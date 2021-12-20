Захід не повинен реагувати на шантаж Кремля. Відповіддю на ультиматум РФ до НАТО може бути контрультиматум, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ні в якому разі не потрібно піддаватись на ультиматуми і шантаж РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це польський лідер заявив на брифінгу з президентами України та Литви.

"Якщо хтось приходить до вас додому і починає стукати в двері й погрожувати, каже, що нападе на вас, якщо ви не відкриєте і не віддасте йому гроші, але навіть якщо ви трохи прочините двері, щоб дати йому гроші, на вас все одно нападуть й увірвуться до вас додому... Ніколи не можна піддаватися на такі ультиматуми та шантаж... Я сподіваюся, що це також зрозуміло і всім більш менш серйозним лідерам у світі, і що це зрозуміло і США... Щодо інших членів НАТО, я сподіваюся, вони також розуміють, що ніколи не можна погоджуватись на такий шантаж", - пояснив Дуда.

Він висловив припущення, що висунення такого ультиматуму російською стороною пов'язане або з тим, що президент РФ Володимир Путін наразі опинився в ситуації, коли йому "дуже потрібно продемонструвати імперську силу Росії", або ж дійшов висновку, що НАТО нині переживає момент слабкості й тому може погодитись на умови ультиматуму.

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"Я тут можу сказати у відповідь на ваше питання, що, якщо подивитись на історичну перспективу, то ми можемо вивчити для себе важливі уроки, і якщо подивитись, то в такій ситуації, коли є одна держава з великим військовим потенціалом і коли вона озвучує ультиматум іншим державам, то якщо погоджуватись на ці ультиматуми, то після цього йде серйозна військова агресія такої держави. У результаті починається війна. Тому ми не повинні погоджуватись на такі ультиматуми. Ніколи не потрібно піддаватись на такі ультиматуми і шантаж", - сказав Дуда.

"Може бути контрультиматум, який буде намагатися заспокоїти ту сторону, яка хоче показати свої імперські амбіції", - заявив президент Польщі.

Нагадаємо, 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.