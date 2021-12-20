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Україна вступить до НАТО, коли там зрозуміють, що ми можемо їх посилити, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна має стати потужною державою у сфері безпеки для того, щоб вступити до НАТО. Необхідно, щоб Альянс зрозумів, що це може зробити його сильнішим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського за підсумками засідання Люблінського трикутника за участю лідерів Польщі та Литви.
"Україна (або такі країни як Україна) будуть в НАТО тільки тоді, коли саме НАТО зрозуміє, що не НАТО посилює інші держави у сфері безпеки, а інші потужні держави посилюють НАТО", - зазначив він.
Топ коментарі
+9 Шрек Баблокат
показати весь коментар20.12.2021 15:27
+5 Vladimir Soukhov
показати весь коментар20.12.2021 15:28
+4 olele
показати весь коментар20.12.2021 15:30
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Будь ласка, зачекайте...
будьте реалистами - Украине нужен здоровый лидер
Пройшла інформація, що Порошенкові підписана підозра за двома статтями, включаючи державну зраду.
Що ж, у Зеленського не захотіли це зробити повільно і печально. Їм припекло швидко і яскраво, як петарда під хвостом.
Країна довго балансувала на краю, і от Вова дав їй щирого пенделя під зад. Обравши ідеальний момент, саме тоді, коли путін збирає засідання Радбезу.
Не здивуюся, якщо вони спробують закрити ПП у день російського наступу.
Як вам здається, це вже достатньо велика купа під новорічною ялинкою, чи вони зможуть навалити ще більшу?
Від сьогодні особисто для себе закриваю дискусію: хто Зе такий - ідіот чи зрадник? Відповідь - какая разніца.
Треба поїхати іще комплект термобілизни купити для мітингів. - https://t.me/nuts_roses/442
ВОЕВАТЬ придётся украинцам - так шо ДЛЯ НАТО НАДО СДЕЛАТЬ ТАКОЙ ОБЗОР.
Яке ж воно дурне!
Дуже хочеться, щоб Україна була "потужною державою", дуже! Але... Саме ЗЕ з своїми "узеленськими" робить все, щоб цього не сталося. Економіка в опі, держоборон замовлення там же. Ну і з останнього - падіння акцій більше 100 українських підприємств більш, ніж на 10% після заяви цього довбня про "ахметівський переворот" на своєму кокс-марафоні.
"вагнейргейт", офшорний скандал, призначення керівника САП, мутки навколо "зеленої" енергетики, провали в боротьбі з пандмією, корупція та "кумівство"... "Чому ми ще не в НАТО?", да ЗЕ??? Та ви до зими підготуватися не спроможні, не те, що б підготуватися до вступу в НАТО!
ДБЛ! (с)