СБУ не шукала російський паспорт у Гогілашвілі: не було запитів. ДОКУМЕНТ
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Служба безпеки України каже, що не отримувала від уповноважених органів додаткових запитів на перевірку наявності іноземного громадянства у ексзаступника глави МВС Олександра Гогілашвілі: першочергову перевірку ж здійснює Міграційна служба.
Як інформує Цензор.НЕТ, УП запитала, чи володіє СБУ інформацією про можливу наявність російського громадянства у звільненого заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, чи перевіряється відповідна інформація Центру журналістських розслідувань, оприлюднена 12 грудня, та чи опитуватиме СБУ у зв’язку з вищевикладеними фактами громадянина Гогілашвілі.
Також у СБУ запитали, якими були результати перевірки СБУ при вступі Гогілашвілі на посаду заступника міністра внутрішніх справ.
Служба безпеки України, в свою чергу, наголосила, що виконує свої завдання виключно у межах повноважень та у спосіб, визначених Конституцією та законами України. Доступ же до державної таємниці, мовляв, Гогілашвілі отримав після відповідної перевірки.
"У ході проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком відповідно до ст. 57 Закону України "Про запобігання корупції" СБУ опрацьовує пакет документів, які Служба отримує від Національного агентства з питань державної служби України.
За компетенцією підрозділами СБ України опрацьовується лише наявність у кандидатів на такі посади допуску до держтаємниці та відношення до персонально-якісного обліку військовозобов'язаних СБ України.
Питання громадянства, відповідно до чинного законодавства, належить до компетенції Державної міграційної служби України. Запитів на додаткову перевірку громадянства згаданої Вами особи від уповноважених органів до СБУ не надходило.
Що стосується надання допуску до державної таємниці, його було надано за відповідним запитом МВС після опрацювання компетентними підрозділами Служби безпеки України", - йдеться у відповіді СБУ.
Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.
Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.
Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.
Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.
12 грудня було оприлюднено інформацію, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
Будь ласка, зачекайте...
ПОЗВОНИЛ ВОВА БАКАНОВУ И АВАКОВУ НА КОНФЕРЕНЦ СВЯЗИ И СКАЗАЛ
ВАМ АВАКОВ НАПРАВЛЯЮ ЗАМОМ ХОРОШЕГО ПАЦАНЧИКА
А ТЫ ЧЕРТЯКО БАКАНОВ СДЕЛАЙ ПАПОЧКУ ТИПА ВСЕ НОРМАЛЕК ПРОВЕРКУ ПРОШЕЛ
ОН ЗАСТУПАЕТ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ.....
СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили: у Украины к этому времени уже не было СБУ
Цирк устраивать на фото и видеокамеры?
Навіщо ці перевірки, якщо не перевіряється громадянство та наявність паспортів?
Виглядає як дитячі виправдовування.
І призначити!
Нех.р сводить умышленное внедрение и крышевание агентов вражеской страны на ключевые должности страны на простое кумовство.
воно має перевіряти ще кандидатів на посади з доступом до держтаємниць, а не вже діючого заступника міністра.
як би добросовісно виконували свою роботу, то все повилазило б на зовні ще в процесі
і таких людей керівництві державою не було б.
ВСЕ.
і взагалі, є думка що все сплновано
і зрив оборонки і закупівля газу та вугілля і заведення в владу проросійських людей.
от тільки рнбо розвідка та сбу, сліпі, чи куплені?
ось в чому головне питання.
в любі нормальні країні вже був би імпічмент і в,язниця, а ми на 73% продажні тварюки
маємо те що маємо
і маємо таку владу на яку заслуговуємо...
Остальное время крышует контрабанду?
Ще СБУ не шукала москальський паспорт депутата аксьонова і т.д.
Москальський паспорт дружини баканова теж не шукали?
СБУ не шукала російський паспорт у Гогілашвілі: не було запитів..."
Це повний піпєц.
20 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Вячеслав и Диана Стрелковские - владельцы дома, в котором проживали помощник президента Мария Левченко, замминистра МВД Гогилашвили и начальник ГУР МО Буданов, являются гражданами России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), получили паспорта в июле 2015-го в Крыму.
Об этом сообщил полчаса назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
«Мне известна эта особа. Публично я, честно говоря, не очень помню, в чем его обвиняли. Но это лицо связывали с незаконным оборотом наличных денег. «Обнал»» - так сказал о Вячеславе Стрелковском Кирилл Буданов - начальник Главного управления разведки Минобороны.
- Кротовая нора. Все о связях Буданова, Гогилашвили, ложь в документах и российский паспорт. Видео
О таинственном миллиардере Вячеславе Стрелковском известно немного, он не вывешивает свои фотографии в интернет, и избегает общения с журналистами, хотя у него есть роскошное поместье в поселке Козин на целый гектар. В некоторых медиа о нем пишут как якобы об одном из главных «конвертаторов», совладельце платежной системы GlobalMoney, которая якобы оборачивает и обналичивает миллиарды гривен ежемесячно.
Стрелковский прославился, когда выяснилось, что именно в его доме в селе Хотов проживает самый близкий к президенту Зеленскому человек - помощник Мария Левченко, вместе со скандально известным Александром Гогилашвили, а также, что не менее удивительно, с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и его супругой Марианной.
Одним из факторов скандала с назначением Гогилашвили заместителем министра является то, что, согласно российским базам данных, он до сих пор является гражданином РФ и обладает российским паспортом. Однако Гогилашвили в интервью изданию «Бабель» заявил, что российского гражданства не имеет, и стал гражданином Украины в 2019 году.
Цензор.Нет начал изучать фигуру Стрелковского, и мы проверили прежде всего его контакты с нашим врагом - Россией, согласно российским базам данных, к которым можно получить доступ через интернет. Потому что если Стрелковский сдает дом главным секретоносителям Украины, то может быть риск утечки информации.
И оказалось, что и Вячеслав Стрелковский и его супруга Диана Стрелковская значатся в доступных источниках как граждане России.
7 июля 2015 года Вячеслав и Диана Стрелковские, согласно доступным данным, получили российские паспорта в Симферополе.
9 июля паспорт был вручен, Стрелковский расписался, то есть действовал осознанно, это не была автоматическая выдача. В документе о выдаче значится, что паспорт заменяется взамен того, что оформлен весной 2014-го.
Место регистрации Стрелковских в Крыму согласно документу - Ялта, улица Ялтинская, дом 34.
Мы провели проверку данных по общедоступной базе Федеральной налоговой службы РФ через проверку ИНН - индивидуального налогового номера. Внесли в базу номер российского паспорта Стрелковского, его фамилию, имя, отчество, и год и дату рождения. И оказалось, что такой гражданин в РФ в базе значится, и свой налоговый номер имеет, вот введите сами данные из документов, проверьте: https://service.nalog.ru/inn.do
Получается, человек, которого начальник ГУР МО считает «обнальщиком», и который сдает в аренду дом близким к президенту людям, может быть тесно связан с Россией, и проходит по различным российским системам учета.
Надеюсь, Стрелковские сочтут возможным пояснить, какие у них контакты в РФ? И имеют ли эти контакты какое-то влияние на власть в Украине, и на «обнал», о котором сказал Буданов.
- Гогилашвили с Будановым отвели санкции СНБО от Стрелковского и всех «конвертаторов» в апреле
Мне кажется, это важно знать и ОП и ГУР МО - не много ли граждан России вокруг наиболее доверенных лиц президента? И связи между ними - это случайность или не случайность?
И не получается ли так, случайно, что мы сами финансируем войну против себя, потому что кто-то во власти крышует теневой финансовый рынок?
Мы готовы предоставить Вячеславу и Диане Стрелковским возможность высказать свою позицию и разъяснить ситуацию. Учитывая их уровень влияния, хотелось бы опубликовать ответ.
И хотелось бы все-таки узнать позицию Минобороны, СБУ, ОГПУ - проводится ли проверка фактов, указанных в журналистских расследованиях Бігус.інфо и Слідство.інфо?
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Все скриншоты от Юрия Бутусова.
ВОТ ПОЧЕМУ эти ведомства должны быть раздельны , бо некому искать кротов
это уже даже не писец... это уже стадо писцов в подскоке !!!
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т.е не было звонка от Зеленского или Ермака
СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили: не было запросов Источник: https://censor.net/ru/n3306260 " Означает одно-СБУ не выполняет своих обязанностей.