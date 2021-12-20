Україна одна з топ-країн за кількістю поліцейських на душу населення. Треба брати не кількістю, а якістю, - Устінова

Потрібно зменшувати кількість поліцейських, але піднімати їм зарплати.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ, заявила голова фракції "Голос" у Верховній Раді, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова.

"У нас величезна кількість поліцейських. Це близько 120 тисяч людей. Коли починають казати про підвищення зарплат, передовсім згадують патрульних. Мовляв, провели реформу, а люди звільняються через невисокі зарплати. Якщо підняти лише патрульним, скажімо, до 25 тисяч – це не супервеликі гроші, їх можна знайти в держбюджеті, але ж там працюють не лише патрульні. Для того, щоб підняти всім поліцейським хоч трохи зарплати, потрібні десятки мільярдів гривень", - зазначила нардеп.

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"По-перше, треба більш ефективно перерозподілити ті гроші, які вже є в системі. Якщо ми можемо спокійно знайти 200 млн на шокери або кілька мільярдів на гелікоптери, але не збираємося ці гроші перерозподіляти на зарплати, то це ненормальна ситуація. Крім того, тут має бути питання пріоритетів. Коли вирішили дати по тисячі на вакцинацію, то 8 млрд. в бюджеті знайшли. Я колись питала заступника міністра, скільки вони просять. Він сказав, що для того, щоб на 20% підняти всім зарплати, а це означає додати по 2 тисячі гривень на поліцейського, потрібно 15 млрд. От зараз на виплати за вакцинацію витратять половину потрібної суми", - наголосила Устінова.

"Україна одна з топ-країн за кількістю поліцейських на душу населення. Я особисто вірю в те, що нам не кількістю треба брати, а якістю. Наприклад, у справі по Кагарлику, де йдеться про катування та ґвалтування людей правоохоронцями, лише двоє сидять у СІЗО, всіх інших, які були у відділку, знали, що там відбувається, переатестували, вони працюють далі, декого і підвищили. Навіщо нам такі люди в правоохоронній системі? Потрібно провести нормальну реформу кримінального блоку та й поліції загалом. Потрібно зменшувати кількість поліцейських, але піднімати їм зарплати. Щоб люди йшли туди не пиячити і заробляти гроші десь на стороні нелегальними способами, а нормально виконували свою роботу", - резюмувала нардепка.

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Докладніше з інтерв'ю нардепки Олександри Устінової: "ДБР, на жаль, було від початку мертвонародженим дитям, де замість незалежного керівника прописали конкурс на політичного призначенця" ви можете ознайомитися тут.