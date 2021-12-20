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Новини Політика України
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Зеленський (17531) НАТО (5167)

Україна вступить до НАТО, коли там зрозуміють, що ми можемо їх посилити, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна вступить до НАТО, коли там зрозуміють, що ми можемо їх посилити, - Зеленський

Україна має стати потужною державою у сфері безпеки для того, щоб вступити до НАТО. Необхідно, щоб Альянс зрозумів, що це може зробити його сильнішим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського за підсумками засідання Люблінського трикутника за участю лідерів Польщі та Литви.

"Україна (або такі країни як Україна) будуть в НАТО тільки тоді, коли саме НАТО зрозуміє, що не НАТО посилює інші держави у сфері безпеки, а інші потужні держави посилюють НАТО", - зазначив він.

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Топ коментарі
+9
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20.12.2021 15:27
+5
А посилити зможемо коли змінимо президента.
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20.12.2021 15:28
+4
Згоріла хата, гори й сарай. Чи навпаки...
Пройшла інформація, що Порошенкові підписана підозра за двома статтями, включаючи державну зраду.
Що ж, у Зеленського не захотіли це зробити повільно і печально. Їм припекло швидко і яскраво, як петарда під хвостом.
Країна довго балансувала на краю, і от Вова дав їй щирого пенделя під зад. Обравши ідеальний момент, саме тоді, коли путін збирає засідання Радбезу.
Не здивуюся, якщо вони спробують закрити ПП у день російського наступу.
Як вам здається, це вже достатньо велика купа під новорічною ялинкою, чи вони зможуть навалити ще більшу?

Від сьогодні особисто для себе закриваю дискусію: хто Зе такий - ідіот чи зрадник? Відповідь - какая разніца.
Треба поїхати іще комплект термобілизни купити для мітингів. - https://t.me/nuts_roses/442
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20.12.2021 15:30
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20.12.2021 15:27 Відповісти
А посилити зможемо коли змінимо президента.
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20.12.2021 15:28 Відповісти
Дійсно, кадр цінний, а смішний, аж до несхочу. От би нам якось Ізраїль умовить обміняти його на їхній "Купол".
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20.12.2021 16:34 Відповісти
Кем, Ермаком т Татаровым?
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20.12.2021 15:30 Відповісти
Гогиашвили ищет новую работу)
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20.12.2021 15:32 Відповісти
Почитайте дослідження Кмісу. Якщо в 2 турі зійдеться Петро Олексійович і Жулька , то перемагає... Юля!!! Так що не кінчайте до кінця Зєїла.
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20.12.2021 15:33 Відповісти
Блин, ну как Юлька со своими пластическими операциями будет баллотироваться? Ее же засмеют и ещё посчитают сколько она на себя денег потратила .
будьте реалистами - Украине нужен здоровый лидер
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20.12.2021 16:01 Відповісти
Ківу треба. У нього якраз такий здоровий, що рукою притримувать доводиться.
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20.12.2021 16:43 Відповісти
Згоріла хата, гори й сарай. Чи навпаки...
Пройшла інформація, що Порошенкові підписана підозра за двома статтями, включаючи державну зраду.
Що ж, у Зеленського не захотіли це зробити повільно і печально. Їм припекло швидко і яскраво, як петарда під хвостом.
Країна довго балансувала на краю, і от Вова дав їй щирого пенделя під зад. Обравши ідеальний момент, саме тоді, коли путін збирає засідання Радбезу.
Не здивуюся, якщо вони спробують закрити ПП у день російського наступу.
Як вам здається, це вже достатньо велика купа під новорічною ялинкою, чи вони зможуть навалити ще більшу?

Від сьогодні особисто для себе закриваю дискусію: хто Зе такий - ідіот чи зрадник? Відповідь - какая разніца.
Треба поїхати іще комплект термобілизни купити для мітингів. - https://t.me/nuts_roses/442
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20.12.2021 15:30 Відповісти
Які мітинги? Зараз не 2013-й рік.
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20.12.2021 15:32 Відповісти
Звісно. Українців важко обдурити по одній схемі двічі підряд. Тому їх взувають кожен раз по новому.
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20.12.2021 15:36 Відповісти
Албанія , Чорногорія ... и такі інші потужні держави ну дуже посилюють НАТО... Краще б ти мовчав , але ж дурень завжди болокучий ...
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20.12.2021 15:33 Відповісти
За такого придурка у президентах, Україна може лише розвалити НАТО...
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20.12.2021 15:34 Відповісти
... заявляла ложка говна бочке меда.
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20.12.2021 15:36 Відповісти
Аналитики пишут , что в Германии и Франции служить и воевать некому , так народ там расслабился. Все эти течения - геев , наркотиков - здоровую молодёжь испортили
ВОЕВАТЬ придётся украинцам - так шо ДЛЯ НАТО НАДО СДЕЛАТЬ ТАКОЙ ОБЗОР.
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20.12.2021 15:38 Відповісти
"а інші потужні держави посилюють НАТО" Джерело: https://censor.net/ua/n3306220

Яке ж воно дурне!

Дуже хочеться, щоб Україна була "потужною державою", дуже! Але... Саме ЗЕ з своїми "узеленськими" робить все, щоб цього не сталося. Економіка в опі, держоборон замовлення там же. Ну і з останнього - падіння акцій більше 100 українських підприємств більш, ніж на 10% після заяви цього довбня про "ахметівський переворот" на своєму кокс-марафоні.

"вагнейргейт", офшорний скандал, призначення керівника САП, мутки навколо "зеленої" енергетики, провали в боротьбі з пандмією, корупція та "кумівство"... "Чому ми ще не в НАТО?", да ЗЕ??? Та ви до зими підготуватися не спроможні, не те, що б підготуватися до вступу в НАТО!

ДБЛ! (с)
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20.12.2021 15:39 Відповісти
Якщо ми коли небудь зможемо підсилити таку надпотужну структуру як НАТО то на біса тоді нам буде те НАТО
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20.12.2021 15:42 Відповісти
в нато зрадники не потрібні...
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20.12.2021 15:51 Відповісти
Главный "усилитель", это - Ермак?
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20.12.2021 16:13 Відповісти
 
 