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Якщо ДБР зробить із Бутусова підозрюваного – це буде порушенням закону, – Устінова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо ДБР зробить із Бутусова підозрюваного – це буде порушенням закону, – Устінова

ДБР за своєю підслідністю не може відкривати кримінальне провадження проти головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова. Як і загалом проти будь-кого, хто не є підслідним цьому правоохоронному органу.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявила член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова, коментуючи кримінальне провадження відкрите ДБР через пост журналіста.

"Вони могли відкрити провадження проти військовослужбовця, який дав Юрію Бутусову постріляти. Тоді там Бутусов має бути як свідок. Тепер треба дивитися, чи з’явиться там Бутусов як свідок, чи вони притягнуть його за вуха як підозрюваного. Якщо ДБР зробить з Бутусова підозрюваного – це буде порушенням закону", - підкреслила нардеп.

За її словами, за минулий рік було 4 справи за статтею, за якою зараз ДБР відкрило провадження, вивчаючи допис Бутусова. Усі вони пішли до суду і закінчилися вироками. В середньому в рік за цією статтею в Україні суди виносять 5-6 вироків.

"Вони всі стосувалися діючих офіцерів армії Російської Федерації або терористів "ДНР/ЛНР". Вони не могли відкрити кримінальне провадження проти українського журналіста. Якщо в цій справі Бутусов з’явиться в статусі підозрюваного, повторюся, це буде не лише наїзд на свободу слова, а й порушення законодавства", - наголосила Устінова.

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. Він підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив: "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+1
А чё он должен расследовать твои больные фантазии? Этим пусть твой лечащий доктор занимается.
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21.12.2021 07:09
+1
а, хіба проституція у нас кримінально карна, на скільки пам'ятаю, то це адмінка.
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21.12.2021 07:57
+1
ГБР-этот клоака с дегенератами. И всему,что они та открывают цена соответствующая.

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21.12.2021 08:17
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Коли ти по вуха у злочинах, законність того чи іншого більше не грає ніякої ролі, тому що що так, що так світить пожиттєве
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21.12.2021 01:20 Відповісти
Для нинішніх клоунів при владі порушення законів стало повсякденною нормою.
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21.12.2021 01:53 Відповісти
Дбр пошла в разнос, после зебила вместе на ростов тикать будут. С награбленним.
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21.12.2021 02:41 Відповісти
Если вдруг х@йло решит начать полномасштабную агрессию и пойти в открытую войной на Украину, то первыми кого нужно будет уничтожать в партизанской войне - это пособников агрессора, так называемую вату, что бы потом, когда отобьёмся от расеи не тратить время на суды.
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21.12.2021 03:45 Відповісти
А хто буде вирішувати, хто вата, хто ні, якщо не суди?
"Розстрільні трійки"?
Та ні, друже, нам вашого кацапського досвіду не потрібно.
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21.12.2021 06:49 Відповісти
Так, "розстрільні трійки". Чим скоріше вас-ватанів знищать-тим краще.
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21.12.2021 08:20 Відповісти
То в твоїй Роісі несудлві розстріли потрібні.
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21.12.2021 09:10 Відповісти
Лахта-не вий@буйся
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21.12.2021 09:25 Відповісти
"пособники агрессора" та "так называемая вата" - это те, кто не любит Питера Пэна?
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21.12.2021 09:29 Відповісти
а ці три букви "дбр" з нього зроблять - і ви з'їсите і промовчите.
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21.12.2021 04:38 Відповісти
не в тому річ
https://www.youtube.com/watch?v=PC2GVuHYZ88
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21.12.2021 04:44 Відповісти
соромно, да ні? - мені 100 разів да...
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21.12.2021 04:55 Відповісти
І тобі можна. На полігоні. Як учаснику тероборони. Але про що це я? Де ти, а де тпроборона і полігон? Для таких, як ти - полігон у межах протертого жопою дивана.
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21.12.2021 08:20 Відповісти
А чё он должен расследовать твои больные фантазии? Этим пусть твой лечащий доктор занимается.
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21.12.2021 07:09 Відповісти
а, хіба проституція у нас кримінально карна, на скільки пам'ятаю, то це адмінка.
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21.12.2021 07:57 Відповісти
ГБР-этот клоака с дегенератами. И всему,что они та открывают цена соответствующая.

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21.12.2021 08:17 Відповісти
Наезд...усе зрозуміло з цією прохвесіоналкою....
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21.12.2021 08:41 Відповісти
А у нас есть ЗАКОН?
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21.12.2021 08:41 Відповісти
що дишло ...
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21.12.2021 08:47 Відповісти
а чому ДБР не відкрило провадження відносно фашиста пУтлера по тим же та іншим статьям - чи вони із його слів вважають що це внутрішній конфлікт і " их там нет" ....- він же як би тоже в кАцапії вергОвнокАмандующій....- що слабо ..., ще не знають якщо що в який бік тікати будуть...
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21.12.2021 08:46 Відповісти
Ну, Бутусов в начале 2019 топил за "новые лица" , бо Порошенко, видите ли, не торт. Пришло время собирать камни
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21.12.2021 11:00 Відповісти
Он проиграл ему суд на 350 тысяч гривен. Теперь отрабатывает, как может.
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21.12.2021 16:27 Відповісти
 
 