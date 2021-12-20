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ВООЗ (706) Гебреєсус (165) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

"Омікрон" поширюється швидше за "дельту" і здатний заражати вакцинованих, - глава ВООЗ Гебреєсус

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Штам коронавірусу COVID-19 "омікрон", як і передбачалося, поширюється значно швидше, ніж штам "дельта", а також становить чималу загрозу для вакцинованих та перехворілих на вірус людей.

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тепер у нас є переконливі докази того, що "омікрон" поширюється значно швидше за штам "дельта", - цитують західні ЗМІ главу ВООЗ. Він додав, що "вакциновані та перехворілі на COVID-19 люди з більшою ймовірністю (ніж із попередніми штамами. - Ред.) можуть заразитися новим штамом".

Також Гебреєсус закликав Китай активніше ділитися інформацією, пов'язаною з коронавірусом. За його словами, необхідно продовжувати дослідження захворювання доти, доки не буде встановлено його походження.

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"Омікрон" було виявлено у листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може становити загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
Получается, вся эта история с вакцинацией афера столетия, фарм.компании бабки нагребли и усе?
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20.12.2021 20:23
+24
Опа! И что теперь делать вакцинированым?! В чем их преимущества перед антиваксерами?! Хоть виртуальную тысячу назад не отберут?
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20.12.2021 20:24
+23
Вакцинированным нельзя опускать руки и бездействовать. Напротив, теперь, когда стало ясно, что их развели, нужно пройти снова полный курс вакцинации. И хоть вакцина абсолютно не защищает от короновируса, вакцина - это надёжная защита от короновируса. Индус Гибрейсус не обманывает.
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20.12.2021 20:29
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За першими 30-ма ще якось переймався.. Потім була боротьба. А потім на 7-мій сотні здерлися всі відчуття. 95% - з цієї біомаси невакциновані.

В реанімації скавчать, всикаються, гівнять всі, бо поворухнутися навіть не можуть. Кожне чомусь рахує, що саме його потрібно спасти та врятувати, йому ще жити максимум години 5. А де ти був до цього моменту, зелений ти вісльовух?!

Насрав іншим своїм вибором за зелену сволоту і всрався своєю смертію за 4 дні!

Ще там зрозуміло по пенсам, а цих 40-річних, як можна зрозуміти? Маску важко в транспорті надіти? Важко не виходити на роботу, коли температура починає скакати, слабкість, морозить - лишись вдома. Ні. Воно лізить і лізить. Поваги до здорових людей не має. Бо йому більше всього треба.

Ну, що ж.. Такі істоти не отримають поваги і від мене. Знов загортаємо, споряджені в костюми, в чорні кульки сімох та відправляємо в морг. Антиваксерів їбанутих!
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20.12.2021 22:32 Відповісти
Ти пишеш з НЗ. Який ступінь вакцинації в твоїй країні?
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20.12.2021 22:38 Відповісти
не прозреют
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20.12.2021 22:56 Відповісти
Alexander Tsvelikh

Іздуняра, сидиш під проксі десь в Мухостранську і несеш маячню. Брись назад на пляшку - там твоє постійне місце
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20.12.2021 23:31 Відповісти
Поимели автралийцев знатно...наверное круче чем где либо! Как там карантинные сегрегационные лагеря?
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20.12.2021 23:52 Відповісти
А аборигенов щимят на уколы или лягеря? Или их нельзя, у них и так зубы самые большие?
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21.12.2021 00:04 Відповісти
Я не знаю насчет аборигенов.
На Северной Территории (там, где велено ширяться всем или штраф 5 тысяч баксов), где аборигены живут, одна военная база находится, Тиндал название.
Официально она австралийская, но неофициально она американская.
А на кого аборигены, проживающие около той базы могут работать, то мне неведомо.
Но, принимая во внимание, что в Австралии китайских агентов, как в Украине российских, то есть немеряно, мы можем строить предположения.
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21.12.2021 06:18 Відповісти
Я просто когда смотрю ролики (некоторые) про ковид из Австралии, не покидает ощущение сюрреалистичности происходящего как буд то очередную серию Черного зеркала смотрю
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21.12.2021 13:45 Відповісти
А все встанет на свои места если вместо "Украина" Вы поставите "штат Виктория, Австралия",
и вместо "деньги российские" поставите "деньги китайские".
И все встанет на свои места: те же сепары, только вид в профиль.

И Украине вывешивали российские флаги, а на полицейском отделении района Мельбурна Box Hill вывесили 2 года назад китайский флаг.
И там, и там нокаих последствий для сепарни не было.
Точнее, ПОКА не было.
Может, и будет, все еще может быть.
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21.12.2021 14:33 Відповісти
"не покидает ощущение сюрреалистичности происходящего"

За два года очень приличную страну превратили в, простите, клоаку, центром которой является город Мельбурн, где я и обитаю.
Повезло мне, можно сказать.
Я все думала, как это так можно оказаться в ЛДНР?
А вот, в один момент, по щелчку пальца фюрера - Премьера штата.
Правда, сдается мне, что в настоящий момент фюрер - Премьер штата Виктория, Австралия, Дэниэл Эндрюс - очень знанят, изучает уголовно-процессуальный кодекс, потому как он получил обвинение в гос изменене, и даже если судебный процесс приостановлен, то это только временно.
А еще пол-года назад бойкие топтуны за Премьера задавали вопрос в интернете:
- А что это такое - гос измена?
Ничего, им скоро объяснят так, что даже они поймут.
И Бубочка с его ОПГ поймет.
А как здорово поймет ОПЗЖ.
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21.12.2021 14:38 Відповісти
Нищета - когда продадут машину жены.
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21.12.2021 00:02 Відповісти
Чи ти з собакоїдії пропагуєш тут свою ширму?
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20.12.2021 22:40 Відповісти
Может ему и не платят, а пишет это просто от обиды, что другие на это не повелись, и не подписались. ))
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21.12.2021 00:38 Відповісти
Евгений Истребин
2 ч. ·
Держстат Украины опубликовал данные по смертности за октябрь.
В октябре умерло 74279 украинцев. Это рекорд с 2015 года.
Рост смертности в октябре составил +49%
Добавочных смертей было 24437.
За все время пандемии ( июнь 2020 - октябрь 2021 ) в Украине было 127360 добавочных смертей. ( Думаю еще в ноябре около 25 тыс добавится и около 5-10 тыс в декабре ) Итого будет около 160 тыс.
За 10 месяцев 2021 года рост смертности +15,9%
Добавочных смертей 77012
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20.12.2021 23:34 Відповісти
Вот что выявлено в составе вакцины. Канал ДНК.
Вадим Шегалов о самой запрещённой теме (ютуб).
Здесь еще осталось неудаленным видео врача-онколога Рамина Иманова (ответы на вопросы со встречи в Харькове). У него есть небольшая лаборатория, позволяющая провести химический анализ уколов, что и было им сделано (смотреть с 29 минут 40 секунд) Там все эти вещества он перечисляет. Некоторые его слова из этого видео: "В новых вакцинах Файзер, модерна, бионтех и др... обнаружен:
🔻 гидрооксидбутил-4 - это медленнодействующий яд, который поражает сердечнососудистую систему.
🔻Гексан-6,1-диил - медленно действующий яд вызывающий тромбы и остановку сердца.
🔻 Гексилдеканат - тоже яд
и, среди прочих "ингредиентов":
🔻 холестерин

В новейших вакцинах количество полиэтиленгликоля увеличено уже до 16000мкг. Это эквивалентно в последствии более 5,4 килограмм раковых клеток.

🔻 СМ102 - вызывает инфаркт (сердца, селезёнки, печени..)

🔷 Далее. Это не вакцина. Это генномодифицированный материал"
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21.12.2021 00:00 Відповісти
так! Спочатку сатаністи розробили вірус в лабі, але він дав слабкі результати, тому тепер всіх заставляють добровільно приймати "рятівну" вакцину і ніхто ніде не скаже в пресі, що ця вакцина вже вбила більше людей, ніж всі інші вакцини за всю історію людства разом взяті.
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21.12.2021 05:58 Відповісти
Нащо розробляти вірус, коли можна взяти з тих же багаточисельних і невивчених корон і розкрутити на ТВ і в неті?
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21.12.2021 06:32 Відповісти
гидрооксидбутил-4 или гексан-6,1-диил - химик такие названия веществ даже по пьяни не напишет. это не вещества, а радикалы и гидрооксидбутил-4 написан с ошибками.
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21.12.2021 08:22 Відповісти
А по сути новости сказать что можете? Ну напри мер вакцинируйся и ти безсмертен.
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21.12.2021 12:04 Відповісти
Я вже писав вам сьогодні з приводу цього аналізу. Це не аналіз, а якась маячня. Як хімік з університетською освітою це заявляю. По-перше, хімічним методом у вакцині можна виявити лише допоміжні речовини і компоненти розчинника. Антитіла у вакцині виявляють іншим методом: антиген-антитіло. По-друге, назви хімічних сполук, які наче виявлені і тут перелічені, не відповідають хімічним згідно номенклатури. Тому навіть не зрозуміло про які сполуки йде мова, за виключенням холестерину і поліетиленгліколю (ПЕГ). Холестерин у вакцині взагалі ні до чого. Він є в кожній людині. Поліетиленгліколь використовують як домішку у розчинних формах лікарських засобів. Висновок: хтось чув дзвін, та не знає де він.
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21.12.2021 12:59 Відповісти
Как говорил незабвенный Кернес Добкину - "все это х..ня Мишаня, давай по новой"
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21.12.2021 00:05 Відповісти
Про того "незабвенного" давно б вже забули, якби ти не нагадував.
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21.12.2021 09:57 Відповісти
Классиков разговорного жанра будут помнить вечно...
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21.12.2021 13:42 Відповісти
Этот вариант выращен искусственно в биолабораториях РФ - слишком много мутация и он обходит защиту привитых западными вакцинами, но рассейскими не обходит. Цинизм рашистов зашкаливает.
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21.12.2021 02:24 Відповісти
а пам'ятаєте, як всього два місяці назад "влада" всіх страшила, що в Україні до кінця року може померти до 90т людей??
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21.12.2021 05:55 Відповісти
В Автралии у нас очередная истерия из-за омикрона, СМИ требуют локдаунов и быстрых тестов.

А вот цена локдаунов для штата Виктория, Австралия, мирвого рекордсмена по локдаунам.
Как я уже писала, в Мельбурне стройки остановились: где на стадии фундамента, где на стадии "навели крышу"; ни-ко-го на стройках, никакой движухи.
Сегодня за соседней со мной улице строительство фазенды (китайские ********* такие сараи любят) заморожено.

Вот подтверждение:
"Строители загнаны в угол поскольку стоимость стройматериалов зашкаливает
Стоимость строительства дома в Виктории растет быстрее, чем где-либо еще в стране, а закрытие некоторых ведущих строительных фирм оставило множество проектов в подвешенном состоянии."

("Builders driven to the wall as material costs go through the roof
The cost of building a home is rising faster in Victoria than anywhere else in the country, and the closure of some leading construction firms has left a glut of projects in limbo."
- The Age)

"закрытие некоторых ведущих строительных фирм" - это только начало.
Сейчас введут "быстрые тесты" и понесется.
Приедут на стройку рабочие, а им в нос палку - ап, и показал "быстрый тест", что ковидные они.
И отправят их домой, в отсидку, пока ПЦР-тест не подтвердит (или опровергнет) их инфицированность и опасность для стройплощадки.
Да только вот какое дело: много ложно положительных результатов на ковидлу дают эти "быстрые тесты".
Зато быстро.
Но ненадежно.
А ПЦР надежно, но не быстро.
А цемент, который в машине-цистерне привозят на стройку по расписанию, результатов ПЦР-теста ждать не может, трызда цементу.
И трызда стройке.
Таким образом, стоимость строительства возрастет в разы, что приведет к еще большему закрытию "некоторых ведущих строительных фирм"(С).
И посыпется экономика еще больше, как костяшки домино,
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21.12.2021 06:31 Відповісти
Я восхищен красотой игры! мРНК "вакцины" содержат определенный фрагмент кода, определенного вируса, и если в результате мутации код вируса изменился, требуется очередная доза, уже с измененным фрагментом. Учитывая то, что короновирусов вокруг бесчисленное множество, и в любой момент самый безобидный можно обьявить смертельным, и посеять панику в обществе,то лохов можно окучивать бесконечно. Толи дело естественный иммунитет!
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21.12.2021 07:32 Відповісти
Ситуацию оценил правильно. Фармацевты с голоду не умрут, пока жив последний лох.
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21.12.2021 14:37 Відповісти
Как рассказала главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в эфире ток-шоу Хард с Влащенко, каждый последующий штамм коронавирусной инфекции увеличивает свою заразность. В то же время, как отметила специалист, новые варианты инфекции постепенно теряют свою силу. https://covid.obozrevatel.com/golubovskaya-otsenila-opasnost-shtamma-omikron-i-rasskazala-kak-protekaet-bolezn-u-zarazhennyih.htm
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21.12.2021 08:18 Відповісти
Иначе говоря, переболеют все, но насморком.
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21.12.2021 14:38 Відповісти
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