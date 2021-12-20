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Рішення ОАСК не є остаточним, конкурс на посаду керівника САП має відбутися вчасно, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення ОАСК не є остаточним, конкурс на посаду керівника САП має відбутися вчасно, - ОП

Рішення Окружного адміністративного суду Києва про порядок проведення конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не є остаточним, конкурс закінчиться вчасно.

Про це йдеться в коментарі Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Наголошуємо, що це рішення суду не є остаточним і його буде детально проаналізовано щодо відповідності вимогам закону. Після цього можна буде робити ґрунтовні висновки стосовно такого рішення. Втім, уже зараз можна впевнено сказати, що п’ятий – завершальний – етап конкурсу може й має відбутися вчасно, згідно з тими календарними орієнтирами, які визначила конкурсна комісія", - підкреслили в ОП.

Наголошується, що Зеленський та Офіс Президента максимально зацікавлені у тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури до кінця року, визначивши гідного кандидата на посаду керівника САП.

"Для цього комісія має всі необхідні можливості. Станом на сьогодні можна констатувати, що конкурсний відбір здійснювався відповідно до чинного законодавства", - йдеться в коментарі.

Як повідомлялося, ОАСК на засіданні 20 грудня ухвалив рішення про скасування Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на обіймання адміністративних посад у САП.

Фінальні співбесіди кандидатів на посаду керівника САП заплановані на 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія має визначитись із переможцем. На посаду керівника САП претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
Зелена пліснява губить країну. Треба виходити і чистити...засобами.
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20.12.2021 19:50
+7
ответы на все эти вопросы известны уже два с половиной года
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20.12.2021 20:17
+6
дурачки за 700 лямов взяли на себя обязательство до конца года его таки выбрать. но очередного рашкованца туда всучить не выходит, вот и петляют. петлять до конца, пока не поймают за руку, это первое правило любого быдлована
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20.12.2021 19:47
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Або сциканули після новин, що Квін збирається на той конкурс, або просто Зеприпіздент Зед'єрмак при владі займається окозамилюванням.
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20.12.2021 19:44 Відповісти
дурачки за 700 лямов взяли на себя обязательство до конца года его таки выбрать. но очередного рашкованца туда всучить не выходит, вот и петляют. петлять до конца, пока не поймают за руку, это первое правило любого быдлована
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20.12.2021 19:47 Відповісти
Это мегаважное событие для Украины и персонально для Зе.
Это 100% маркер кто есть Зе и куда движется под его управлением страна: к цивилизованному миру или к совку аля-Путлер.
Ни больше, ни меньше.
Это своего рода экзамен и рубикон.
Для Зе это ответ на вопросы: ты борешься с коррупцией или крышуешь её?
Ты цивилизованный или ты совок?
Есть совесть или нет?
Зачем на самом деле шёл во власть?
Это идентификация лично Зе.
На движение Украины это окажет не сильное значение. Будет потеряно время, но курс будет неизменным
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20.12.2021 20:14 Відповісти
ответы на все эти вопросы известны уже два с половиной года
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20.12.2021 20:17 Відповісти
Да вы всевидящий! Может дадите координаты где копать?
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20.12.2021 20:42 Відповісти
Хтось ще вірить Зелі ? Просто через тиждень суд ОАСК скасує результат конкурсу.
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20.12.2021 19:45 Відповісти
Зелена пліснява губить країну. Треба виходити і чистити...засобами.
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20.12.2021 19:50 Відповісти
сметун? выходи
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20.12.2021 19:52 Відповісти
7,62,чи краще 12,7?
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20.12.2021 21:22 Відповісти


автоматична гармата 30мм 2А42
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21.12.2021 09:29 Відповісти
Зе класний хлопець - своїх не здає. Щоб не нашкодити Татарову, він скорше здасть Україну
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20.12.2021 19:52 Відповісти
А як же "нелюбима жона" багдан, льоха "2 метри сексу" ганчірук, рябошапки там усякі й інші зраджені зе?
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20.12.2021 19:56 Відповісти
Всі перечислені вами являються етнічним українцями.
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20.12.2021 20:01 Відповісти
Из Богдана украинец , как из Путина славянин !
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20.12.2021 20:26 Відповісти
Я,так розумію,доки, оасуку непідпалять беззаконя,ннвикорінити
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20.12.2021 20:02 Відповісти
Сами сочинили решение, сами комментируют.
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20.12.2021 20:14 Відповісти
Одичалая отара 73%,вы должны гордится своим выбором и сделать наколку "Зе=скудоумие" на лбу
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20.12.2021 20:29 Відповісти
Так, а хто конкретно подав позов до ОАСК???
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20.12.2021 20:43 Відповісти
Зе-Ермак включил дурака. Мы хорошие, а ОАСК не даёт нам с корупцией бороться ).Вот клоуны блин).
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20.12.2021 22:52 Відповісти
Саме заради цього рішення закон про розформування ОЯСК ім. Вовка майже рік не розглядається Зе монобільшистю. Бо Їх кандидат на спец. прокурора програє і комісія в цьому складі Їх кандиата не затвердить. Тоді по вказівці ОАСК визначають комісію незаконною.
Судова реформа від Бубочки - ручним ОАСК все, що буде відбуватися в Країні всупереч забаганок Зе буде визнаватися незаконним.
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21.12.2021 10:39 Відповісти
 
 