Захід не повинен реагувати на шантаж Кремля. Відповіддю на ультиматум РФ до НАТО може бути контрультиматум, - Дуда
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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ні в якому разі не потрібно піддаватись на ультиматуми і шантаж РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це польський лідер заявив на брифінгу з президентами України та Литви.
"Якщо хтось приходить до вас додому і починає стукати в двері й погрожувати, каже, що нападе на вас, якщо ви не відкриєте і не віддасте йому гроші, але навіть якщо ви трохи прочините двері, щоб дати йому гроші, на вас все одно нападуть й увірвуться до вас додому... Ніколи не можна піддаватися на такі ультиматуми та шантаж... Я сподіваюся, що це також зрозуміло і всім більш менш серйозним лідерам у світі, і що це зрозуміло і США... Щодо інших членів НАТО, я сподіваюся, вони також розуміють, що ніколи не можна погоджуватись на такий шантаж", - пояснив Дуда.
Він висловив припущення, що висунення такого ультиматуму російською стороною пов'язане або з тим, що президент РФ Володимир Путін наразі опинився в ситуації, коли йому "дуже потрібно продемонструвати імперську силу Росії", або ж дійшов висновку, що НАТО нині переживає момент слабкості й тому може погодитись на умови ультиматуму.
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"Я тут можу сказати у відповідь на ваше питання, що, якщо подивитись на історичну перспективу, то ми можемо вивчити для себе важливі уроки, і якщо подивитись, то в такій ситуації, коли є одна держава з великим військовим потенціалом і коли вона озвучує ультиматум іншим державам, то якщо погоджуватись на ці ультиматуми, то після цього йде серйозна військова агресія такої держави. У результаті починається війна. Тому ми не повинні погоджуватись на такі ультиматуми. Ніколи не потрібно піддаватись на такі ультиматуми і шантаж", - сказав Дуда.
"Може бути контрультиматум, який буде намагатися заспокоїти ту сторону, яка хоче показати свої імперські амбіції", - заявив президент Польщі.
Нагадаємо, 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.
Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.
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"Шеф, все пропало!
С Зеленского снимают президентство,
к власти Опять придет Хунта....."
"кто угодно только не Порошенко..."
но "кто угодно" сидел за красными линиями украинского народа, а сейчас его вообще погонят сцаными тряпками
Хай свої штанці знімає, як срати ходить.
вони ж рентабельні при ціні біля 40 доларів за бочку !
«Пресс-секретарь МИД России Захарова утверждает, что "Россия всегда относилась к Украине как к независимому государству". Мы с нетерпением ждем немедленного отвода российских сил из Крыма и Донбасса», - написали дипломаты
А слабо Дуде подписать с Украиной военный союз? (типа мини НАТО). Можно туда еще Молдову с Грузией подтянуть.
А то на словах они все герои, а как доходит до конкретных шагов, то только "глубокая озабоченность"
К чему это сотрясание воздуха? Что бы, лишний раз продемонстрировать путину, что кроме громогласных заявлений, реальной помощи Украине ждать не стоит? Так это и так все адекватные люди понимают.
зокрема, привести НАТУ до стану 1997 р.
тото, наприклад, полякам віддати назад Патріоти за 9 млрд доларів, 250 Абрамсів і т.д. і т.п.
і це їх фатальна помилка
Хло із "столбового дєдушки" стане знову бабою із розбитим деревяним коритом
Это просто очередной фиговый листок на агрессивные планы Кремля. Это как они сейчас Крым прикрывают неким "волеизъявлением" жителей.
Так и тут потом будут говорить: Ну мы же предлагали по-хорошему все решить ... Вы отказались ...
Х-ло обрав зручний для себе час, коли ціни на енергоносії досягли захмарних величин.
Українцям не треба полагатись на дії США, а самим щось вирішувати.
Нам треба керуватись не захмарниии принципами, а тим що зараз потрібно для безпеки.