Якщо ДБР зробить із Бутусова підозрюваного – це буде порушенням закону, – Устінова

ДБР за своєю підслідністю не може відкривати кримінальне провадження проти головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова. Як і загалом проти будь-кого, хто не є підслідним цьому правоохоронному органу.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявила член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова, коментуючи кримінальне провадження відкрите ДБР через пост журналіста.

"Вони могли відкрити провадження проти військовослужбовця, який дав Юрію Бутусову постріляти. Тоді там Бутусов має бути як свідок. Тепер треба дивитися, чи з’явиться там Бутусов як свідок, чи вони притягнуть його за вуха як підозрюваного. Якщо ДБР зробить з Бутусова підозрюваного – це буде порушенням закону", - підкреслила нардеп.

За її словами, за минулий рік було 4 справи за статтею, за якою зараз ДБР відкрило провадження, вивчаючи допис Бутусова. Усі вони пішли до суду і закінчилися вироками. В середньому в рік за цією статтею в Україні суди виносять 5-6 вироків.

"Вони всі стосувалися діючих офіцерів армії Російської Федерації або терористів "ДНР/ЛНР". Вони не могли відкрити кримінальне провадження проти українського журналіста. Якщо в цій справі Бутусов з’явиться в статусі підозрюваного, повторюся, це буде не лише наїзд на свободу слова, а й порушення законодавства", - наголосила Устінова.

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. Він підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив: "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень".