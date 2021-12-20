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Новини Політика України
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Зеленський та Єрмак знесли порядок проведення конкурсу на керівника САП. Це державна зрада, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський та Єрмак знесли порядок проведення конкурсу на керівника САП. Це державна зрада, - Шабунін

Зрив конкурсу матиме катастрофічні наслідки для влади та може відбитися на цілій країні.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні Окружний адміністративний суд міста Києва частково задовольнив позов щодо скасування порядку роботи конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За наслідком розгляду справи судом було прийнято рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом скасування Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі", - повідомили у пресслужбі суду.

"Зеленський/Єрмак руками ОАСКу таки знесли порядок проведення конкурсу на керівника САП. Ми описували цей сценарій дій Банкової як найбільш вірогідний. Багато разів наголошував і повторюся ще раз - Павло Вовк би не пішов на це без особистих гарантій Зеленського/Єрмака", - пише Шабунін.

Читайте: Квін та дипломати країн G7 відвідають фінальне засідання з обрання керівника САП

Він нагадав, що ОАСК є судом першої інстанції. А значить, його рішення не набувають законної сили до рішення апеляційної інстанції. Тож конкурс має продовжуватися, а комісія – обрати завтра керівника САП. Втім, Шабунін переконнаний, що завтра контрольована Банковою частина комісії відкладе засідання, прикрившись рішенням ОАСКу.

"Зрив конкурсу матиме катастрофічні наслідки для влади Зеленського/Єрмака (а також решти учасників цього процесу). На жаль, це може відбитися й на цілій країні. Повторюся, це вже давно не про зрив конкурсу на керівника САП - це руйнування наших стосунків з Заходом в час російської агресії, а значить про державну зраду", - підсумував Шабунін.

Також читайте: Коломойський запропонував голові ОАСК Вовку дурні гроші за зрив конкурсу на керівника САП. Без особистої санкції Зеленського і Єрмака це неможливо, - Шабунін

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+61
Коли у вас, зебанутих, мізки почнуть працювати.
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20.12.2021 18:07
+49
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20.12.2021 18:11
+38
откуда у них мозги ????????????????
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20.12.2021 18:27
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Boryslav Bereza с Бориславом Березой.

Вчера в 19:19 ·



Канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что в 20:00 премьер-министр Нафтали Беннет проведет пресс-конференцию, посвященную эпидемии коронавируса и распространению в Израиле штамма "омикрон". Это пример того, как должен лидер государства реагировать на любые угрозы в самом начале их появления.

А у нас российские войска на границе, выявлены первые заболевшие разновидностью ковида - омикроном, страна находится в глубоком энергетическом кризисе, инфляция и рост цен бьют все прогнозы, а наш недогарант непонятно где. Но уверен, что с Ермаком. Зеленский прекрасный пример того, что происходит если в президенты выбирают некомпетентного продана, который озабочен лишь своими рейтингами и личными меркантильными интересами. Но это выбор украинцев. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь.

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20.12.2021 21:05 Відповісти
Твердо переконаний - лише суд Лінча над верхушкою Зе-шапітолію, врятує нашу Україну.
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20.12.2021 21:21 Відповісти
Віталій Шабунін, білявий хлопчику, державу зрадили українські, патріотичні політики, в тому числі - і Ви, Віталій Шабунін, АКТИВНО допомігши Путіну і олігархам виграти вибори, завести в українську владу табун ляльок-клоунів і агентів, які уже два з половиною роки ЗНИЩУЮТЬ ДЕРЖАВУ. Політика - це не забаганки, не кричати, а ДУМАТИ - розуміти реалії, головні проблеми, ОБ'ЄДНУВАТИСЯ і ДІЯТИ.
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20.12.2021 21:37 Відповісти
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20.12.2021 21:42 Відповісти
Какая отвратительная *идовская рожа!
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20.12.2021 22:15 Відповісти















Harn


@harn1972

·
17 мин



Найбільша загроза державності України це дії самого Зеленьського та його команди. Таких невігласів та манкуртів ше треба надо пошукати. Но нам українцям як завди щастить, влізти у власне лайно та потім довго від нього відмиватися.
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20.12.2021 22:19 Відповісти
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20.12.2021 22:20 Відповісти
ПОЗОР зЕЛЕНЬКУ!
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20.12.2021 22:33 Відповісти
Зеленський та Єрмак знесли порядок проведення конкурсу на керівника САП.
Це державна зрада
Джерело: https://censor.net/ua/n3306275

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21.12.2021 00:42 Відповісти
Ну что ,засранец?Где флаги и петляния по улицам с криками Барига??? Где соратники в жопу язики засунувшие?
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21.12.2021 07:08 Відповісти
Кремлівські кроти Єрмак та Татаров роблять свою справу.
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21.12.2021 08:47 Відповісти
дааа, зрадазрада.
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21.12.2021 09:08 Відповісти
Чей это пионэр Шабунин?
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21.12.2021 09:24 Відповісти
А єрмачок зараз сидить і розказує шмарклі який він чоткий пацан що нає.ав Байдена і США.
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21.12.2021 09:27 Відповісти
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