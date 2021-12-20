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Захід не повинен реагувати на шантаж Кремля. Відповіддю на ультиматум РФ до НАТО може бути контрультиматум, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Захід не повинен реагувати на шантаж Кремля. Відповіддю на ультиматум РФ до НАТО може бути контрультиматум, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ні в якому разі не потрібно піддаватись на ультиматуми і шантаж РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це польський лідер заявив на брифінгу з президентами України та Литви.

"Якщо хтось приходить до вас додому і починає стукати в двері й погрожувати, каже, що нападе на вас, якщо ви не відкриєте і не віддасте йому гроші, але навіть якщо ви трохи прочините двері, щоб дати йому гроші, на вас все одно нападуть й увірвуться до вас додому... Ніколи не можна піддаватися на такі ультиматуми та шантаж... Я сподіваюся, що це також зрозуміло і всім більш менш серйозним лідерам у світі, і що це зрозуміло і США... Щодо інших членів НАТО, я сподіваюся, вони також розуміють, що ніколи не можна погоджуватись на такий шантаж", - пояснив Дуда.

Він висловив припущення, що висунення такого ультиматуму російською стороною пов'язане або з тим, що президент РФ Володимир Путін наразі опинився в ситуації, коли йому "дуже потрібно продемонструвати імперську силу Росії", або ж дійшов висновку, що НАТО нині переживає момент слабкості й тому може погодитись на умови ультиматуму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда виступає проти будь-якої політики поступок щодо Росії: Москва має зробити крок назад

"Я тут можу сказати у відповідь на ваше питання, що, якщо подивитись на історичну перспективу, то ми можемо вивчити для себе важливі уроки, і якщо подивитись, то в такій ситуації, коли є одна держава з великим військовим потенціалом і коли вона озвучує ультиматум іншим державам, то якщо погоджуватись на ці ультиматуми, то після цього йде серйозна військова агресія такої держави. У результаті починається війна. Тому ми не повинні погоджуватись на такі ультиматуми. Ніколи не потрібно піддаватись на такі ультиматуми і шантаж", - сказав Дуда.

"Може бути контрультиматум, який буде намагатися заспокоїти ту сторону, яка хоче показати свої імперські амбіції", - заявив президент Польщі.

Нагадаємо, 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.
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Топ коментарі
+15
придумайте, как снизить цену на газ и нефть до исторического минимума, и все амбиции гопников иссякнуть через неделю...
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20.12.2021 15:15
+7
Р.Рейґан зміг...
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20.12.2021 15:25
+6
саме так !

"Шеф, все пропало!
С Зеленского снимают президентство,
к власти Опять придет Хунта....."
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20.12.2021 15:30
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Путлер спішить, бо чує що шмаркі копець.
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20.12.2021 15:15 Відповісти
саме так !

"Шеф, все пропало!
С Зеленского снимают президентство,
к власти Опять придет Хунта....."
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20.12.2021 15:30 Відповісти
Поэтому он сегодня обвинил Порошенко в госизмене и создании нвф …
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20.12.2021 16:00 Відповісти
вы же помните кто сказал в 2019 году:
"кто угодно только не Порошенко..."

но "кто угодно" сидел за красными линиями украинского народа, а сейчас его вообще погонят сцаными тряпками
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20.12.2021 19:42 Відповісти
Хто знімає? Твоє Х y й л o?
Хай свої штанці знімає, як срати ходить.
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20.12.2021 21:40 Відповісти
полякам та Польщі респект - стійкі люди !
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20.12.2021 15:36 Відповісти
А порношут ,никак не успокоятся отрабатывает условие всречи с самим ****** Так хочет в глаз заглянуть и вымолить прощение
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20.12.2021 18:03 Відповісти
придумайте, как снизить цену на газ и нефть до исторического минимума, и все амбиции гопников иссякнуть через неделю...
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20.12.2021 15:15 Відповісти
Р.Рейґан зміг...
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20.12.2021 15:25 Відповісти
не розумію де сланцеві газ та нафта ?

вони ж рентабельні при ціні біля 40 доларів за бочку !
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20.12.2021 15:35 Відповісти
Russian MFA Spokesperson Zakharova claims "Russia has always treated Ukraine as an independent state." We look forward to Russia's immediate withdrawal from Crimea and Donbas.

«Пресс-секретарь МИД России Захарова утверждает, что "Россия всегда относилась к Украине как к независимому государству". Мы с нетерпением ждем немедленного отвода российских сил из Крыма и Донбасса», - написали дипломаты
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20.12.2021 15:16 Відповісти
******* - не мешки ворочать!
А слабо Дуде подписать с Украиной военный союз? (типа мини НАТО). Можно туда еще Молдову с Грузией подтянуть.
А то на словах они все герои, а как доходит до конкретных шагов, то только "глубокая озабоченность"
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20.12.2021 15:17 Відповісти
Польша и так в НАТО. Зачем ей лишний геморрой?
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20.12.2021 15:26 Відповісти
Так вот и я о том же.
К чему это сотрясание воздуха? Что бы, лишний раз продемонстрировать путину, что кроме громогласных заявлений, реальной помощи Украине ждать не стоит? Так это и так все адекватные люди понимают.
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20.12.2021 15:31 Відповісти
тому що хло кинув предяву не лише Україні, а й східному крилу НАТИ,
зокрема, привести НАТУ до стану 1997 р.
тото, наприклад, полякам віддати назад Патріоти за 9 млрд доларів, 250 Абрамсів і т.д. і т.п.

і це їх фатальна помилка
Хло із "столбового дєдушки" стане знову бабою із розбитим деревяним коритом
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20.12.2021 15:42 Відповісти
Да какая "предъява"? Ты серьезно думаешь, что в Кремле кто-то рассчитывает что этот ультиматум НАТО примет?
Это просто очередной фиговый листок на агрессивные планы Кремля. Это как они сейчас Крым прикрывают неким "волеизъявлением" жителей.
Так и тут потом будут говорить: Ну мы же предлагали по-хорошему все решить ... Вы отказались ...
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20.12.2021 15:54 Відповісти
Якщо я не помиляюся, то підписання такої угоди автоматично виведе Польщу з НАТО. Не знаю чи додасть це нам сили, але Польщу точно ослабить. Бо вона є лише часткою оборонної системи альянсу. Скажімо, повітряний простір Латвії та Естонії патрулюють ВПС инших країн НАТО.
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20.12.2021 15:28 Відповісти
За шантаж карають!!!
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20.12.2021 15:23 Відповісти
Повторю 135-й раз, поляки самые адекватные люди в Европе
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20.12.2021 15:33 Відповісти
Які ж підстави у путлера розмовляти з Вашінгтоном тоном ультиматиму? Чи не є це доказом того , що всілякі торнадо та інші катаклізми в СЩА за останній період відбуваються в результаті дій путлеровської раші ? Хто поділяє такі підозри ? Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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20.12.2021 19:51 Відповісти
А який конкретний контрультиматум пропонує Дуда? Санкції це явно недостатньо.
Х-ло обрав зручний для себе час, коли ціни на енергоносії досягли захмарних величин.
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21.12.2021 02:18 Відповісти
Головний "контрультиматум" США це рекомендації своїм громадянам не їхати в Україну. А нам то як?
Українцям не треба полагатись на дії США, а самим щось вирішувати.
Нам треба керуватись не захмарниии принципами, а тим що зараз потрібно для безпеки.
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21.12.2021 02:46 Відповісти
Ворог зібрався коло наших кордонів. Мене цікавить, чи збиралась РНБО по цій ситуації? Чи вважають, що як порішає США так і буде?
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21.12.2021 02:55 Відповісти
 
 