УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4608 відвідувачів онлайн
Новини Події
6 096 25
НАБУ (3421) корупція (4055) САП (411) Міненерго (367) підозра (356)

НАБУ повідомило про підозру раднику міністра енергетики: виплатив собі премій на понад 2 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Події

НАБУ повідомило про підозру раднику міністра енергетики: виплатив собі премій на понад 2 млн грн

Детективи Національного антикорупційного бюро України за дорученням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у понеділок, 20 грудня, повідомили про підозру в незаконному привласненні 2,15 млн грн екс-директору ДП "Оператор ринку", який на сьогодні є позаштатним радником міністра енергетики України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"В рамках досудового розслідування встановлено, що у 2019-2020 роках посадовець, зловживаючи службовим становищем, виплатив собі премій, заохочень та надбавок на понад 2,15 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівник підприємства "Укроборонпрому" вимагав 80 тис. грн у іноземної компанії за "допомогу", - ДБР. ФОТОрепортаж

Наразі вказаній особі інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
а в цього радника кума чи навіть жінка в ОП (або в 95-му) часом не працює?
показати весь коментар
20.12.2021 18:42
+8
2 ляма премий, ого. маякните им ктонить что бене за месяц 10 лярдов налогов "простили"
показати весь коментар
20.12.2021 18:50
+4
Завчасно все перевірено, не працює.
показати весь коментар
20.12.2021 19:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а в цього радника кума чи навіть жінка в ОП (або в 95-му) часом не працює?
показати весь коментар
20.12.2021 18:42 Відповісти
Завчасно все перевірено, не працює.
показати весь коментар
20.12.2021 19:01 Відповісти
Они все в доли сидят. Сидят и не жужжат!
показати весь коментар
20.12.2021 20:09 Відповісти
Пишіть премію в баксах. Не такі великі будуть сумми.
показати весь коментар
20.12.2021 18:42 Відповісти
Ачетакова,пля... Своя рука- владика.
показати весь коментар
20.12.2021 18:45 Відповісти
2 ляма премий, ого. маякните им ктонить что бене за месяц 10 лярдов налогов "простили"
показати весь коментар
20.12.2021 18:50 Відповісти
А шо Беня??? Беня президент.Он что хочет то и мочит.
показати весь коментар
20.12.2021 20:11 Відповісти
А чи не політичне це переслідування? Сьогодні це вже друге.
показати весь коментар
20.12.2021 19:07 Відповісти
вешать и стрелять надо ,а не повідомили про підозру
показати весь коментар
20.12.2021 19:15 Відповісти
нарадив... "яка хата - такий тин, який "батько" - такий син". У міністра великі витрати..
показати весь коментар
20.12.2021 19:20 Відповісти
як кажуть на Вінничині,
вкрав свиню, 2 роки хімії
получи і розпишись
от же висновок.
що б отримати підозру, а потім ніхрена
треба красти не меньше 2 лямів, щоб 1 лям забашляти.
бо посадят.
показати весь коментар
20.12.2021 19:32 Відповісти
щось не складається:
як радник міністра може сам собі премії виплачувати???
показати весь коментар
20.12.2021 20:04 Відповісти
Та це в Вашій чесній голові "не складається"...
показати весь коментар
20.12.2021 20:13 Відповісти
тут не про чесність
не зрозумілий механізм
радник міністра - це особа, яка нічого не вирішує, тільки радить
яке відношення вона має до виписування премій?
показати весь коментар
20.12.2021 21:03 Відповісти
Так він же ж поєднував з директорством ДП "Оператор ринку". Міністр "своє" з нього напевне отримав...
показати весь коментар
20.12.2021 21:15 Відповісти
...сообщили о подозрении в незаконном присвоении 2,15 млн грн экс-директору ГП "Оператор рынка", который сегодня является внештатным советником министра энергетики Украины.
показати весь коментар
20.12.2021 20:46 Відповісти
Капля в море
показати весь коментар
20.12.2021 20:07 Відповісти
Долбаные пережитки совка,только вдумайтесь-государственное предприятие "Оператор рынка".Что они делают,регулируют рыночные цены?П@здец какой-то.
показати весь коментар
20.12.2021 20:19 Відповісти
"советник" сам распоряжается деньгами министерства энергетики? не верю!
показати весь коментар
20.12.2021 20:23 Відповісти
Сам подумал. как советник может выписывать себе зарплату, премию. Почему уборщица не может себе выписывать, какой то бред.
показати весь коментар
20.12.2021 20:37 Відповісти
а прочитати статтю далі заголовка релігія не дозволяє ?
а забув зелебобики ж не можуть бути поганими, бо то новіє честніе літца.....
показати весь коментар
20.12.2021 20:53 Відповісти
Мужик понял что хорошо поработал и заслужил премию. Некоторые даже авансом премии себе выдают, за будущие достижения.

показати весь коментар
20.12.2021 21:01 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 21:37 Відповісти
 
 