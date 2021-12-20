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НАТО повинно мати алгоритм на будь-які сценарії агресії з боку РФ, - Науседа

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАТО повинно мати алгоритм на будь-які сценарії агресії з боку РФ, - Науседа

Північноатлантичний альянс повинен мати алгоритм дій на будь-які сценарії, які можуть загрожувати безпеці у східноєвропейському регіоні, вважає президент Литви Ґітанас Науседа.

Про це він заявив на прес-конференції за результатами тристоронньої зустрічі з президентами Литви та України у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"НАТО має відреагувати не лише тим, що сконцентрує свої війська на східному фронті, а й щоб посилило свій військовий потенціал. Посилення військового потенціалу – це добре, але у нас має бути алгоритм, що робити, якщо буде сценарій А, сценарій В, сценарій С, якщо трапиться, що ми далі робимо", - заявив Науседа.

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За його словами, події останніх місяців поблизу кордону України (концентрація російських військ і військової техніки, активізація кібератак, дезінформації, пропаганди) означає, "що ми втрачаємо баланс у нашому регіоні", й тому має бути вжито заходів, які відновлять цей баланс.

"Якщо баланс наразі втрачається, має бути якась реакція і з іншого боку, щоб цей баланс відновився. Це стосується Європейського Союзу та НАТО", - наголосив Науседа.

Він зазначив, що "військова інтеграція Росії та Білорусі - це вже факт, який відбувається довгий час і на це треба відреагувати насамперед НАТО, тому що це змінює безпекову ситуацію для Балтійських країн".

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"Тут немає такого, що це лише безпека України і виключно безпека Балтики. Ми бачимо наскільки це взаємопов'язано… Щоб ми обговорювали не лише окремо українську, польську чи литовську ситуацію. А щоб це було обговорення регіональної безпеки. І це має бути широка реакція на регіональному рівні", - підсумував президент Литви.
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Смешно наблюдать, как кацапы пытаются поднимать градус в противостоянии с Западом и Украиной, пряча при этом в кустах свой голый зад...
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20.12.2021 17:02 Відповісти
 
 