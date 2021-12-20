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На Сумщині біля кордону з РФ відбудували розбиту регіональну трасу Р-65, - Укравтодор. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У Сумській області завершися ремонт траси Р-65 на відрізку поблизу кордону з Російською Федерацією. Йдеться про 8-кілометрову ділянку біля населеного пункту Катеринівка (км 146+082 - км 154+272).

Про це повідомляє Укравтодор на офіційній сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

На Сумщині біля кордону з РФ відбудували розбиту регіональну трасу Р-65, - Укравтодор 01

"Завершено ремонт ділянки автомобільної дороги Р-65 КПП "Миколаївка" – Семенівка – Новгород-Сіверський – Глухів – КПП "Катеринівка". Маршрут починається у Сумській області від кордону з РФ, а закінчується на тому ж кордоні, тільки вже у Чернігівській області", - розповіли у Державному агентстві автомобільних доріг.

Також цьогоріч капітально відремонтовано мостовий перехід у с. Заруцьке на автошляху.

На Сумщині біля кордону з РФ відбудували розбиту регіональну трасу Р-65, - Укравтодор 02

Також дивіться: 10 км об'їзної дороги Тального відремонтували на Черкащині, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Торік на Сумщині було оновлено 9 км дороги Р-65. Трасу відновлюють за програмою "Велике будівництво".

На трасі, яка до ремонту перебувала у край незадовільному стані, відфрезерували зношене покриття, посилили основу дорожнього одягу, влаштували два шари асфальтобетонного покриття.

На Сумщині біля кордону з РФ відбудували розбиту регіональну трасу Р-65, - Укравтодор 03

Також там уже нанесли розмітку, встановили дорожні знаки та облаштували узбіччя.

На Сумщині біля кордону з РФ відбудували розбиту регіональну трасу Р-65, - Укравтодор 04

Також читайте: Впродовж 2021 року в Україні оновили 5 тис. км доріг державного значення, - "Укравтодор"

Раніше повідомлялося, що 17 грудня на Дніпропетровщині відкрили рух Південним обходом обласного центру. Збудована з нуля 7-кілометрова магістраль, яку звели за програмою "Велике будівництво", з’єднала запорізьку трасу з Південним мостом. Для Дніпра це перша в його історії об'їзна дорога.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+62
Це щоб в москальських БТР ходова не розбивалась. А замінувати всі дороги поруч кордону з рахою.
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20.12.2021 18:27
+38
То аби на кацапських танках колеса не повідпадали?
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20.12.2021 18:27
+37
Для кацапських танків ...
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20.12.2021 18:31
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20.12.2021 18:25 Відповісти
Для кацапських танків ...
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20.12.2021 18:31 Відповісти
Методички не горять((
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20.12.2021 18:33 Відповісти
шо нада кац ?
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20.12.2021 19:21 Відповісти
Щоб під кожною новиною про дороги не писали "Для кацапських танків". Хтось ввів безглзду фразу, а тисячі повторили.
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21.12.2021 21:40 Відповісти
Це щоб в москальських БТР ходова не розбивалась. А замінувати всі дороги поруч кордону з рахою.
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20.12.2021 18:27 Відповісти
То аби на кацапських танках колеса не повідпадали?
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20.12.2021 18:27 Відповісти
чтобы бурятам было удобнее ехать "на Киев"
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20.12.2021 18:27 Відповісти
сколько вы думаете там бурятов? они уже в даунецк приехали. все желающие.
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20.12.2021 18:30 Відповісти
А Вы думаете что на рабссее русские есть? Титульная нация там сейчас кадыровцы.
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20.12.2021 18:49 Відповісти
Добро пожаловать Ваня!
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20.12.2021 18:28 Відповісти
8 км отремонтировали) в Днепре 7км торжественно открыли за миллиарды денег)) чьим то внукам хватит)
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20.12.2021 18:29 Відповісти
Велике крадівництво. Так набагато правильніше буде.
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20.12.2021 18:33 Відповісти
Та стройте уже до кремля,выродки зеленые.
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20.12.2021 18:34 Відповісти
правильнее:

от кремля на Киев...
вот в чем смысл Крадивныцтва
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20.12.2021 19:16 Відповісти
Зеленський - зрадник. Бійся, виродок! Росплата прийде, мудак!
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20.12.2021 18:37 Відповісти
Всё для танков, всё для победы!
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20.12.2021 18:37 Відповісти
Єдине будівництво яке має сенс в регіонах поряд з *********** це будівництво ліній знищення кацапів.
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20.12.2021 18:39 Відповісти
Слов нет.. напрашивается только один вывод - диверсанты у власти....
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20.12.2021 18:45 Відповісти
Держборг українцям, а розпил на дорогах "програма президента".
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20.12.2021 18:47 Відповісти
за 8 км опять заплатили как за 25?
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20.12.2021 18:47 Відповісти
Зачем? Чтобы росийские танки гусеницы не порвали? Я вам могу показать в Киеве десятки таких же разбитых дорог которые почему то *велыке крадивныцтво* не зачепыло и никому нет до них дела.
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20.12.2021 18:48 Відповісти
педалику покажи
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20.12.2021 20:18 Відповісти
Угля бы летом на эти деньги купили бы, для гос ТЭЦ. Теперь не бегали бы, обосранными по миру...
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20.12.2021 18:50 Відповісти
це зелене опудало за наш рахунок московській орді доріжку асфальтом вимостив ... не даремно воно з гебістом Патрушевим в Омані таємно зустрічалось ...
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20.12.2021 18:56 Відповісти
Взлетная полоса. Очень вовремя.
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20.12.2021 19:03 Відповісти
А где хлеб-соль .. ?
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20.12.2021 19:10 Відповісти
Понятно почему в СССР были херовые дороги- боялись шо Мериканцi нападут.
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20.12.2021 19:11 Відповісти
Вот скажи ты дебил?
Твой юмор тупой.
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20.12.2021 19:35 Відповісти
Вэлике будивництво млять!
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20.12.2021 19:11 Відповісти
На армию денег нет. На вооружение денег нет. На реабилитацию раненых и покалеченных героев волонтёры вымаливают деньги у граждан.... Зелёные кремлёвские выродки специально были внедрены в нашу власть, чтобы развалить Украину и подарить её кремлёвской крысе. Но, украинский народ проснётся, и до суда, и тюрьмы доживут очень немногие путинские шестёрки и предатели Украины....
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20.12.2021 19:16 Відповісти
На производство ракет и боеприпасов забили но на дороги возле российской границы выделили, видимо чтобы россияне быстрее продвигались в случае массированного наступления.
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20.12.2021 19:16 Відповісти
..там, на границе, целесообразнее вырыть "ров с крокодилами"
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20.12.2021 19:17 Відповісти
Буратин строит дороги для русской бронетехники, за наши с вами деньги, вто время как люди массово умирают от ковида.
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20.12.2021 19:20 Відповісти
Odin voprosik, jesli vostonavlivajet v osnovnom na vostochnoi chasti i malo chto delajet na zapadnoi - k chemu eto??? Mozhet chtob orkam udobnei prodvigatsia a tem kto gotovo pomochj protiv srusni, tem net uluchshenij, odni problemi prodvizhenija. Smotrim glavnije trasi peredvizhenija, i toljko eto.
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20.12.2021 19:25 Відповісти
Да-да... для раш-танков надо...
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20.12.2021 19:26 Відповісти
единственное на Украине предприятие по выпуску средств взрывания (капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры и др. шосткинский казенный завод импульс там тоже модернизировали. Стоит прямо на границе, его давно нужно было вывезти в глубь страны, Модернизировали и оставили, видимо чтобы оставить россиянам и полностью лишить Украину даже шансов на производство боеприпасов производство которых до сих пор саботируют.

"На КП «Шосткинский казенный завод «Импульс», который является одним из ключевых предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов «Укроборонпрома», создается новейший производственный центр, который замыкает полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. Сейчас завершается установка десятков компьютеризированных высокотехнологичных станков. Об этом заявил Генеральный директор Концерна Павел Букин."
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20.12.2021 19:28 Відповісти
НА Украине? Еще раз НА Украине? Это что?
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20.12.2021 19:32 Відповісти
Это цитата из "украинских" источников. Что делать когда некоторые украинцы так пишут.
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20.12.2021 19:37 Відповісти
Это ужасно.
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20.12.2021 20:07 Відповісти
Это что бы танкам кацапским, хорошо ехалось? Не забор на границе делают, а дороги для кацапов?
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20.12.2021 19:30 Відповісти
Це що? Хліб-сіль для Ваньки-асвабадітєля?
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20.12.2021 19:52 Відповісти
в каждую яму по мине
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20.12.2021 19:54 Відповісти
Надо просто немного подождать. Весной асфальт сойдёт.
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20.12.2021 20:05 Відповісти
Бедный Зеленский! Его хоть раз пожалел хоть кто ни будь? Всё плохо. Строят дороги, плохо, не строят, тоже плохо. Или то может потому, что пессимисты это те люди у которых всё хорошее уже было?
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20.12.2021 20:18 Відповісти
поделаю обязательно! когда сдохнет

хотя и тогда вряд ли
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20.12.2021 20:27 Відповісти
зєблан - це діагноз(((
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20.12.2021 20:38 Відповісти
Велике Будівництво-се велика перемога Зеленського!
Аплодуємо стоячи!
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20.12.2021 21:01 Відповісти
Чучєлко жирує, Велике крадівництво процвітає...
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20.12.2021 21:54 Відповісти
 
 