На території окупованого Донбасу постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів, - ГУР Міноборони

На території окупованого сходу України постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів. Кадрові російські військові перебувають на командних посадах 1 та 2 армійських корпусів російських окупаційних військ. За даними української розвідки, після бойових дій на території України генерали та офіцери збройних сил РФ отримують державні нагороди та кар’єрне зростання у російській армії.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про генералів, то після бойових дій на території України той же генерал Сергій Кузовлєв, який формував другий армійський корпус, після повернення до Росії став командувачем 20, а потім 8 армії. Після цього був призначений заступником командувача Південного військового округу ЗС РФ. Сьогодні штаби корпусів, командування бригад, полків – це діючі офіцери ЗС РФ.

У жовтні-листопаді цього року відбулася ротація вищого керівного складу 2 АК. Зараз є новий командувач корпусу, який також прибув з Росії. Змінилися командири окремих бригад. І цей процес відбувається постійно", – зазначив представник воєнної розвідки України.

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За даними ГУР Міноборони1 та 2 армійські корпуси російських окупаційних військ формували на базі батальйонних-тактичних груп ЗС РФ, які зайшли на територію України у серпні та вересні 2014 року. Роль і місце цих корпусів чітко визначено в планах застосування ЗС Росії проти нашої держави та передбачають ведення ними як оборонних, так і наступальних операцій.