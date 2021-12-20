Зеленський та Єрмак знесли порядок проведення конкурсу на керівника САП. Це державна зрада, - Шабунін

Зрив конкурсу матиме катастрофічні наслідки для влади та може відбитися на цілій країні.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні Окружний адміністративний суд міста Києва частково задовольнив позов щодо скасування порядку роботи конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За наслідком розгляду справи судом було прийнято рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом скасування Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі", - повідомили у пресслужбі суду.

"Зеленський/Єрмак руками ОАСКу таки знесли порядок проведення конкурсу на керівника САП. Ми описували цей сценарій дій Банкової як найбільш вірогідний. Багато разів наголошував і повторюся ще раз - Павло Вовк би не пішов на це без особистих гарантій Зеленського/Єрмака", - пише Шабунін.

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Він нагадав, що ОАСК є судом першої інстанції. А значить, його рішення не набувають законної сили до рішення апеляційної інстанції. Тож конкурс має продовжуватися, а комісія – обрати завтра керівника САП. Втім, Шабунін переконнаний, що завтра контрольована Банковою частина комісії відкладе засідання, прикрившись рішенням ОАСКу.

"Зрив конкурсу матиме катастрофічні наслідки для влади Зеленського/Єрмака (а також решти учасників цього процесу). На жаль, це може відбитися й на цілій країні. Повторюся, це вже давно не про зрив конкурсу на керівника САП - це руйнування наших стосунків з Заходом в час російської агресії, а значить про державну зраду", - підсумував Шабунін.

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