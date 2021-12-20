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Коломойський (1414) шахрайство (676)

Україна в іноземних судах звинувачує Коломойського в шахрайстві, але влада до нього не має претензій, – Financial Times

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна в іноземних судах звинувачує Коломойського в шахрайстві, але влада до нього не має претензій, – Financial Times

"Українські прокурори не висунули Коломойському жодних звинувачень", – зазначає Financial Times



Українська прокуратура не висунула Ігореві Коломойському жодних звинувачень, незважаючи на те, що Міністерство фінансів України та Приватбанк офіційно звинувачують його в шахрайстві та привласненні 5,5 млрд доларів коштів вкладників банку.

Про це йдеться у статті Financial Times, пише Главком.

"Під час багатьох судових розглядів у кількох юрисдикціях українська влада і ПриватБанк заявляли, що Коломойський і його партнери викачували з банку, що належить їм, гроші. Українські прокурори не висунули Коломойському жодних звинувачень", – зазначає видання.

За оцінками експертів та дипломатів, на яких посилається Financial Times, Ігор Коломойський може отримати вигоду від так званого закону про олігархів через його вибіркове застосування.

"Деякі експерти та дипломати побоюються, що Зеленський може використати закон про деолігархізацію для виборчого переслідування нелояльних бізнесменів. "Питання у тому, чи буде однаковий підхід до всіх олігархів", – каже Дар'я Каленюк (виконавчий директор ЦПК, – прим.). Вона звернула увагу на позитивне висвітлення Зеленського на каналах Ігоря Коломойського, олігарха, який спонсорував президентську виборчу кампанію", – йдеться у статті.
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Топ коментарі
+21
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20.12.2021 15:55
+17
так как то так
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20.12.2021 15:25
+13
Хуцпа -основа нашей политики.
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20.12.2021 15:17
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Хуцпа -основа нашей политики.
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20.12.2021 15:17 Відповісти
Одні мочать Бєню, інші мочать Рижого. НЕ даючи українцям усвідомити, що це лише поодинокі бійці 1% шобли , яка обдирає наш народ.
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20.12.2021 15:22 Відповісти
Каломойша не зря же , "из табуретки "🤡🤢🪑лично для себя президента сколотил с помощью Г+Г 😂😅
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20.12.2021 16:09 Відповісти
да нет это анатомия...... где вы видели --чтобы пенис возмущался действиями яиц??????
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20.12.2021 17:43 Відповісти
Коломойша держит Зеленского за то что у того вместо яиц.
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20.12.2021 15:19 Відповісти
ниче там нет
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20.12.2021 15:24 Відповісти
Михайло Сомов, ви хотіли сказати за мошонку, тьфу, перепрошую, за мошну
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20.12.2021 16:47 Відповісти
так как то так
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20.12.2021 15:25 Відповісти
Коломийський накупив безліч нерухомості у США
НАПРИКЛАД , хмарочоси у Клівленді.
У Клівленді, штат Огайо, є одна із найбільших спільнот українців в США. Окрім того, свого часу тут компактно розселилися Лемки, ентнічна група українців

Список американских активов олигархов стал известен из иска ПриватБанка, который он подал в Канцелярский суд штата Делавэр 21 мая. Согласно иску, недвижимость и метзаводы были куплены на выведенные из ПриватБанка деньги

Подконтрольная бывшим акционерам Привата Optima Ventures стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в Кливленде. Она контролировала 2,8 млн квадратных футов недвижимости в центре города.

20.12.2021 10:20
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20.12.2021 15:30 Відповісти
Пусть все это немедленно арестуют ,до суда !
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20.12.2021 16:11 Відповісти
Беня уже все продал , предварительно доведя до упадка
Посмотрите материал



20.12.2021 10:20

сама в ауте !!!
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20.12.2021 16:15 Відповісти
Коломойський = влада😁😁
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20.12.2021 15:32 Відповісти
+146%
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20.12.2021 15:46 Відповісти
Да... Коломойский и есть власть .А ЗЕ... Это так, на подхвате. Ну типа : принеси ,подай, пошел на-уй не мешай.
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20.12.2021 18:05 Відповісти
Власть и Беня - едины!
Говорим "власть" - подразумеваем "беня", говорим "беня" - подразумеваем "власть" !
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20.12.2021 15:34 Відповісти
а як ця влада може мати якісь до нього претензії, якщо він цю владу посилено і рекламував на своєму телеканалі перед виборами?
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20.12.2021 15:46 Відповісти
Калопомойный бандит создал под себя клоунарий слуг , и пользуют их и в хвост и в гриву !Государство Украина для них не существует !
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20.12.2021 16:16 Відповісти
Без коментарів....
нарід не помиляється
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20.12.2021 15:53 Відповісти
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20.12.2021 15:55 Відповісти
Да это кто же ему чего объявит? Он же папа слуг. Ему даже на нарах будет респект и уважуха. А вы у бубочки спросите. его любой вопрос о изе каломыйском сильно раздражает. Вспоминается короткое интервью мамы Риммы (мама бубочки) от июля 2019 года, журналист - Римма Семёновна (по правде говоря не помню отчества) , а вы знаете каломыйского? Ответ - ну конечно, Игорь Валерьевич очень честный, приятный , хороший и порядочный человек! После этого родители вовика никому интервью больше не давали, видимо бубочка запретил.
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20.12.2021 16:10 Відповісти
Ух, цей Порошенко, поганий олігарх, а коломойський хороший олігарх бо він свій.
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20.12.2021 16:10 Відповісти
Как можно обвинять благодетеля и партнера царя всея черни и плебса,это наше фсе.
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20.12.2021 16:14 Відповісти
Беня грабував, грабує, і буде грабувати Україну.А високооплачувані прокурори в упор нічого не бачать і не чують. А висока влада всі ці неподобства покриває.
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20.12.2021 16:15 Відповісти
Что значит будет ? При Порошенко оно бегало и пятый угол искало ! Из-него мрази случился котёл
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20.12.2021 16:19 Відповісти
зеЛю и его банду ждет тюряга.
совсем скоро эта падаль зеленая будет драпать
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20.12.2021 16:18 Відповісти
Тюряги мало нужна полнейшая КОНФИСКАЦИЯ МИЛЛИАРДОВ
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20.12.2021 16:20 Відповісти
А при чьей власти была организована эта афера с Приватбанком? Такое невозможно было провернуть без одобрения сверху. Деньги вкладчиков Коломойскому, а в банк из бюджета чтобы замести следы.
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20.12.2021 16:33 Відповісти
Гроші звідти викачували мабуть, ще й за Кучми! І знову таки, якщо це натяк на Пороха, то, вибачте, може в нас таки є Нац.банк???
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20.12.2021 16:59 Відповісти
Конечно есть, все поимели, не даром Лерка в Англии и никаких претензий. Вот тебе и натяк. Все все понимают.
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20.12.2021 17:17 Відповісти
Бо він переміг на виборах! Що тут не зрозумілого???
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20.12.2021 16:57 Відповісти
Коломойского уже и в Америке где-то засудили. А у нас он и дальше "уважаемый член общества"
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20.12.2021 17:06 Відповісти
Так он и есть ВЛАДА
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20.12.2021 17:20 Відповісти
Пусть осел оманский-янелох закроет Financial Times.
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20.12.2021 17:33 Відповісти
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20.12.2021 20:10 Відповісти
 
 