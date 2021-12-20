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На території окупованого Донбасу постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів, - ГУР Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На території окупованого Донбасу постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів, - ГУР Міноборони

На території окупованого сходу України постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів. Кадрові російські військові перебувають на командних посадах 1 та 2 армійських корпусів російських окупаційних військ. За даними української розвідки, після бойових дій на території України генерали та офіцери збройних сил РФ отримують державні нагороди та кар’єрне зростання у російській армії.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про генералів, то після бойових дій на території України той же генерал Сергій Кузовлєв, який формував другий армійський корпус, після повернення до Росії став командувачем 20, а потім 8 армії. Після цього був призначений заступником командувача Південного військового округу ЗС РФ. Сьогодні штаби корпусів, командування бригад, полків – це діючі офіцери ЗС РФ.

У жовтні-листопаді цього року відбулася ротація вищого керівного складу 2 АК. Зараз є новий командувач корпусу, який також прибув з Росії. Змінилися командири окремих бригад. І цей процес відбувається постійно", – зазначив представник воєнної розвідки України.

Також читайте: Чисельність військ РФ на Донбасі згідно з розрахунком поставок продовольства у рішенні суду РФ - від 26 до 32 тисяч осіб, - Бутусов

За даними ГУР Міноборони1 та 2 армійські корпуси російських окупаційних військ формували на базі батальйонних-тактичних груп ЗС РФ, які зайшли на територію України у серпні та вересні 2014 року. Роль і місце цих корпусів чітко визначено в планах застосування ЗС Росії проти нашої держави та передбачають ведення ними як оборонних, так і наступальних операцій.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+2
Зате у нас є 57 спецназів різних відомств. В глибоку тилу. Тренуються і ведуть здоровий спосіб життя... Мені вже здається що вони так до пенсії будуть тренуватися і жерти в три горла...
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20.12.2021 23:27
+1
Якби був зараз Порох - вже мабуть кілька цих тіл викрали для обміну.
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20.12.2021 23:14
+1
ну что разведка Британии назвала час Ч ,это 25 декабря ..а Порошенку повестка на 23 декабря ..Если Пороха арестуют то сосия модет нападать смело
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20.12.2021 23:19
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вот Чел пишет - может правда, может нет
ссылка которую он дал ведет на неофициальный телеграмм канал
но замерзшая земля - да, через несколько дней

Fuat


@lilygrutcher

·
31 мин



British intelligence says only a few days left until Russia starts invading Ukraine.
Британская разведка сообщает, что до вторжения России в Украину осталось всего несколько дней.
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20.12.2021 23:14 Відповісти
какая ссылка в Укрнете это есть и в яндексе .25 декабря вторжении рыфы ..а то мы уже заждались
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20.12.2021 23:21 Відповісти
ну я для тебя эту инфу и выложил
- что бы ты написал что ни будь..
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20.12.2021 23:24 Відповісти
ти вже двічі написало ..тобі зачтьотся соьгоднішня зміна
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20.12.2021 23:33 Відповісти
Якби був зараз Порох - вже мабуть кілька цих тіл викрали для обміну.
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20.12.2021 23:14 Відповісти
ну что разведка Британии назвала час Ч ,это 25 декабря ..а Порошенку повестка на 23 декабря ..Если Пороха арестуют то сосия модет нападать смело
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20.12.2021 23:19 Відповісти
ну, так расскажитє же ім, наконєц, про груб на кольосіках..!

...Якраз приватність і є та сфера, де культурні відмінності між народами проявляються найяскравіше, недарма ж після 2014-го виявилось, що навіть переконано проросійські, "Путін-пріді!", кримчани - і ті, розбалувані десятиліттями "нєрусского" побуту, вже не дотягують в очах окупаційної влади до "настоящіх русскіх", а потребують, як казали у Сталіна, "пєрєковкі"… Ясно, що "перековувати" мізки населенню територій, котрі хочеш окупувати, краще до того самого "повномасштабного вторгнення", яким нас невтомно лякають, аніж після: воно й дешевше, і надійніше. Лагідне, у вигляді манної кашки "жіночих історій", вливання реалій і, головне, цінностей російського "глибинного" життя у вуха вчительок і пенсіонерок нашої умовної "Житомирщини", так щоб вони прийняли й засвоїли їх як власні, - одне з облич тої "непомітної війни", яку Кремль веде проти нас тихо, як зграя термітів проти евкаліпта. - Оксана Забужко https://gazeta.ua/blog/56269/nenarokom-vidkrila-portal-u-peklo-i-russkij-mir-eksperiment-trivav-rik
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20.12.2021 23:21 Відповісти
Зате у нас є 57 спецназів різних відомств. В глибоку тилу. Тренуються і ведуть здоровий спосіб життя... Мені вже здається що вони так до пенсії будуть тренуватися і жерти в три горла...
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20.12.2021 23:27 Відповісти
не надо на них гнать...они охраняют от народа всяких гогиашвили, ермаков, шефиров, тищенок....а если величайший собирается на пиар фото куда то на 3ю линию обороны - там вообще полк спецназа надо брать для прикрытия его жопы...
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21.12.2021 08:22 Відповісти
800ихтамнет
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21.12.2021 00:16 Відповісти
гур-гур-гур стара п*зда з печі... придурки, возглавляемые наркотрафикером будановым, вы превратились, как и служба СлаБоУмных, в херовое информбюро...вместо тихого уничтожения врагов вы шастаете по просторам интернета и говорите всякую херню... хотя чего с вас взять при таком главном командуючем-нюхаче...
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21.12.2021 07:53 Відповісти
На території окупованого Донбасу постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів, - ГУР Міноборони

это Буданову росийский кореш гогиашвили так сказал?)) а вдруг не 800 а больше?)
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21.12.2021 08:19 Відповісти
Где же наши снайперы?
Кто запретил уничтожать врага на оккупированной территории?
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21.12.2021 08:43 Відповісти
 
 