Обвинувачений у вбивстві ексглава МЗС Кожара вийшов під заставу, - донька загиблого Старицька

Міністр закордонних справ України 2012—2014 років Леонід Кожара вийшов із СІЗО під заставу у справі про вбивство бізнесмена Сергія Старицького.

Про це повідомила у фейсбуці донька вбитого Катерина Старицька, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожара вніс заставу і вийшов на волю, умови його домашнього арешту поки що невідомі (раніше суд безпідставно зменшив заставу). Це все відбувається при тому, що вже доведено експертизами факт вбивства та їх більш ніж достатньо", - написала вона.

Старицька нагадала, що розгляд справи триває вже майже два роки.

"Апеляцію на це рішення ні у нас (потерпілих), ні у прокурора НЕ ПРИЙНЯЛИ. А, і електронних браслетів у держави, звичайно ж, немає!", - додала вона.

Дивіться: Убивця в ефірі. Як товариша Медведчука Кожару крутять на ТБ попри вбивство. ВIДЕО

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого 2020 року в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 14 млн 83 тис. 400 грн. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.