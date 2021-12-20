США та Велика Британія допомагають Україні підготуватися до кібератаки з боку РФ, - The New York Times
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За даними американського видання The New York Times, Росія готує нові кібератаки проти енергетичної системи та урядових ресурсів України, а США і Велика Британія допомагають українській владі протистояти потенційній кіберзагрозі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У публікації йдеться, що Вашингтон і Лондон таємно відправили в Україну експертів з кібервійни, щоб підготувати українських колег до хакерських атак із боку Росії.
"Мета Росії полягає в тому, щоб виставити президента України Володимира Зеленського невмілим і беззахисним – і, можливо, надати привід для вторгнення", – вказано в статті.
Топ коментарі
+11 Miko R 798886a8
показати весь коментар20.12.2021 22:48
+10 Глеб123
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+9 Miko R 798886a8
показати весь коментар20.12.2021 22:51
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Будь ласка, зачекайте...
Допомога Україні від друзів надходить щоденно, в багатьох формах, багатьма каналами. Просто дурневі не все потрібно знати.
Є тільки одне але...
Від союзників потрібна не тільки допомога в захисті України, а й гібридний наступ на Кремль. Не наступати їм на мозолі, а бити молотом, щоденно - і невловимо. Щоб ведмідь не встигав зрозуміти, чому він обісрався в черговий раз.
Інвестори біжать.
Нафтовий гігант вирішив піти із Росії.
«Repsol вирішила продати свої активи у спільних підприємствах із «Газпром нафтою».
Найбільша іспанська нафтогазова компанія Repsol вирішила продати свої активи у спільних підприємствах із «Газпром нафтою» та піти з Росії.
В этом предложении прекрасно всё
Это не спонсорство страны агрессора РФ??! СБУ Баканов ты где?! 🙁
Тендер на ремонт ЛЕП у південних областях виграла "дочка" російської фірми.
Конкурс на створення ліній електропередач у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях виграла ТОВ "Союзенергопроект", яка є дочірньою структурою російської фірми. Сума складає 144 955 000 грн.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/tender-na-remont-lep-u-pivdennih-oblastyah-vigrala-dochka-rosiyskoji-firmi-20122021-446453
Центральной власти нужно срочно принимать меры, если она действительно хочет защитить энергонезависимость страны. И где вездесущее СНБО Данилов, который должен предупреждать подобные риски. Стоит напомнить, что все это происходит за счет государственного финансирования.
Источник: https://censor.net/ru/n3306312
Вот падонки. Хотят свет-Владимира сделать беззащитным.
Тогда бы мы стали намного сильнее