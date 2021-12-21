Обвинувачений у вбивстві ексглава МЗС Кожара вийшов під заставу, - донька загиблого Старицька
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Міністр закордонних справ України 2012—2014 років Леонід Кожара вийшов із СІЗО під заставу у справі про вбивство бізнесмена Сергія Старицького.
Про це повідомила у фейсбуці донька вбитого Катерина Старицька, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожара вніс заставу і вийшов на волю, умови його домашнього арешту поки що невідомі (раніше суд безпідставно зменшив заставу). Це все відбувається при тому, що вже доведено експертизами факт вбивства та їх більш ніж достатньо", - написала вона.
Старицька нагадала, що розгляд справи триває вже майже два роки.
"Апеляцію на це рішення ні у нас (потерпілих), ні у прокурора НЕ ПРИЙНЯЛИ. А, і електронних браслетів у держави, звичайно ж, немає!", - додала вона.
Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого 2020 року в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.
За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.
Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.
25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.
Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 14 млн 83 тис. 400 грн. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.
10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.
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57 мин. ·
Бывший министр-Кожара УБИВШИЙ человека,вышел из тюрьмы под залог.Герой войны Семенченко сидит в тюрьме..ПРОСТО ГНИДЫ В МАНТИЯХ..
ЦЕНЗОР!!! - ВНИМАНИЕ !!!
Joyce Karam
@Joyce_Karam
JUST IN: US Gov. Raises Travel Alert to #Ukraine to level 4 (highest), "Do Not Travel" . Warns situation with Russia could quickly deteriorate. US Intel warned Russian invasion could be in early Jan.:
правительство США повысил уровень предупреждения о поездках в #Ukraine до уровня 4 (самый высокий), «Не путешествовать». Предупреждает, что ситуация с Россией может быстро ухудшиться. Intel предупредила, что российское вторжение может произойти в начале января:
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) перевели Украину на четвертый, самый высокий уровень риска для путешествий в связи с COVID-19. Об этом сообщает сайт CDC.
Mikhail Golub
@golub
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49 мин
Russia is planning for significant military action against Ukraine. U.S. citizens are also reminded the security conditions, particularly along Ukraine's borders, in Russia-occupied Crimea, and in Russia-controlled eastern Ukraine, are unpredictable
На сайте Белого дома кстати этого media note нету.
***** видит, что гринпоц трус, наркоман, дурак и брехун--он ничего не умеет и ничего не знает---самое время нападать!
ДБР это может заинтересовать, или для них это слишком мелко?
В МИД РФ дошли до открытых угроз Украине: "Киев принуждает нас к ударным средствам" В МИД РФ утверждают, что Киев якобы перешел границы, принуждающие Кремль к радикальным шагам.