зеуродами, это противозаконно и противно.
Не удивлюсь, что эти суки окажутся в сн
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20.12.2021 15:06
+4
неформально они уже продали свой "голос" за конверты хламидии) за это СН продвигает их на руководство недопартии вместо Железняка, депутат от которого пан Костенко изрядно задолбал слуг и лично верховного ермака этим делом по вагнеровцам. Устинова оказалась обычной "Ш..." плюнувшей на всех избирателей партии став на колени в позе "Служить". Хотя адекваты изначально говорили, хотите за патриотов голосовать то есть уже такя партия, не распорашивайте голоса, тем более в пользу предоплатного славика
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20.12.2021 15:21
+3
Последний покидающий этот Пинчуковский проект для плебса пусть погасит свет.
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20.12.2021 14:58
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Последний покидающий этот Пинчуковский проект для плебса пусть погасит свет.
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20.12.2021 14:58 Відповісти
А ти, виходить, із графйов, у нас?
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20.12.2021 15:06 Відповісти
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20.12.2021 15:11 Відповісти
Там, вочевидь, у всіх "на пів шостої", не стояв НІ В КОГО.
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20.12.2021 15:16 Відповісти
З графйов у вас той , що "не здасться без бою".
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20.12.2021 15:16 Відповісти
Не "У НАС", а "У ВАС"
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20.12.2021 15:19 Відповісти
Было время, когда мне нравилась устинова: выступала в Раде, приходила на каналы. А потом раз и резко исчезла
Я совершенно не фанатка "голоса", но то что эта ячейка сейчас творят вместе с зеуродами, это противозаконно и противно.
Не удивлюсь, что эти суки окажутся в сн
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20.12.2021 15:06 Відповісти
Уточніт, будь ласка ,"ета ячейка", це, яка саме?
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20.12.2021 15:07 Відповісти
Не для твоего ума.
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20.12.2021 15:12 Відповісти
Не загризайся.
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20.12.2021 15:17 Відповісти
Ви праві, та група вже давно користується подачками від слуг.
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20.12.2021 15:08 Відповісти
Ще одна благосклонна Банкової.
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20.12.2021 15:06 Відповісти
Еще одна сосна, такую в СН приймут без проблем)
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20.12.2021 15:07 Відповісти
неформально они уже продали свой "голос" за конверты хламидии) за это СН продвигает их на руководство недопартии вместо Железняка, депутат от которого пан Костенко изрядно задолбал слуг и лично верховного ермака этим делом по вагнеровцам. Устинова оказалась обычной "Ш..." плюнувшей на всех избирателей партии став на колени в позе "Служить". Хотя адекваты изначально говорили, хотите за патриотов голосовать то есть уже такя партия, не распорашивайте голоса, тем более в пользу предоплатного славика
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20.12.2021 15:21 Відповісти
"голос" виявився мишинним "писком".
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20.12.2021 15:09 Відповісти
Устинова мегамразь, ее юзает ОП. Кому США гранты выделяет на болорьбу с коррупцией? Лещенко, Наем, Залищук, Устинова......это треш.
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20.12.2021 15:09 Відповісти
Нахер вы туда вообще лезли, только голоса у ЕС отгрызли.
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20.12.2021 15:53 Відповісти
Устинова -просто корабельная сосна.
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20.12.2021 19:05 Відповісти
 
 