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Новини Економіка
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ліс (447) експорт (729)

Влада має зупинити незаконний експорт лісу з України, а не легалізовувати його, – еколог

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Влада має зупинити незаконний експорт лісу з України, а не легалізовувати його, – еколог

Україна має відходити від практики експорту сировини, нам потрібно розвивати власне виробництво, вважає Кирильчук.



Влада має зупинити контрабанду лісу-кругляку з України, а не скасовувати мораторій на його вивезення, адже він дозволяє зберегти наші ліси та розвивати вітчизняну економіку. Про це заявив керівник програми Організації Об'єднаних Націй із промислового розвитку UNIDO в Україні Ігор Кирильчук.

"Він (законопроєкт про скасування мораторію, – ред.) з точки зору української економіки, українських лісів є шкідливим для України. Тому що краще вивозити продукцію", – сказав Кирильчук.

Він наголосив: Україна має відходити від практики експорту сировини, нам потрібно розвивати власне виробництво. З огляду на це, на його думку, скасування діючого мораторію на вивезення лісу-кругляку призведе до негативних наслідків як для екології, так і для економіки країни.

Депутат також вважає, що влада повинна вжити максимальних заходів для зупинки контрабанди лісу, яка ще досі діє, адже через неї країна зазнає значних втрат.

"Контрабанда є – її треба припинити. Це легко припиняється чіпуванням деревини і відповідною роботою митниці. Всі це знають. А не тому, що є контрабанда, то давайте її збільшимо, легалізуємо", – зазначив Кирильчук.

Нагадаємо, у 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (лісу-кругляку) на 10 років. Проте, зараз народні депутати виступили з ініціативою зняття мораторію на експорт.

Раніше народний депутат із фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк заявив, що вирубка лісів в Україні набула загрозливих масштабів, тому нам потрібна чітка державна політика у сфері їхньої охорони, інакше їх буде втрачено. 
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Топ коментарі
+10
а кто там на стадионе спрашивал куда делись карпатские леса?
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20.12.2021 16:01
+6
влада яка дозволяє таке-не пов'язує своє майбутнє з Україною...
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20.12.2021 15:58
+5
"Нічого ви не розумієте.Це підтримка вовоної інецеативи по висадку (мільйона) дерев.Місце звільняють."😉👉" "👈!
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20.12.2021 16:04
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влада яка дозволяє таке-не пов'язує своє майбутнє з Україною...
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20.12.2021 15:58 Відповісти
Дорого обходиться Україні підтримка прогресивної Європи. З іншої сторони - заради підтримки Євроінтеграційних прагнень України хрен з тими лисими Карпатами.
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20.12.2021 15:59 Відповісти
а кто там на стадионе спрашивал куда делись карпатские леса?
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20.12.2021 16:01 Відповісти
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20.12.2021 17:16 Відповісти
Ннда.Аж страшно дивитись, даже не думаючи що буде далі🥺😡
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20.12.2021 18:08 Відповісти
"Нічого ви не розумієте.Це підтримка вовоної інецеативи по висадку (мільйона) дерев.Місце звільняють."😉👉" "👈!
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20.12.2021 16:04 Відповісти
нам взагалі непотрібно експортувати будь яку сировину ,втому числі зерно,але українці не мають такого запиту до політиків тому неварто сподіватися на зростання економіки де не виробляеться додана вартість..
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20.12.2021 16:07 Відповісти
Санитар леса не понимает, как говорят в народе, все уже давно пропито и прое...................... .
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20.12.2021 16:46 Відповісти
Таварищ не понимает!
Нужно же расчистить место под миллиард деревьев!
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20.12.2021 16:52 Відповісти
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20.12.2021 17:03 Відповісти
Прямо сейчас в Пуще-водице вырубают вековые дубы.
Им покуй, они своих детей выгуливать будут в Лондонских парках
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20.12.2021 17:47 Відповісти
Будет как и с нефтью в Карпатах, только ее выкачали в россию, а древесину вывезут в европу
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20.12.2021 17:48 Відповісти
Соромлюся спросити цього вельможного пана, а де, курва, ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦІЯ на сайті цього ...?
ДЕ повідомлення у ЗМІ про ІСНУВАННЯ цієї петиції? Замість ідіотської реклами у ЗМІ, інтернет-ресурсах ІНФОРМУВАТИ громадськість про необхідність цього суспільного запиту.
Впевнений, що замість 25000 необхідних голосів дуже швидко буде набрано значно БІЛЬШЕ.
І це зелене непорозуміння просто так НЕ ВІДМАХНЕТЬСЯ від народного волевиявлення. А люди ( підписанти) будуть пишатися своєю причетністю до справи порятунку лісів України.
Тож треба дитяти вже, як то кажуть, ВЧОРА!
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20.12.2021 18:55 Відповісти
бугага, "не відмахнеться" - он вам нічіго не должен. він вже від всього відмахнувся, переживає куди втікати - оман, парашку чи землю обітовану.
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20.12.2021 23:20 Відповісти
Владі ніколи такими дрібницями займатись,вони Петра хочуть посадити...
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20.12.2021 19:02 Відповісти
Из под Харькова в районе Безлюдовки везут машинами. Сколько раз приезжал, столько раз и видел курсирующий грузовик с кругляком в сопровождении легковушки.
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20.12.2021 21:24 Відповісти
верно.
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20.12.2021 23:28 Відповісти
 
 