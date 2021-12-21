НАБУ повідомило про підозру раднику міністра енергетики: виплатив собі премій на понад 2 млн грн

Детективи Національного антикорупційного бюро України за дорученням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у понеділок, 20 грудня, повідомили про підозру в незаконному привласненні 2,15 млн грн екс-директору ДП "Оператор ринку", який на сьогодні є позаштатним радником міністра енергетики України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"В рамках досудового розслідування встановлено, що у 2019-2020 роках посадовець, зловживаючи службовим становищем, виплатив собі премій, заохочень та надбавок на понад 2,15 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

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Наразі вказаній особі інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.