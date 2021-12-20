Мають бути потужні превентивні санкції проти РФ, щоб не було жодної думки щодо ескалації, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає необхідним застосування до Росії превентивних санкцій для запобігання посиленню ескалації з її сторони.

Про це він заявив на брифінгу за результатами саміту Люблінського трикутника в понеділок в держрезиденції "Синьогора" (с. Гута Івано-Франківської області), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо реакція деяких європейських лідерів і лідерів альянсу така, що не дай Бог, якщо Путін продовжуватиме ескалацію, наприклад в Україну, – то ми (ЄС і НАТО – ред.) потім упровадимо санкції. Що таке потім? І для кого? Хто залишиться і для чого це потрібно?",- сказав Зеленський.

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Він навів приклад кризи з мігрантами на кордоні між Білоруссю, Польщею і Литвою, зазначивши при цьому, що країни Європейського Союзу і НАТО "без зайвих згадок, бюрократичних кроків і слів запровадили серйозні санкції щодо Білорусі".

"Я думаю, що буде реакція така: якщо буде зброя розміщена в Білорусі, то потім ми впровадимо якісь дуже потужні санкції. Тому передумов, чому президент Росії зробить крок назад, я, чесно кажучи, не бачу. Тож вважаю: навпаки, мають бути потужні превентивні речі, потужні, серйозні санкції, щоб не було жодної думки щодо ескалації в будь-якому регіоні, тому що ми бачимо, що питання вже пов'язане не тільки з Україною", - додав президент України.

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