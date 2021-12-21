СБУ не шукала російський паспорт у Гогілашвілі: не було запитів. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України каже, що не отримувала від уповноважених органів додаткових запитів на перевірку наявності іноземного громадянства у ексзаступника глави МВС Олександра Гогілашвілі: першочергову перевірку ж здійснює Міграційна служба.

Як інформує Цензор.НЕТ, УП запитала, чи володіє СБУ інформацією про можливу наявність російського громадянства у звільненого заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, чи перевіряється відповідна інформація Центру журналістських розслідувань, оприлюднена 12 грудня, та чи опитуватиме СБУ у зв’язку з вищевикладеними фактами громадянина Гогілашвілі.

Також у СБУ запитали, якими були результати перевірки СБУ при вступі Гогілашвілі на посаду заступника міністра внутрішніх справ.

Служба безпеки України, в свою чергу, наголосила, що виконує свої завдання виключно у межах повноважень та у спосіб, визначених Конституцією та законами України. Доступ же до державної таємниці, мовляв, Гогілашвілі отримав після відповідної перевірки.

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"У ході проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком відповідно до ст. 57 Закону України "Про запобігання корупції" СБУ опрацьовує пакет документів, які Служба отримує від Національного агентства з питань державної служби України.

За компетенцією підрозділами СБ України опрацьовується лише наявність у кандидатів на такі посади допуску до держтаємниці та відношення до персонально-якісного обліку військовозобов'язаних СБ України.

Питання громадянства, відповідно до чинного законодавства, належить до компетенції Державної міграційної служби України. Запитів на додаткову перевірку громадянства згаданої Вами особи від уповноважених органів до СБУ не надходило.

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Що стосується надання допуску до державної таємниці, його було надано за відповідним запитом МВС після опрацювання компетентними підрозділами Служби безпеки України", - йдеться у відповіді СБУ.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня було оприлюднено інформацію, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.