На Сумщині біля кордону з РФ відбудували розбиту регіональну трасу Р-65, - Укравтодор. ФОТО
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У Сумській області завершися ремонт траси Р-65 на відрізку поблизу кордону з Російською Федерацією. Йдеться про 8-кілометрову ділянку біля населеного пункту Катеринівка (км 146+082 - км 154+272).
Про це повідомляє Укравтодор на офіційній сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Завершено ремонт ділянки автомобільної дороги Р-65 КПП "Миколаївка" – Семенівка – Новгород-Сіверський – Глухів – КПП "Катеринівка". Маршрут починається у Сумській області від кордону з РФ, а закінчується на тому ж кордоні, тільки вже у Чернігівській області", - розповіли у Державному агентстві автомобільних доріг.
Також цьогоріч капітально відремонтовано мостовий перехід у с. Заруцьке на автошляху.
Торік на Сумщині було оновлено 9 км дороги Р-65. Трасу відновлюють за програмою "Велике будівництво".
На трасі, яка до ремонту перебувала у край незадовільному стані, відфрезерували зношене покриття, посилили основу дорожнього одягу, влаштували два шари асфальтобетонного покриття.
Також там уже нанесли розмітку, встановили дорожні знаки та облаштували узбіччя.
Раніше повідомлялося, що 17 грудня на Дніпропетровщині відкрили рух Південним обходом обласного центру. Збудована з нуля 7-кілометрова магістраль, яку звели за програмою "Велике будівництво", з’єднала запорізьку трасу з Південним мостом. Для Дніпра це перша в його історії об'їзна дорога.
Будь ласка, зачекайте...
от кремля на Киев...
вот в чем смысл Крадивныцтва
Твой юмор тупой.
"На КП «Шосткинский казенный завод «Импульс», который является одним из ключевых предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов «Укроборонпрома», создается новейший производственный центр, который замыкает полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. Сейчас завершается установка десятков компьютеризированных высокотехнологичных станков. Об этом заявил Генеральный директор Концерна Павел Букин."
хотя и тогда вряд ли
Аплодуємо стоячи!