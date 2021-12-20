Останній вечір у житті Поляков провів з одним із двох братів, проти яких запровадили санкції як проти кримінальних авторитетів

Інформацію про цих братів було внесено до списку з помилками, і санкції щодо них так і не вступили в дію. Ця "помилка" може бути не випадковою.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповіла нардеп Олександра Устінова, член комітету ВР з питань правоохоронної діяльності та член ТСК з вивчення обставин смерті народного депутата Антона Полякова.

"Ми бачили декілька суперечливих заяв Національної поліції про те, що він нібито був напідпитку, потім – що вживав метадон. Я подивилася, що в його організмі було до 1 проміле алкоголю. Це навіть не середньої тяжкості, це легке алкогольне сп’яніння, в деяких штатах США в такому стані (0,8 проміле) дозволено сідати за кермо", - розказала Устінова.

"Щодо метадону, то жодна притомна людина не буде його вживати разом з алкоголем. Бо цей наркотик викликає сонливість. Його зазвичай використовують в замісній терапії люди, які хочуть зав’язати з наркотиками", - додала вона.

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За словами Устінової, згідно з матеріалами ЗМІ, останній вечір свого життя Поляков провів "у компанії кількох чоловіків, один із яких, як і його брат, перебуває під санкціями РНБО, за списком злодіїв у законі і кримінальних авторитетів". При цьому у санкційний список прізвища цих люде було внесено неправильно.

"Коли формувався список злодіїв у законі і кримінальних авторитетів, там спочатку були ці два брати. Потім замість них двох створили одного фантома. Тобто взяли ім’я одного брата, а дату народження іншого. Відповідно ні під які санкції вони не попали. Так просто такі помилки в Національній поліції не роблять", - стверджує нардеп.

Вона також додала, що один з цих братів був помічником Антона Полякова, а інший - нардепа Ганни Скороход, з якою Поляков перебував у близьких стосунках.

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Скороход зараз очолює ТСК Верховної Ради. На питання про її можливий конфлікт інтересів Устінова відповіла так: " Якщо ви кажете про конфлікт інтересів, то його може визначити винятково НАЗК. Їхнього висновку щодо наявності конфлікту інтересів немає, відповідно вона може очолювати комісію".

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