На Сумщині біля кордону з РФ відбудували розбиту регіональну трасу Р-65, - Укравтодор. ФОТО

У Сумській області завершися ремонт траси Р-65 на відрізку поблизу кордону з Російською Федерацією. Йдеться про 8-кілометрову ділянку біля населеного пункту Катеринівка (км 146+082 - км 154+272).

Про це повідомляє Укравтодор на офіційній сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Завершено ремонт ділянки автомобільної дороги Р-65 КПП "Миколаївка" – Семенівка – Новгород-Сіверський – Глухів – КПП "Катеринівка". Маршрут починається у Сумській області від кордону з РФ, а закінчується на тому ж кордоні, тільки вже у Чернігівській області", - розповіли у Державному агентстві автомобільних доріг.

Також цьогоріч капітально відремонтовано мостовий перехід у с. Заруцьке на автошляху.

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Торік на Сумщині було оновлено 9 км дороги Р-65. Трасу відновлюють за програмою "Велике будівництво".

На трасі, яка до ремонту перебувала у край незадовільному стані, відфрезерували зношене покриття, посилили основу дорожнього одягу, влаштували два шари асфальтобетонного покриття.

Також там уже нанесли розмітку, встановили дорожні знаки та облаштували узбіччя.

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Раніше повідомлялося, що 17 грудня на Дніпропетровщині відкрили рух Південним обходом обласного центру. Збудована з нуля 7-кілометрова магістраль, яку звели за програмою "Велике будівництво", з’єднала запорізьку трасу з Південним мостом. Для Дніпра це перша в його історії об'їзна дорога.