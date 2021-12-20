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Квін та дипломати країн G7 відвідають фінальне засідання з обрання керівника САП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Квін та дипломати країн G7 відвідають фінальне засідання з обрання керівника САП

Очільниця посольства США Крістіна Квін відвідає завтрашнє (фінальне) засідання комісії з обрання керівника САП. Разом із нею будуть колеги з посольств ЄС, Великої Британії та Канади.

Про це пише голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Обрання керівника САП буде "надзвичайно важливим сигналом для зовнішнього світу та українців", що Україна рухається вперед та серйозно ставиться до антикорупційної роботи", - цитує він тимчасову повірену у справах США в Україні Крістіну Квін.

"При цьому вона зазначила, що проти антикорупційної реформи "досить сильно боролися деякі зовнішні сили"", - пише Віталій.

"Руками цих зовнішніх сил є заступник Єрмака - Олег Татаров", - додав він, зазначивши, що планує найближчим часом звернутися до Уряду США із запитом про санкції.

Читайте: ЦПК має намір звернутися до США з проханням накласти санкції на Татарова

"Цей конкурс триває вже 15 місяців. Для порівняння, керована ОП комісія обрала керівника БЕБ лише за три тижні. Зеленський пообіцяв обрати керівника САП до кінця цього року", - пишще Шабунін.

Також він нагадав, що в частини Банкової залишаються лише два сценарії зриву: зрив засідання комісії та рішення контрольованого ОАСК.

"За такого рівня уваги ні ОАСК, ні ОПешна частина комісії не наважаться зірвати конкурсу без особистих вказівок Зеленського/Єрмака", - наголосив Шабунін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США сьогодні оголосять санкції проти корумпованих осіб, серед них будуть громадяни України, - Квін

Раніше Квін наголошувала, що Україні варто завершити конкурс із обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до кінця 2021 року. Якщо цього не відбудеться, це означатиме перемогу корупції в країні. 
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Топ коментарі
+8
дипломатам G7-респект...
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20.12.2021 16:56
+6
Обіцянкам скудовумного вже не довіряють.
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20.12.2021 16:55
+6
Татаров "заминирует" помещение - ему терять нечего
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20.12.2021 16:57
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Обіцянкам скудовумного вже не довіряють.
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20.12.2021 16:55 Відповісти
Що таке 15 місяців для конкурсу в порівнянні із вічністю?
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20.12.2021 17:13 Відповісти
масковский цирк умеет делать чудеса ©
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20.12.2021 16:56 Відповісти
дипломатам G7-респект...
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20.12.2021 16:56 Відповісти
Татаров "заминирует" помещение - ему терять нечего
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20.12.2021 16:57 Відповісти
Всмысле,Татаров смертник?😁
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20.12.2021 20:11 Відповісти
Нашим хабарникам нαςρατи на послів G-7 . Гроші давай!
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20.12.2021 17:03 Відповісти
Вашим? Да!
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20.12.2021 17:13 Відповісти
Правильно, давно пора, тем более после последних событий стало очевидным предательство внутри ОП, где обосновались пропутинские кроты под крышей главаря кротов.
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20.12.2021 17:16 Відповісти
Адміни , не пишіть більше слово Квін без імені Крістіна хоча в тайтлі ...
Бо таке враження , що то були гастролі Браєна Мея з Роджером Тейлером .
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20.12.2021 17:23 Відповісти
это точно
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20.12.2021 17:59 Відповісти
не доедет, думаю) https://sud.ua/ru/news/publication/223917-konkurs-v-sap-okruzhnoy-adminsud-kieva-otmenil-poryadok-raboty-konkursnoy-komissii-po-otboru-rukovoditelya-sap
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20.12.2021 17:39 Відповісти
а коли вони відвідають засідання парламенту по прийняттю закону про СБУ?
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20.12.2021 18:37 Відповісти
Я реально й щиро вірю , що Віталік Шабунін дійсно бажає боротися з корупцією .
Але ось що мені вочевидь бачиться , та те , що він жодного уявлення не має , що для цього требо робити . Тому й бігає по посольствах ... але головна таємниця полішенеля , що й там ніхто світлого уявлення не має . Бо там , хоч й є досвітчені lawyers & barristers , але й де вони раніше зустрічали таку сістемообразуючу корупцію ?! Вони йще там й українську специфіку не знають , народні традиції .
Бо картина така , те що я бачу (хіба тільки я особисто) :
Ось поговорити за корупцію людей вистачає , а ось фахових профільних прокурорів , слідчих й суддів - засць !
Й за 8 років (як збіг Звіроящур Вітя) вочевидь стало , що в новостворенні органи де брати людей , з якого Марсу ?!
А якщо інших , крім пересічних українців нема , то для чого було мультиплікувати те , що вже є ? Тим більш , що дубликати за природою своєю йще гірші за орігінал !!!
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20.12.2021 18:38 Відповісти
Й ще зауваження ...

Я усе про те кажу , що нема довіри а ні холодницьким , а ні ситникам . Але ж за ці ж 12 років , що Віталік так цілєспрамованно називає себе головним борунум з корупцією міг би вже й диплом отримати лояра й п"ять років попрактикуватися за фахом .
Якщо крім Шабуніна в Україні й нема інших щирих борунів з корупцією може нехай він й очолить ту САП ?!
Півторюю , за ті 12 років , що він тільки й бла-бла-блакає міг би навчитися фаху й щось очолити !!!
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20.12.2021 18:41 Відповісти
він хоть говорить про корупцію, говорить ще кілька чоловік всі інші прикормлені і мовчать, починаючи з янелоха шмаркатовкуреного.
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20.12.2021 20:26 Відповісти
Маселко ще є, з тих, хто "розкручений".
Шабунін на даному етапі теж створює інформаційний шум, галас. Якщо до нього прислухаються у посольствах, то чи це погано?
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20.12.2021 21:34 Відповісти
"Раніше Квін наголошувала, що Україні варто завершити конкурс із обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до кінця 2021 року. Якщо цього не відбудеться, це означатиме перемогу корупції в країні."
ну шо народ, хто завтра буде святкувати - коломойша, фірташ, ахметка і їх кодло чи країна???
враховуючи що у нас президент кловун, до того ще й повний кловун як виявилось, то можна очікувати будь-чого.
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20.12.2021 20:24 Відповісти
 
 