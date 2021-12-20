Мати вбитої юристки Ноздровської: "Показання не буду давати, поки у моєї онучки не буде охорони"

20 грудня в Шевченківському суді Києва мав відбутися допит потерпілих у справі про вбивство юристки Ірини Ноздровської. На початку засідання суддя повідомив, що ця процедура була вирішена заздалегідь. У залі суду була лише мати Ноздровської, але вона зазначила, що свідчитиме в суді лише після того, як її онучці, дочці вбитої юристки, нададуть охорону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на відеотрансляцію суду.

"Коли я буду говорити, я хочу, щоб у моєї онуки була охорона. Охорони досі немає", - звернулась до суду жінка.

Проте, суддя зазначив, що раніше суд направляв листа до поліції задля вирішення цього питання. "Вони на це не реагують. Немає, вже три місяці піднімається це питання, як не більше. Покази не буду давати, поки у моєї онучки не буде охорони." - додала мати вбитої Ноздровської.

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Після чого суд вирішив, що допит жінки перенесуть на 13 січня 2022 року, а Національній поліції України ще раз відправлять листа стосовно надання охорони дочці вбитої юристки.