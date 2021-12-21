УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12649 відвідувачів онлайн
Новини Події
8 183 38
застава (349) Кожара (41) домашній арешт (171) запобіжний захід (368)

Обвинувачений у вбивстві ексглава МЗС Кожара вийшов під заставу, - донька загиблого Старицька

Новини Цензор.НЕТ Події

Обвинувачений у вбивстві ексглава МЗС Кожара вийшов під заставу, - донька загиблого Старицька

Міністр закордонних справ України 2012—2014 років Леонід Кожара вийшов із СІЗО під заставу у справі про вбивство бізнесмена Сергія Старицького.

Про це повідомила у фейсбуці донька вбитого Катерина Старицька, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожара вніс заставу і вийшов на волю, умови його домашнього арешту поки що невідомі (раніше суд безпідставно зменшив заставу). Це все відбувається при тому, що вже доведено експертизами факт вбивства та їх більш ніж достатньо", - написала вона.

Старицька нагадала, що розгляд справи триває вже майже два роки.

"Апеляцію на це рішення ні у нас (потерпілих), ні у прокурора НЕ ПРИЙНЯЛИ. А, і електронних браслетів у держави, звичайно ж, немає!", - додала вона.

Дивіться: Убивця в ефірі. Як товариша Медведчука Кожару крутять на ТБ попри вбивство. ВIДЕО

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого 2020 року в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 14 млн 83 тис. 400 грн. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Oleg Khvoshchevsky сейчас с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.

57 мин. ·







Бывший министр-Кожара УБИВШИЙ человека,вышел из тюрьмы под залог.Герой войны Семенченко сидит в тюрьме..ПРОСТО ГНИДЫ В МАНТИЯХ..
показати весь коментар
20.12.2021 21:22
+11
Залишилось прийняти лише один закон Лінча (про право на самосуд).
показати весь коментар
20.12.2021 21:33
+9
Именно эта погань просто замяла сильнейшее событие, скандал международный летом 2012г. Еогда скоты кацапские протаранили в Азовском море лодку с рыбаками, погибло несколько человек, а одного долго держали в Ейске потом без доступа консула. Как оказалось позже не первый был подобный случай на те годы.
показати весь коментар
20.12.2021 23:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleg Khvoshchevsky сейчас с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.

57 мин. ·







Бывший министр-Кожара УБИВШИЙ человека,вышел из тюрьмы под залог.Герой войны Семенченко сидит в тюрьме..ПРОСТО ГНИДЫ В МАНТИЯХ..
показати весь коментар
20.12.2021 21:22 Відповісти
герой?)
показати весь коментар
20.12.2021 21:27 Відповісти
Герой
показати весь коментар
20.12.2021 22:09 Відповісти
Герои за зеИУДУ , СДАЮЩЕГО Украину "по-середине ", "заберите меня хоть за долги " и оскорблявшего страну порноактрисой , не голосовали
показати весь коментар
21.12.2021 03:49 Відповісти
и на каких фронтах он героил?)))) рядом с надюхой?
показати весь коментар
21.12.2021 06:16 Відповісти
Он на колчаковских фронтах воевал.
показати весь коментар
21.12.2021 06:21 Відповісти
не в тему, но может кому интересно..
ЦЕНЗОР!!! - ВНИМАНИЕ !!!







Joyce Karam


@Joyce_Karam



JUST IN: US Gov. Raises Travel Alert to #Ukraine to level 4 (highest), "Do Not Travel" . Warns situation with Russia could quickly deteriorate. US Intel warned Russian invasion could be in early Jan.:


правительство США повысил уровень предупреждения о поездках в #Ukraine до уровня 4 (самый высокий), «Не путешествовать». Предупреждает, что ситуация с Россией может быстро ухудшиться. Intel предупредила, что российское вторжение может произойти в начале января:

показати весь коментар
20.12.2021 21:26 Відповісти
пішла кацапка лісом, а то фуйло нападе

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) перевели Украину на четвертый, самый высокий уровень риска для путешествий в связи с COVID-19. Об этом сообщает сайт CDC.
показати весь коментар
20.12.2021 22:02 Відповісти
для особо тупых - зайди на этот твиттер - перейди по ссылкам и читай..

Mikhail Golub


@golub

·
49 мин



Russia is planning for significant military action against Ukraine. U.S. citizens are also reminded the security conditions, particularly along Ukraine's borders, in Russia-occupied Crimea, and in Russia-controlled eastern Ukraine, are unpredictable

показати весь коментар
20.12.2021 22:08 Відповісти
Там не понятно из-за чего больше. Как-то смешали в кучу ковид и рашку.
На сайте Белого дома кстати этого media note нету.
показати весь коментар
20.12.2021 23:52 Відповісти
Вас,зебилов, в 19м предупреждали, что так будет!
***** видит, что гринпоц трус, наркоман, дурак и брехун--он ничего не умеет и ничего не знает---самое время нападать!
показати весь коментар
21.12.2021 00:04 Відповісти
Закони недіють!
показати весь коментар
20.12.2021 21:27 Відповісти
Чесна країна, справедливі закони. Все як Гундосік обіцяв.
показати весь коментар
20.12.2021 21:30 Відповісти
Залишилось прийняти лише один закон Лінча (про право на самосуд).
показати весь коментар
20.12.2021 21:33 Відповісти
"Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого 20202 року в селі Чайки ..." рiк eри Зeлeнського чи судовоi анархii у цiлому?
показати весь коментар
20.12.2021 21:44 Відповісти
Что примечательно... Если у бывшего министра хватило достаточно денег, что бы откупиться по такой статье, возник логичный вопрос - Где чиновник их взял? Не всякий вор способен выложить такую сумму...
ДБР это может заинтересовать, или для них это слишком мелко?
показати весь коментар
20.12.2021 21:54 Відповісти
Може нічого й не давав. Просто бандитська система "правосуддя", сформована "портновом" в часи "овоча", своїх не притягує до відповідальности. А це набагато гірше.
показати весь коментар
20.12.2021 22:11 Відповісти
Ну то й що.Кіллери нині в ціні. Тим більше такого рангу...
показати весь коментар
20.12.2021 22:18 Відповісти
То есть, если застрелить Кожару с 6 метров, то расследование будет 4 года.
показати весь коментар
20.12.2021 23:06 Відповісти
Именно эта погань просто замяла сильнейшее событие, скандал международный летом 2012г. Еогда скоты кацапские протаранили в Азовском море лодку с рыбаками, погибло несколько человек, а одного долго держали в Ейске потом без доступа консула. Как оказалось позже не первый был подобный случай на те годы.
показати весь коментар
20.12.2021 23:06 Відповісти
Госдеп "закрывает" Украину для граждан США: "Россия планирует серьезные военные действия" Правительство США повысило уровень предупреждения о воздержании от поездок в Украину до 4 (наивысшего) в связи с возможным резким ухудшением ситуации с РФ.

В МИД РФ дошли до открытых угроз Украине: "Киев принуждает нас к ударным средствам" В МИД РФ утверждают, что Киев якобы перешел границы, принуждающие Кремль к радикальным шагам.
показати весь коментар
20.12.2021 23:08 Відповісти
спасибо судебной "реформе" а ля порошенко петя(((((
показати весь коментар
20.12.2021 23:20 Відповісти
Убейся об угол, бот тупорылый
показати весь коментар
20.12.2021 23:30 Відповісти
Обвиняемый в убийстве экс-глава МИД Кожара вышел под залог/ Правосудие по Коломойскому. Отпуск судьи Константиновой позволил выйти из СИЗО Островскому, насмерть сбившему ребенка в центре Киева/ Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО/ Суд оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Парень умер. / Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко . Черевко умер / Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве / Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО / Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка / Суд отпустил подозреваемого в убийстве, который сбежал в Израиль и получил там гражданство./Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника / Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу ./ Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в в осквернении могилы цадика Нахмана, продлили арест.
показати весь коментар
20.12.2021 23:25 Відповісти
Я чёто не понял. Юристы скажут точнее, но вроде ж по делам об убийстве под залог не выпускают...
показати весь коментар
20.12.2021 23:43 Відповісти
Вы сделали это вместе зебилы
показати весь коментар
21.12.2021 00:37 Відповісти
давно пора делать их
показати весь коментар
21.12.2021 03:56 Відповісти
Скоро побачимо на всіх ток-шоу країни.
показати весь коментар
21.12.2021 04:46 Відповісти
1
показати весь коментар
21.12.2021 06:16 Відповісти
А сивочолый третий год от им созданной фемиды бегает.А все не так уже и плохо для него.Вон за убийство на Мальдивы отпускают уважаемого человека.А за украденную пачку мивины- срок без залога.
показати весь коментар
21.12.2021 09:23 Відповісти
 
 