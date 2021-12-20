"Омікрон" поширюється швидше за "дельту" і здатний заражати вакцинованих, - глава ВООЗ Гебреєсус

Штам коронавірусу COVID-19 "омікрон", як і передбачалося, поширюється значно швидше, ніж штам "дельта", а також становить чималу загрозу для вакцинованих та перехворілих на вірус людей.

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тепер у нас є переконливі докази того, що "омікрон" поширюється значно швидше за штам "дельта", - цитують західні ЗМІ главу ВООЗ. Він додав, що "вакциновані та перехворілі на COVID-19 люди з більшою ймовірністю (ніж із попередніми штамами. - Ред.) можуть заразитися новим штамом".

Також Гебреєсус закликав Китай активніше ділитися інформацією, пов'язаною з коронавірусом. За його словами, необхідно продовжувати дослідження захворювання доти, доки не буде встановлено його походження.

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"Омікрон" було виявлено у листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може становити загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.