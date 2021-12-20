Ткаченко розповів, на що українці витрачають "ковідну тисячу": Кіно, книги та театр, музеїв в списках поки немає

Найчастіше українці витрачають "тисячу Зеленського" на кіно, книги та театр.

Про це розповів міністр культури Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"З’явилися перші статистичні дані по використанню "Ковідної тисячі" з програми "єПідтримка". Перші три місця по використанню грошей – саме у культури та креативних індустрій. Щодо градації. На 1-му місці очікувано – кінотеатри. На 2-му – з невеличким відривом – книжкові крамниці. На третьому – театральні продюсерські агентства. Також на 6-му музикальні групи, на 10-му – виробництво та дистрибуція відеофільмів, на 11-му – туристичні атракції та шоу. Ті результати, що є на сьогодні – вражають", - розповів він.

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"На жаль, в списку витрачених "ковідних тисяч" немає музеїв", - додав міністр.