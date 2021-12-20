Нардепа Устінову за два роки так і не визнали потерпілою у справі про погрози на її адресу
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Нардеп Олександра Устінова заявила, що СБУ 2 роки не розслідує кримінальне провадження про погрози на її адресу і її досі не визнали потерпілою.
"В листопаді 2019 року під час засідання Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації мені й іншому депутату погрожували "відбити башку". Як ви думаєте, що за цей час зробило СБУ? Нічого! Мене не допитали, мене не викликали, не брали пояснень", - розповіла Устінова в інтерв’ю Цензор.НЕТ.
Нардеп додала, що правоохоронці навіть не хотіли вносити заяву про злочин до ЄРДР, що є порушенням закону, тому їй довелося подавати до суду на Офіс Генерального прокурора і змушувати їх відкривати провадження.
"Сьогодні я розумію, що вони його з часом спокійно закриють. На жаль, СБУ зараз займається більше "викачуванням" грошей з бізнесу, ніж розслідуванням кримінальних проваджень. Тому я і кажу - СБУ має стати спецслужбою з виключно контррозвідувальними функціями щодо захисту національної безпеки, а не черговим правоохоронним органом, який нічого не розслідує", - підкреслила політик.
З повною версією інтерв’ю Олександри Устінової Цензор.НЕТ можна ознайомитись за посиланням.
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ВСЕ воруют, ВСЕ между собой договариваются, ВСЕ пилят бюджет, ВСЕ - слуги олигархов.
И ВСЕМ насрать на людей.
Я родился еще при совке и в курсе всех новостей за 30 лет.
Ни одного депутата за 30 лет с честным именем не было и быть не могло - таких людей тула просто не допустят.
за що вбили Чорновола ...?
Да я тебя сам проэкзаменую прекрасно: о каком мотиве может идти речь,
если в этом году, впервые, официальным лицом озвучено утверждение,
что он убит намеренно, не говоря уже об установлении заказчика, и, тем более, мотива.
Черные дела кучмы, конкуренция на выборах президента и тд - только неподтверждённые предположения.
Как видишь, твои вопросы не стоят ни гроша - учи матчасть сам.
Нічого , "той хто народився в совку" , не довів у підтвердження своїх "знань" про нардепів за 30 (!) років .
Довіри до пустих слів - нема .
або сам собi суперечиш.
Так, дивлячись на нинiшню владу, я вважаю, що бiльшicть теперiшнього поколiння українцiв,
яке виросло в 90-х i з молоком увiбрало нормальнiсть влади олiгархату,
не здатне зробити цивiлiзований вибiр - 2019 рiк тому пiдтвердження.
Нинiшнє поколiння здатне тiльки захистити Україну вiд ********** та створити умови для
становлення нового поколiння, яке виросте не на "сватах" i радянскому лайнi,
а на реалiях вiйни та захiдному впливi.