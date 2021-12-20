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Ткаченко розповів, на що українці витрачають "ковідну тисячу": Кіно, книги та театр, музеїв в списках поки немає

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ткаченко розповів, на що українці витрачають

Найчастіше українці витрачають "тисячу Зеленського" на кіно, книги та театр.

Про це розповів міністр культури Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"З’явилися перші статистичні дані по використанню "Ковідної тисячі" з програми "єПідтримка". Перші три місця по використанню грошей – саме у культури та креативних індустрій. Щодо градації. На 1-му місці очікувано – кінотеатри. На 2-му – з невеличким відривом – книжкові крамниці. На третьому – театральні продюсерські агентства. Також на 6-му музикальні групи, на 10-му – виробництво та дистрибуція відеофільмів, на 11-му – туристичні атракції та шоу. Ті результати, що є на сьогодні – вражають", - розповів він.

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"На жаль, в списку витрачених "ковідних тисяч" немає музеїв", - додав міністр.
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Топ коментарі
+4
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20.12.2021 16:50
+2
коли набоями виплачувати почнуть? ми до війни готуємось чи як?
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20.12.2021 16:46
+2
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20.12.2021 16:58
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коли набоями виплачувати почнуть? ми до війни готуємось чи як?
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20.12.2021 16:46 Відповісти
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20.12.2021 16:50 Відповісти
Анекдоти хороші А тепер - "реал": В Києві люди ідуть в кінотеатр і заодно затарюються в кінотеатрівському буфеті пивом на весь сеанс!
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20.12.2021 21:23 Відповісти
на тысячу сильно не разгуляешся. на нормальные деньги 1000 грн. всего лишь 33 у.е.
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20.12.2021 16:50 Відповісти
Купівельна спроможність 10рублів совка...
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20.12.2021 18:02 Відповісти
Малодцы...как минимум каждая вторая книга издана в паРаше...
Тратьте халявную штуку...помогайте паРаше убивать украинских солдат...
Ну и на концерт басты сходите...чего уж там...
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20.12.2021 16:51 Відповісти
Зашибись у вас логика работает. В магазин без сертификата низзя а в театры и кино во время епидемии даже приветствуется. Который раз убеждаюсь что власти делают все чтобы ета страна никогда из болота не вылезла
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20.12.2021 16:52 Відповісти
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20.12.2021 16:58 Відповісти
Піар на ганебній подачці,- 10рублів совкових грошей! Яка гидота!!!
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20.12.2021 18:01 Відповісти
Навіть не ідіоти.
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20.12.2021 18:06 Відповісти
 
 