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громадянство (908) СБУ (10084) Гогілашвілі (72)

СБУ не шукала російський паспорт у Гогілашвілі: не було запитів. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ не шукала російський паспорт у Гогілашвілі: не було запитів. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України каже, що не отримувала від уповноважених органів додаткових запитів на перевірку наявності іноземного громадянства у ексзаступника глави МВС Олександра Гогілашвілі: першочергову перевірку ж здійснює Міграційна служба.

Як інформує Цензор.НЕТ, УП запитала, чи володіє СБУ інформацією про можливу наявність російського громадянства у звільненого заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, чи перевіряється відповідна інформація Центру журналістських розслідувань, оприлюднена 12 грудня, та чи опитуватиме СБУ у зв’язку з вищевикладеними фактами громадянина Гогілашвілі.

Також у СБУ запитали, якими були результати перевірки СБУ при вступі Гогілашвілі на посаду заступника міністра внутрішніх справ.

Служба безпеки України, в свою чергу, наголосила, що виконує свої завдання виключно у межах повноважень та у спосіб, визначених Конституцією та законами України. Доступ же до державної таємниці, мовляв, Гогілашвілі отримав після відповідної перевірки.

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"У ході проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком відповідно до ст. 57 Закону України "Про запобігання корупції" СБУ опрацьовує пакет документів, які Служба отримує від Національного агентства з питань державної служби України.

За компетенцією підрозділами СБ України опрацьовується лише наявність у кандидатів на такі посади допуску до держтаємниці та відношення до персонально-якісного обліку військовозобов'язаних СБ України.

Питання громадянства, відповідно до чинного законодавства, належить до компетенції Державної міграційної служби України. Запитів на додаткову перевірку громадянства згаданої Вами особи від уповноважених органів до СБУ не надходило.

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Що стосується надання допуску до державної таємниці, його було надано за відповідним запитом МВС після опрацювання компетентними підрозділами Служби безпеки України", - йдеться у відповіді СБУ.

СБУ не шукала російський паспорт у Гогілашвілі: не було запитів 01

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня було оприлюднено інформацію, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
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Топ коментарі
+53
А как оно спецпроверку прошло при поступлении на должность? Получается это не СБУ, а шарага. Расписались в собственной некомпетентности.
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20.12.2021 17:08
+40
Типо Ванька Баканов не знал про расийский паспорт этого чорта?
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20.12.2021 17:08
+35
Лучше признаться, что дурак а не предатель. 5 минут позора не 10 лет сидеть.
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20.12.2021 17:10
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Типо Ванька Баканов не знал про расийский паспорт этого чорта?
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20.12.2021 17:08 Відповісти
Лучше признаться, что дурак а не предатель. 5 минут позора не 10 лет сидеть.
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20.12.2021 17:10 Відповісти
Ни про паспорт , ни про судимость. ,ни про то что находился в оперативной разработке . На хрена тогда вообще про спецпроверку заикаться?
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20.12.2021 17:11 Відповісти
НУ ДУМАЮ БЫЛО ТАК
ПОЗВОНИЛ ВОВА БАКАНОВУ И АВАКОВУ НА КОНФЕРЕНЦ СВЯЗИ И СКАЗАЛ
ВАМ АВАКОВ НАПРАВЛЯЮ ЗАМОМ ХОРОШЕГО ПАЦАНЧИКА
А ТЫ ЧЕРТЯКО БАКАНОВ СДЕЛАЙ ПАПОЧКУ ТИПА ВСЕ НОРМАЛЕК ПРОВЕРКУ ПРОШЕЛ
ОН ЗАСТУПАЕТ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ.....
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20.12.2021 17:51 Відповісти
100%

СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили: у Украины к этому времени уже не было СБУ
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20.12.2021 18:18 Відповісти
походу ванька не знает и про громадянство своей жоньі
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20.12.2021 18:11 Відповісти
А как оно спецпроверку прошло при поступлении на должность? Получается это не СБУ, а шарага. Расписались в собственной некомпетентности.
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20.12.2021 17:08 Відповісти
А что такое СБУ??? Сидел ,Бухал на шару, потом Уволили.Зато за это время оклад копеечка в копеечку получал.
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20.12.2021 17:55 Відповісти
ваньке не до этого,он бабло пилит
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20.12.2021 18:09 Відповісти
А від кого запит буть повинен ,від спортлото!?
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20.12.2021 17:08 Відповісти
від бубочьки. Чисто шоб поржать
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20.12.2021 17:10 Відповісти
Від Колі Валуєва, так про всяк випадок!
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20.12.2021 17:58 Відповісти
Цирк на дроти
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20.12.2021 17:09 Відповісти
Своїх вони не перевіряють, от якби це були добровольці чи інші патріоти - тоді би все перерили.
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20.12.2021 17:10 Відповісти
очень жаль,что мало у нас людей типа Сашка Белого - они ох,как скоро нужны будут..
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20.12.2021 17:10 Відповісти
Хватает, главное пусть кацапы сюда свои роги сунут, такое начнется...
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20.12.2021 17:17 Відповісти
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20.12.2021 17:11 Відповісти
**********
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20.12.2021 19:02 Відповісти
Вопрос: на ..уй вы надо?
Цирк устраивать на фото и видеокамеры?
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20.12.2021 17:11 Відповісти
брелкі з аліхі вишукувать,
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20.12.2021 17:51 Відповісти
то-то гниди побігли Порошенку підозру вручать)
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20.12.2021 17:12 Відповісти
"Петр Алексеіч, тут вам павестачка да? Я за 2.5 года ніхера не сделал, проваліл все от международкі до економікі, убіл тисячі, закатав вакцини в асфальт і отдал управленіе російскім кротам.. вобщем вот вам павестачка..."
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20.12.2021 17:14 Відповісти
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20.12.2021 17:15 Відповісти
Кому нужна такая СБУ с идиотом во главе? Сколько народных денег на ветер, мама дорогая...
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20.12.2021 17:15 Відповісти
Никакие они не ИДИОТЫ ,а ВРАГИ ПОСОБНИКИ ТЕРРОРИСТОВ !!!!
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20.12.2021 18:00 Відповісти
балаган, балаган ©
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20.12.2021 17:15 Відповісти
Так а що ви тоді перевіряли взагалі?...
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20.12.2021 17:15 Відповісти
Тільки всі почали забувати про гогілашаілі як Вовчік серанув собі в штани з новою силою
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20.12.2021 17:16 Відповісти
Всі, хто приходить на держслужбу, проходять спецперевірку СБУ. Без неї не призначать на посаду.
Навіщо ці перевірки, якщо не перевіряється громадянство та наявність паспортів?
Виглядає як дитячі виправдовування.
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20.12.2021 17:16 Відповісти
Хороша така у нас служба бу
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20.12.2021 17:18 Відповісти
секонхенд ***...
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20.12.2021 18:09 Відповісти
Там тепер одні "професіонали" на чолі з лейтенантом.
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20.12.2021 17:20 Відповісти
Яка ж у Зеленського чуйка на мерзотників! Він у цілому натовпі вміє знайти найгіршого!
І призначити!
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20.12.2021 17:20 Відповісти
Гы-гы-гы! Т.е. СБУ сама не проверяет полный комплект документов у возможного будущего должностного лица с допуском ко всем секретам БУ. Только по запросу... КОГО?
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20.12.2021 17:20 Відповісти
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20.12.2021 17:25 Відповісти
І багато вже набороли?
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20.12.2021 17:41 Відповісти
С пол вагона будет. Судя по тому шо творят.
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20.12.2021 18:13 Відповісти
Та какая нах "помощница".
Нех.р сводить умышленное внедрение и крышевание агентов вражеской страны на ключевые должности страны на простое кумовство.
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20.12.2021 18:21 Відповісти
сбу і не має шукати чиїсь паспорти тепер.
воно має перевіряти ще кандидатів на посади з доступом до держтаємниць, а не вже діючого заступника міністра.
як би добросовісно виконували свою роботу, то все повилазило б на зовні ще в процесі
і таких людей керівництві державою не було б.
ВСЕ.
і взагалі, є думка що все сплновано
і зрив оборонки і закупівля газу та вугілля і заведення в владу проросійських людей.
от тільки рнбо розвідка та сбу, сліпі, чи куплені?
ось в чому головне питання.
в любі нормальні країні вже був би імпічмент і в,язниця, а ми на 73% продажні тварюки
маємо те що маємо
і маємо таку владу на яку заслуговуємо...
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20.12.2021 17:31 Відповісти
Служба за викликом ! Нада - будет допуск, не нада - не оформим допуск. Боротись з рашистськими кротами вже нікому і принципове "табу", а от ларьки, склади, борделі шманати ще можуть= профпридатність повністю не втрачена, спроможності служби збереглись і відповідають рівню її керівників.
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20.12.2021 17:31 Відповісти
СБУ исполняет свои функции только по требованию трудящихся?
Остальное время крышует контрабанду?
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20.12.2021 17:32 Відповісти
Не по требованию трудящихся, а по требованию ворующих и предающих.
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20.12.2021 18:50 Відповісти
В тероборону простым солдатом шманают в доль и в поперек. И я не против этого. Так что сбу расписалось в собственной не компетенции. Скорей все даже в преступлении. Этот ответ должет стать одним из оснований для криминального дела должностных лиц, отвечающих за подобного рода мероприятия. Думаю выйдут на ГУР и ОП в последствии.
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20.12.2021 17:34 Відповісти
Дивна логіка у наших правоохоронних органів...ДТП з Трухіним не розглядають бо нема заяв від постраждалих...Тоді по логіці краще щоб взагалі не було постраждалих,бо мертві заяв не пишуть...Тут же не перевіряли громадянство бо не було запитів...Перетворилась служба безпеки в службу "спрашивайтє - отвєчаєм"...
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20.12.2021 17:36 Відповісти
Справочное Бюро Украины?
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20.12.2021 18:03 Відповісти
ФеєрІЧно !!!
Ще СБУ не шукала москальський паспорт депутата аксьонова і т.д.
Москальський паспорт дружини баканова теж не шукали?
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20.12.2021 17:37 Відповісти
"
СБУ не шукала російський паспорт у Гогілашвілі: не було запитів..."

Це повний піпєц.
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20.12.2021 17:42 Відповісти
Новая информация о таинственном миллиардере, в доме которого ютились главные секретоносители Украины - Бутусов
20 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 0



Вячеслав и Диана Стрелковские - владельцы дома, в котором проживали помощник президента Мария Левченко, замминистра МВД Гогилашвили и начальник ГУР МО Буданов, являются гражданами России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), получили паспорта в июле 2015-го в Крыму.


Об этом сообщил полчаса назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.

«Мне известна эта особа. Публично я, честно говоря, не очень помню, в чем его обвиняли. Но это лицо связывали с незаконным оборотом наличных денег. «Обнал»» - так сказал о Вячеславе Стрелковском Кирилл Буданов - начальник Главного управления разведки Минобороны.

- Кротовая нора. Все о связях Буданова, Гогилашвили, ложь в документах и российский паспорт. Видео

О таинственном миллиардере Вячеславе Стрелковском известно немного, он не вывешивает свои фотографии в интернет, и избегает общения с журналистами, хотя у него есть роскошное поместье в поселке Козин на целый гектар. В некоторых медиа о нем пишут как якобы об одном из главных «конвертаторов», совладельце платежной системы GlobalMoney, которая якобы оборачивает и обналичивает миллиарды гривен ежемесячно.

Стрелковский прославился, когда выяснилось, что именно в его доме в селе Хотов проживает самый близкий к президенту Зеленскому человек - помощник Мария Левченко, вместе со скандально известным Александром Гогилашвили, а также, что не менее удивительно, с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и его супругой Марианной.

Одним из факторов скандала с назначением Гогилашвили заместителем министра является то, что, согласно российским базам данных, он до сих пор является гражданином РФ и обладает российским паспортом. Однако Гогилашвили в интервью изданию «Бабель» заявил, что российского гражданства не имеет, и стал гражданином Украины в 2019 году.

Цензор.Нет начал изучать фигуру Стрелковского, и мы проверили прежде всего его контакты с нашим врагом - Россией, согласно российским базам данных, к которым можно получить доступ через интернет. Потому что если Стрелковский сдает дом главным секретоносителям Украины, то может быть риск утечки информации.

И оказалось, что и Вячеслав Стрелковский и его супруга Диана Стрелковская значатся в доступных источниках как граждане России.

7 июля 2015 года Вячеслав и Диана Стрелковские, согласно доступным данным, получили российские паспорта в Симферополе.

9 июля паспорт был вручен, Стрелковский расписался, то есть действовал осознанно, это не была автоматическая выдача. В документе о выдаче значится, что паспорт заменяется взамен того, что оформлен весной 2014-го.

Место регистрации Стрелковских в Крыму согласно документу - Ялта, улица Ялтинская, дом 34.

Мы провели проверку данных по общедоступной базе Федеральной налоговой службы РФ через проверку ИНН - индивидуального налогового номера. Внесли в базу номер российского паспорта Стрелковского, его фамилию, имя, отчество, и год и дату рождения. И оказалось, что такой гражданин в РФ в базе значится, и свой налоговый номер имеет, вот введите сами данные из документов, проверьте: https://service.nalog.ru/inn.do

Получается, человек, которого начальник ГУР МО считает «обнальщиком», и который сдает в аренду дом близким к президенту людям, может быть тесно связан с Россией, и проходит по различным российским системам учета.

Надеюсь, Стрелковские сочтут возможным пояснить, какие у них контакты в РФ? И имеют ли эти контакты какое-то влияние на власть в Украине, и на «обнал», о котором сказал Буданов.

- Гогилашвили с Будановым отвели санкции СНБО от Стрелковского и всех «конвертаторов» в апреле

Мне кажется, это важно знать и ОП и ГУР МО - не много ли граждан России вокруг наиболее доверенных лиц президента? И связи между ними - это случайность или не случайность?

И не получается ли так, случайно, что мы сами финансируем войну против себя, потому что кто-то во власти крышует теневой финансовый рынок?

Мы готовы предоставить Вячеславу и Диане Стрелковским возможность высказать свою позицию и разъяснить ситуацию. Учитывая их уровень влияния, хотелось бы опубликовать ответ.

И хотелось бы все-таки узнать позицию Минобороны, СБУ, ОГПУ - проводится ли проверка фактов, указанных в журналистских расследованиях Бігус.інфо и Слідство.інфо?







***

Все скриншоты от Юрия Бутусова.
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20.12.2021 17:42 Відповісти
Не СБУ,а збіговисько паразитів на тілі Країни
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20.12.2021 17:49 Відповісти
вот вам результат назначения дружбанов клоунов зе на высокие посады
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20.12.2021 17:51 Відповісти
А миграционная служба в ведомстве МВД
ВОТ ПОЧЕМУ эти ведомства должны быть раздельны , бо некому искать кротов
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20.12.2021 17:54 Відповісти
Ну понятно, когда за жопу взяли и начали задавать неприятные вопросы, сразу : не помню, не знаю, не моя компетенция, я не при чём. И как эта Служба Безопасности , после этого, видит свою роль и место в системе безопасности государства и граждан, хотелось бы услышать чёткого и внятного ответа? А потом удивляемся, почему мы ещё не в ЕС и НАТО...
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20.12.2021 17:55 Відповісти
а виноват в этом я думаю Порошенко
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20.12.2021 17:56 Відповісти
ну ніззя!
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20.12.2021 17:58 Відповісти
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20.12.2021 17:59 Відповісти
Девиз Зеленского - я дураков из вас не делал,я на готовое пришел
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20.12.2021 17:59 Відповісти
З@їбись, хто не розуміє...
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20.12.2021 18:00 Відповісти
та нормально ))) харошая проверка )))) преЗЕдент сказал - свой (мой) - фсё и фся проверка ))))
это уже даже не писец... это уже стадо писцов в подскоке !!!
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20.12.2021 18:02 Відповісти
Ну, а як можна було шукати, якщо САМ, що на фото з цим гризуном, наказав: Прийняти, дати височайшеоплачувану посаду і прочєє.
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20.12.2021 18:07 Відповісти
Зеленского на второй срок? Но как же так? Он же еще первый не отсидел...
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20.12.2021 18:08 Відповісти
Бакланов так забрехався, що протирічить сам собі.
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20.12.2021 18:10 Відповісти
хреньбу нас бережот...
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20.12.2021 18:12 Відповісти
не пощастило вам, українцям.....
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20.12.2021 18:14 Відповісти
зебилов держат за дебилов!
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20.12.2021 18:16 Відповісти
вчера оно - помошник валуева, а, сегодня-замминистра МВД Украины
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20.12.2021 18:19 Відповісти
Яка відверта брехня. При заповненні анкет на допуск до державної таємниці, обов'язково, повідомляється наявність громадянства інших країн. І це повинно бути перевірено СБУ.
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20.12.2021 18:32 Відповісти
Формально в нього могло і не бути доступу до держтаємниці. Ну он же замміністра, так би мовити "общественник". Та взагалі про шо річь, чим вище посада тим менше перевірок. Це тих хто знизу можуть перевіряти по 3 місяці.
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20.12.2021 19:24 Відповісти
гебнявое сбу самая мыролюбная и реформаторская организация в Украине.
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20.12.2021 18:40 Відповісти
Шедеврально!Геніально!Браво!!!
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20.12.2021 18:41 Відповісти
Я не я,і хата не моя...
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20.12.2021 18:49 Відповісти
да, силовые структуры деградировали полностью !!! еще хуже чем при завгаре !!! одни кроты *** !!!
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20.12.2021 18:49 Відповісти
Та ці ублюдки просто глузують із нас. Дограються тварюки.
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20.12.2021 18:53 Відповісти
то тепер у Монастирського у спадок від Авакова як мінімум два "кейса" - Шеремет і Гогілашвілі ? І на коли звітуватись перед Президентом?
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20.12.2021 18:59 Відповісти
Да, і ці люди ще й оголошують санкції !!!!!
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20.12.2021 19:01 Відповісти
А СБУ и кротов ищет тоже по запросу?
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20.12.2021 19:09 Відповісти
СБУ ... : не було запитів.
-------------------------------------
т.е не было звонка от Зеленского или Ермака
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20.12.2021 19:12 Відповісти
Такое впечатление , что в СБУ сидят идиоты... Печально....
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20.12.2021 19:25 Відповісти
Т.е контрразведка СБУ типа на хозрасчете? Подали заявку на изучение-будем искать. А не подали заявку- шпиены в верхах страны-СБУ дела нету.
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20.12.2021 19:53 Відповісти
Глупейшая фраза "
СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили: не было запросов Источник: https://censor.net/ru/n3306260 " Означает одно-СБУ не выполняет своих обязанностей.
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20.12.2021 20:09 Відповісти
Питання: чи було колись у очільника СБУ Баранова російське громадянство? Хто може сказати?
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20.12.2021 20:56 Відповісти
Та він ніби то бакланов
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20.12.2021 22:59 Відповісти
СБУ - це ганьба і сором України.
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20.12.2021 21:04 Відповісти
Перевірте вже всіх кварталівців на паспорта РФ.
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20.12.2021 22:41 Відповісти
Є у всіх. І шо?
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20.12.2021 22:53 Відповісти
Тоді це той переворот про який попередили гаранта невідомі яких він не зрозумів але настрашився.
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20.12.2021 23:03 Відповісти
 
 