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Новини Політика України
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Останній вечір у житті Поляков провів з одним із двох братів, проти яких запровадили санкції як проти кримінальних авторитетів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Останній вечір у житті Поляков провів з одним із двох братів, проти яких запровадили санкції як проти кримінальних авторитетів

Інформацію про цих братів було внесено до списку з помилками, і санкції щодо них так і не вступили в дію. Ця "помилка" може бути не випадковою.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповіла нардеп Олександра Устінова, член комітету ВР з питань правоохоронної діяльності та член ТСК з вивчення обставин смерті народного депутата Антона Полякова.

"Ми бачили декілька суперечливих заяв Національної поліції про те, що він нібито був напідпитку, потім – що вживав метадон. Я подивилася, що в його організмі було до 1 проміле алкоголю. Це навіть не середньої тяжкості, це легке алкогольне сп’яніння, в деяких штатах США в такому стані (0,8 проміле) дозволено сідати за кермо", - розказала Устінова.

"Щодо метадону, то жодна притомна людина не буде його вживати разом з алкоголем. Бо цей наркотик викликає сонливість. Його зазвичай використовують в замісній терапії люди, які хочуть зав’язати з наркотиками", - додала вона.

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За словами Устінової, згідно з матеріалами ЗМІ, останній вечір свого життя Поляков провів "у компанії кількох чоловіків, один із яких, як і його брат, перебуває під санкціями РНБО, за списком злодіїв у законі і кримінальних авторитетів". При цьому у санкційний список прізвища цих люде було внесено неправильно.

"Коли формувався список злодіїв у законі і кримінальних авторитетів, там спочатку були ці два брати. Потім замість них двох створили одного фантома. Тобто взяли ім’я одного брата, а дату народження іншого. Відповідно ні під які санкції вони не попали. Так просто такі помилки в Національній поліції не роблять", - стверджує нардеп.

Вона також додала, що один з цих братів був помічником Антона Полякова, а інший - нардепа Ганни Скороход, з якою Поляков перебував у близьких стосунках.

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Скороход зараз очолює ТСК Верховної Ради. На питання про її можливий конфлікт інтересів Устінова відповіла так: " Якщо ви кажете про конфлікт інтересів, то його може визначити винятково НАЗК. Їхнього висновку щодо наявності конфлікту інтересів немає, відповідно вона може очолювати комісію".

Повний текст інтерв’ю з Олександрою Устіновою читайте тут.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
А таксист, на лету менявший версии своего вранья? А машина, "сопровождавшая" Полякова? Там все шито белыми нитками.
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20.12.2021 19:54
+15
Прости Ляшко, прости Юля, прости хведерович! Да вы же все чисто Дон Кихоты рядом с этими!
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20.12.2021 19:55
+12
Не даремно наші бабусі та дідусі повторювали "бережи честь змолоду" - якби не якшався з кримінальними покидьками жив би і далі...
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20.12.2021 20:01
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А таксист, на лету менявший версии своего вранья? А машина, "сопровождавшая" Полякова? Там все шито белыми нитками.
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20.12.2021 19:54 Відповісти
Прости Ляшко, прости Юля, прости хведерович! Да вы же все чисто Дон Кихоты рядом с этими!
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20.12.2021 19:55 Відповісти
цікавились, а чи скороход все ще вагітна чи взяла паузу?
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20.12.2021 20:06 Відповісти
Валили бы уже все на Гиви. Эти криминальные авторитеты имеют к Полякову такое же отношени как и Гиви.
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20.12.2021 19:55 Відповісти
за что нарид боролся. то и получил. я поздравляю)
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20.12.2021 19:56 Відповісти
Але помічники!... помічники депататів які!! Ого-го!
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20.12.2021 20:00 Відповісти
мені от цікаво: а хто додумався у цієї зашкварної устінової щось питати? якоїсь більш-менш правдивої інформації у неї не отримаєш, тіко так, паржать
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20.12.2021 20:00 Відповісти
Не даремно наші бабусі та дідусі повторювали "бережи честь змолоду" - якби не якшався з кримінальними покидьками жив би і далі...
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20.12.2021 20:01 Відповісти
Пока не сменим власть не стоит даже слушать бред, который они кидают на вентилятор.
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20.12.2021 20:03 Відповісти
Ще один "убив_свого_брата". БлаЗЄнські хочуть ще раз використати поруч поставлені слва: "вбивство" та "брат". На xxL*бидлі це спрацює.
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20.12.2021 20:05 Відповісти
Суцільне,белькотіння. Розслідування небуде?
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20.12.2021 20:06 Відповісти
Хіба ще комусь не зрозуміло що в ОПі замовили?
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20.12.2021 20:28 Відповісти
с кожним днем все цікавіше та цікавіше
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20.12.2021 20:29 Відповісти
Жалко конечно Полякова, но он сам себе такую компанию выбрал.
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20.12.2021 20:40 Відповісти
"Если ты пьешь с ворами ,
Опасайся за свой кошелек..."
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20.12.2021 22:13 Відповісти
А кто ж у нас король метадона?! На гоги начинается, а на швили заканчивается.
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20.12.2021 21:52 Відповісти
Хороши депутаты с помощниками уголовными авторитетами. Оба работали на одну ОПГ?
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21.12.2021 00:10 Відповісти
Замочили как пить дать.
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21.12.2021 00:11 Відповісти
Надо потрясти эту Скороход.
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21.12.2021 00:12 Відповісти
Да как жеж так.. и опять обосрались...
То просто минус адин.. ну и юх с ним..
а тут уже и авторитеты.. и с барыги из рнбо...
как всьо закручено ....
нет что б енот выпустить.. ну минус адин.. и пофиг.. танцуем..
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21.12.2021 04:35 Відповісти
Якщо в депутатів помічники кримінальники, то це вже не народні депутати. А такі "помічники" повинні знаходитися в інших місцях, або ж "допомагати" правоохоронцям в якості "стукачів".
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21.12.2021 06:30 Відповісти
мир тесен))
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21.12.2021 06:45 Відповісти
Хватит писать за бандитские разборки. Бандитов и так почти в ВР и правительстве как собак.
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21.12.2021 09:03 Відповісти
Свершилось!!! Спасибо 73% тупоголовых идиотов!!!!! Только задумайтесь- воры в законе помощники народных депутатов!!!! Спасибо табуретоголовым зебаранам!!!!
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21.12.2021 13:45 Відповісти
 
 