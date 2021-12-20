УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4739 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 192 38
МВС (2876) патрульна поліція (1396) зарплата (134) Устінова (110)

Україна одна з топ-країн за кількістю поліцейських на душу населення. Треба брати не кількістю, а якістю, - Устінова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна одна з топ-країн за кількістю поліцейських на душу населення. Треба брати не кількістю, а якістю, - Устінова

Потрібно зменшувати кількість поліцейських, але піднімати їм зарплати.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ, заявила голова фракції "Голос" у Верховній Раді, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова.

"У нас величезна кількість поліцейських. Це близько 120 тисяч людей. Коли починають казати про підвищення зарплат, передовсім згадують патрульних. Мовляв, провели реформу, а люди звільняються через невисокі зарплати. Якщо підняти лише патрульним, скажімо, до 25 тисяч – це не супервеликі гроші, їх можна знайти в держбюджеті, але ж там працюють не лише патрульні. Для того, щоб підняти всім поліцейським хоч трохи зарплати, потрібні десятки мільярдів гривень", - зазначила нардеп.

Також читайте: В мене немає людей. За останні 10 місяців звільнилося в півтора раза більше працівників, ніж за минулий рік, - голова патрульної поліції Харкова

"По-перше, треба більш ефективно перерозподілити ті гроші, які вже є в системі. Якщо ми можемо спокійно знайти 200 млн на шокери або кілька мільярдів на гелікоптери, але не збираємося ці гроші перерозподіляти на зарплати, то це ненормальна ситуація. Крім того, тут має бути питання пріоритетів. Коли вирішили дати по тисячі на вакцинацію, то 8 млрд. в бюджеті знайшли. Я колись питала заступника міністра, скільки вони просять. Він сказав, що для того, щоб на 20% підняти всім зарплати, а це означає додати по 2 тисячі гривень на поліцейського, потрібно 15 млрд. От зараз на виплати за вакцинацію витратять половину потрібної суми", - наголосила Устінова.

"Україна одна з топ-країн за кількістю поліцейських на душу населення. Я особисто вірю в те, що нам не кількістю треба брати, а якістю. Наприклад, у справі по Кагарлику, де йдеться про катування та ґвалтування людей правоохоронцями, лише двоє сидять у СІЗО, всіх інших, які були у відділку, знали, що там відбувається, переатестували, вони працюють далі, декого і підвищили. Навіщо нам такі люди в правоохоронній системі? Потрібно провести нормальну реформу кримінального блоку та й поліції загалом. Потрібно зменшувати кількість поліцейських, але піднімати їм зарплати. Щоб люди йшли туди не пиячити і заробляти гроші десь на стороні нелегальними способами, а нормально виконували свою роботу", - резюмувала нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітникам поліції можуть дозволити підробляти у позаробочий час, - Монастирський

Докладніше з інтерв'ю нардепки Олександри Устінової: "ДБР, на жаль, було від початку мертвонародженим дитям, де замість незалежного керівника прописали конкурс на політичного призначенця" ви можете ознайомитися тут.

Автор: Слава Козир
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Забудьте об мвд, это конченная контора. В Харькове если не ошибаюсь, день или два назад, какой то блогер в порыве спора с мусором харканул последнему в его е...бло. Так на следующий день блогера корд пафосно под камеры паковал. Назвали это вручением подозрения. Так на этом не остановились. Всех гражданских кто присутствовал при споре и харке, вдумайтесь, официально в их жилищах провели обыски!!!))) Что искали, никто так и не понял, может слюну, может ковид. Хз... Там работает 98% умственно отсталых, моральные уроды, несостоявшиеся личности, психопаты, насильники... короче, биомусор.
показати весь коментар
20.12.2021 17:42
+8
робота трутнем, в Україні завжди була престижною.
влада ж робить все, щоб трутні нічого не робили, а тільки брали хабарі та захищали саму владу.
показати весь коментар
20.12.2021 17:40
+7
вот вам и резерв - бросайте его на передовую
показати весь коментар
20.12.2021 17:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А патульных на улице шота не видать
показати весь коментар
20.12.2021 17:37 Відповісти
Так карантин же, "працюють" дистанційно!
показати весь коментар
20.12.2021 17:59 Відповісти
вот вам и резерв - бросайте его на передовую
показати весь коментар
20.12.2021 17:37 Відповісти
Майже вся якість звільнилась, або була звільнена мєнтовським лайном що повернулось,нажаль...
показати весь коментар
20.12.2021 17:39 Відповісти
А що нам робити у поліції? Вам не по карману наші послуги (так це називав Аваков). Ми відслужили встановлений термін і пішли. І після цього кадрового краху ви почали створювати поліцію яка виявилась гірше міліції, а це втрачені гроші на все. Тепер носетесь з патрульною поліцією, хоча вона виявилась гірше ППС і ДАІ. І ось вже, депутат історик за освітою пропонує скороти і тих хто залишився. А скоротять, як завжди кращих. Ті хто нічого не робив вони ж МАЛИ НА ЦЕ ПРАВО. Кумівство ніхто не скасовував.
показати весь коментар
20.12.2021 18:06 Відповісти
робота трутнем, в Україні завжди була престижною.
влада ж робить все, щоб трутні нічого не робили, а тільки брали хабарі та захищали саму владу.
показати весь коментар
20.12.2021 17:40 Відповісти
Забудьте об мвд, это конченная контора. В Харькове если не ошибаюсь, день или два назад, какой то блогер в порыве спора с мусором харканул последнему в его е...бло. Так на следующий день блогера корд пафосно под камеры паковал. Назвали это вручением подозрения. Так на этом не остановились. Всех гражданских кто присутствовал при споре и харке, вдумайтесь, официально в их жилищах провели обыски!!!))) Что искали, никто так и не понял, может слюну, может ковид. Хз... Там работает 98% умственно отсталых, моральные уроды, несостоявшиеся личности, психопаты, насильники... короче, биомусор.
показати весь коментар
20.12.2021 17:42 Відповісти
Как бы, вы правду пишите. Но.... Я проверил информацию. Всё было наоборот. Ситуацию спровоцировал нагло блоггер. А вот, насчёт обысков у всех.... Мне кажется, тут тоже ложь. Да, всё возможно у нас. Но... Еще одна информация. Блоггера задержали в другом городе. То есть, не "на следующий день вручали подозрение при участии КОРДа," а "задерживали в другом городе".
показати весь коментар
20.12.2021 17:51 Відповісти
Его поступок неоднозначный. спорить не буду, хотя он в принципе сделал то, нач то в большенстве своем полицаии заслуживают. Да... с момента "угрозы жизни полицейского" до задержания прошло 11 дней". И честно, да, блогер он говнистый. Тут тоже спорить не буду. Но... для вручения подозрения использовать спецподразделение))) Обыски у свидетелей были.
показати весь коментар
20.12.2021 18:16 Відповісти
У меня лучшее предложение, убрать президентский кортеж, полеты на днюхи и отпуска за счёт налогоплательщиков, зебила на велосипед, вот и хватит на полицейских.
Тем более оно это все обещало сделать.
показати весь коментар
20.12.2021 17:43 Відповісти
Та і депутатів в Раді можна б хоч наполовину "укоротити", ще більше б економії було б.
показати весь коментар
20.12.2021 17:57 Відповісти
Доки це лайно призначають, а не обирають буде лайно.
показати весь коментар
20.12.2021 17:43 Відповісти
Провели реформу? Не было реформы. Было переименование вывески.
показати весь коментар
20.12.2021 17:44 Відповісти
При всех недостатках, я с вами не соглашусь. Два раза присутствовал лично при их работе. Что-то просматривал на выложенных видео. Значительные изменения есть. Но, пока не сахар. Соглашусь.
показати весь коментар
20.12.2021 17:55 Відповісти
А що для тебе цукор?
показати весь коментар
20.12.2021 18:09 Відповісти
Не на душу,а на кишеню населення...Не раз їх приїзджає до п"яти екіпажів на одного порушника який не там припаркувався...Не можуть довести,що припаркувався саме той,кого хочуть покарати і топчуться,як стадо дебілів...Потім в когось зраджують нерви,витягають з авто і тягнуть в райвідділок,де ще три години "встановлюють особу"...Нічого не встановивши відпускають,і всі роз"їзджаються з почуттям виконаного обов"язку і що день пройшов корисно,цікаво і з пригодами...Не так,як раніше,коли він майтками на базарі торгував...
показати весь коментар
20.12.2021 17:44 Відповісти
Есть недостатки. Везде по-разному. Например, в нашем городе, работу полиции я оцениваю весьма позитивно. Но, не отрицаю, что где-то есть проколы. В СССР, кстати, аналогично было. Хоть, с одной стороны, милиции очень доверяли, но с другой, советская милиция беспредельничала.
показати весь коментар
20.12.2021 17:53 Відповісти
А що ще може зробити людина з вулиці через три місяці служби без профільної освіти?
показати весь коментар
20.12.2021 18:11 Відповісти
Дивуюсь нашим політикам. Вони йолопи та неучи. На їх думку якість роботи знаходиться в пропорційній залежності від зарплати - чим більше платять, тим краще працюють. Читайте Макса Вебера, який ще в 1905 році у своїй роботі "Протестантська етика і дух капіталізму" спростував цю залежність.
показати весь коментар
20.12.2021 17:51 Відповісти
Дивишся на владу і не бачиш там ніякої України...
показати весь коментар
20.12.2021 17:57 Відповісти
Патруль стоит на трасе дождь капает патрульный держит трукам в руках и разводят на превышение скорости - лохотрон... сократить на 50%.
показати весь коментар
20.12.2021 17:58 Відповісти
А так везде - и у нас тоже. Сидят в машинах прячутся в карманах и за мостами. Платят копам хорошо так что они не сеье берут а им разнарядки приходят пополнять местный бюджет. Мелкие городки/поселки живут с проходящих через них дорог.
показати весь коментар
20.12.2021 18:50 Відповісти
Хтось,ж,повинен криміналітет створювати,й опікати
показати весь коментар
20.12.2021 18:09 Відповісти
А скільки в поліції бумогоносців, різних адмін.посад, різних помів, замів типа гогі. Подивіться як влаштовано в наших сусідів -Чехія, Словакія, Польща, країни Балтії
показати весь коментар
20.12.2021 18:19 Відповісти
За своє життя двічі звертався до поліції. Раз будинок обнесли, а раз машину обікрали. Результат нуль. Нащо вони взагалі потрібні?
показати весь коментар
20.12.2021 18:20 Відповісти
Можна піднімати зарплату поліцейським до безкінечності і це призведе тільки до ще більшої безкарності і безвідповідальності. Ну от чиновникам підвищили. І що? Стали приймати розумні закони, ВВП держави виріс і ожила економіка? Аж ніяк!!! Політпризначенець Юрко Луценко знищив інститут слідства в МВД а потім доконав прокуратуру... У нас вже неможливо провести кваліфіковане слідство. Ну нічим і нема за що. Ні обладнання ні коштів на проведення розслідування. І тому "визнання вини підозрюваним - цариця доказів". Дешевше дубасити підозрюваних і "крутити на признанку" ніж збирати докази і вже тільки з доказами заарештовувати і віддавати під суд як це робиться в цивілізованих країнах. От тільки подумайте що 12 000 дільничих "розкривають" 75% злочинів в Україні. А решта це "де факто" соціальні паразити з кримінальним минулим (Аваков) або профани (Малюська) зайняті розбудовою "поліцейської держави"...
показати весь коментар
20.12.2021 18:29 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 18:40 Відповісти
Бачив я цю «якість», діти після школи які п'ють каву цілими днями або кримінал який злився з владою. От і вам уся поліція.
показати весь коментар
20.12.2021 18:59 Відповісти
Украина не воюет с Московией. Здесь шмаркля воюет со своим народом!
показати весь коментар
20.12.2021 19:03 Відповісти
мiсioн iмпосiбл
показати весь коментар
20.12.2021 19:11 Відповісти
Для ефективного фінансування поліції потрібно:

- розатестувати (тобто зняти погони і зробити державною службою) працівників служб поліції, які не мають відношення до боротьби зі злочинністю: кадри, бухгалтерію, забезпечення, прес-службу та інші, які складають до 30% особового складу;

- забезпечити фінансування на рівні висококваліфікованих спеціалістів регіону (ЗП в Києві повинна значно відрізнятись від ЗП в Ужгороді чи Херсоні);

- ЗП повинна суттєво відрізнятись залежно від регіонального рівня - в районі менша, в обласному апараті значно вища, в центральному апараті ще вища;

- терміново вводити електронний документообіг, в т.ч. з прокуратурою, судом, іншими органами, де слідчі витрачають 50% робочого часу в чергах і очікуваннях.
показати весь коментар
20.12.2021 19:35 Відповісти
ubrat vse oblastnie upravleniya mvd,ubrat vsex generalov ,sistema USSR ne nuzhna ,likvidirovat mentovskie zoni .PROSTO NADO XOTET ZDELAT REFORMI
показати весь коментар
20.12.2021 20:51 Відповісти
ментовскиє зони ето какіє?
показати весь коментар
20.12.2021 21:11 Відповісти
gde menti sidyat
показати весь коментар
20.12.2021 22:00 Відповісти
поцікавтесь скільки таких в Україні
показати весь коментар
21.12.2021 06:11 Відповісти
Якщо поліції у нас так багато, то чому на виклики поліція приїжджає через 2-3 години, а були випадки, коли дзвонили і казали, що їх не буде, бо поїхали на більш серйозний злочин! Кажуть, якщо хочеш - чекай годинами, а ні то, будь ласка подзвони на 112 і скажи, що ми до тебе приїжджали?(( Через таке, і небажання дарувати комусь здоров'я безкоштовно, багато чоловіків носять із собою ножі та інші предмети, які можна застосувати, як холодну зброю, бо на поліцію надії немає.
показати весь коментар
20.12.2021 21:09 Відповісти
Слышь, Саша ты наша кудрявая---закон о коротком огнестреле проведите срочно согласно конституционного базового права на защиту личности. И по мировой статистике 40% уличных преступлений на другой день пропадают навсегда! И ментов сократить сразу на 20%---а через год ещё раз так же. Беги в Раду скорее! Скорее бы вас всех ветром сдуло.
показати весь коментар
20.12.2021 22:11 Відповісти
Когда ездил с опером изымать видео о краже моей мобилы из супермаркета, опер мне среди прочего рассказал что у них там никто не работает на одну зарплату- у всех есть подработка или юристом или помощником адвоката, а конкретно у него была с братом свиноферма под Киевом, записанная на брата. Он еще поржал что на одну зарплату там бы никто не стал сидеть.

А вообще у нас совковая сисема- смысл не в предотвращении преступлений (как за бугром) а в том чтоб раскрываемость была. То есть преступления им выгодны иначе работы не будет
показати весь коментар
20.12.2021 22:41 Відповісти
 
 