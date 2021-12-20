Україна вступить до НАТО, коли там зрозуміють, що ми можемо їх посилити, - Зеленський

Україна має стати потужною державою у сфері безпеки для того, щоб вступити до НАТО. Необхідно, щоб Альянс зрозумів, що це може зробити його сильнішим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського за підсумками засідання Люблінського трикутника за участю лідерів Польщі та Литви.

"Україна (або такі країни як Україна) будуть в НАТО тільки тоді, коли саме НАТО зрозуміє, що не НАТО посилює інші держави у сфері безпеки, а інші потужні держави посилюють НАТО", - зазначив він.

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