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Новини Політика України
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Арахамія (1004) Слуга народу (2545) Гурін Дмитро (32)

"Слуга народу" Гурін - Арахамії: За повернення змішаної системи фракція "СН" зменшиться вдвічі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо повернути змішану виборчу систему, то розмір фракції "Слуга народу" в наступному парламенті буде вдвічі меншим, ніж за відкритими списками.

Про це пише у фейсбуці депутат "СН" Дмитро Гурін, інформує Цензор.НЕТ. Він опонує голові фракції Давиду Арахамії, який раніше заявив, що повернення до змішаної системи підтримають 300 депутатів.

"З існуючою динамікою просадки рейтингу, СН отримує перше місце максимум на 20% округів, на 30% буде друге і на 50% третє. Всі голоси за 2 місце і нижче згорять, і фракція СН в наступному парламенті буде мінімум на третину, а скоріш вдвічі менша від тої, що могла б бути по відкритих списках", - твердить Гурін.

Він висловив готовність пояснити це Арахамії "з калькулятором".

Читайте: Повернення до мажоритарно-пропорційної системи парламентських виборів підтримають понад 300 депутатів, - Арахамія

"Система відкритих списків не несе загрози мажоритарникам. Депутату не потрібно накривати весь округ, йому потрібно зібрати ~30 тис голосів на будь-яких територіях округу чи з будь-якої (наприклад, екологічної) теми на всьому окрузі. І контролювати потрібно теж тільки опорні території, весь округ накривати не потрібно", - пояснює Гурін.

"Якщо кандидати в депутати від СН мочать один одного під час передвиборчої кампанії — це наша з тобою проблема відбору кадрів, а не проблема країни", - додав він.

Також читайте: Імовірність розпаду монобільшості - 10%, - Арахамія

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Цілком згоден, СН це не політична партія взагалі, це просто збіговисько аферистів та пристосуванців під брендом Зеленського, коли бренд остаточно буде дискредитований, вони будуть давитися в черзі до нових трендових політсил поливаючи брудом своїх керманичів та один одного.
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21.12.2021 01:28
+18
Не кажіть дурниц. В наступному парламенти зеленої плісняви не буде взагалі.
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21.12.2021 01:14
+13
Вже нема вам чого доводити. Все вже повністью зрозуміло. Тим,кому не начхати на долю України це було зрозуміло до виборів. Тим кому,,какаяразница,, все поясьнять платижки і ціни. Маю надію що наступна влада дасть юридичну оцінку вашої діяльності.
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21.12.2021 01:26
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Не кажіть дурниц. В наступному парламенти зеленої плісняви не буде взагалі.
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21.12.2021 01:14 Відповісти
А:-тому що обісралися разом з найвеличнішим по повній программі.

Б:-тому що прагнуть закінчення,,єпохі бідності,, виключно для себе і своїх сімей.
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21.12.2021 01:18 Відповісти
Вже нема вам чого доводити. Все вже повністью зрозуміло. Тим,кому не начхати на долю України це було зрозуміло до виборів. Тим кому,,какаяразница,, все поясьнять платижки і ціни. Маю надію що наступна влада дасть юридичну оцінку вашої діяльності.
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21.12.2021 01:26 Відповісти
Цілком згоден, СН це не політична партія взагалі, це просто збіговисько аферистів та пристосуванців під брендом Зеленського, коли бренд остаточно буде дискредитований, вони будуть давитися в черзі до нових трендових політсил поливаючи брудом своїх керманичів та один одного.
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21.12.2021 01:28 Відповісти
Принцип,,МАЯТНИКА,, ви невзмозі відмінити. А ви його розхитали до несхочу у поганий бік. Тепер очікуйте його повернення особисто по кожній вашій пиці і не скавчить,,ятутнідочого". Виборців зеленского це стосується також
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21.12.2021 01:32 Відповісти
ЗЕмразей в следующем парламенте не будет совсем так как и ЖОПОблока.Многие из этих ублюдочных партий сядут и надолго
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21.12.2021 01:27 Відповісти
ой, ***, будуть... - квітень 19го багато кому очі розплющів..
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21.12.2021 02:48 Відповісти
кто знает она уже дала вжопу?
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21.12.2021 01:31 Відповісти
Рівень зеленої влади. Що поробишь--якій наріл,така й тупа влада.
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21.12.2021 01:35 Відповісти
Даже на фоне этой убогой рукожопой власти чучело с ЗЕленым зонтиком выглядит как неизлечимая пациентка известного заведения в Глевахе.
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21.12.2021 07:34 Відповісти
а жопа там рабочая
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21.12.2021 01:55 Відповісти
а чого вона, мертвечукова шльондра, напустилася на мертвечукового кореша?
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21.12.2021 03:05 Відповісти
Дожилися, вже в прямому ефірі порнушку збираються показувати, незважаючи на "анал-табу".
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21.12.2021 06:42 Відповісти
Я і не сумнівався, що Ірина Верещук дає у жопу
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21.12.2021 06:49 Відповісти
Та нехай дає, але хто ж на неї зверне увагу, якщо на це чучело даже мухи не сідають, бо гидують.
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21.12.2021 07:37 Відповісти
😁😁😁😁😁 Якщо правда....))...
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21.12.2021 07:21 Відповісти
Тупое быдло выбрало идиотов. Еще годик и за приналежность к ЗЕбанутым будут бить морду. Хотя, вряд ли эти убогие во главе с найвелычнишою ЗЕленою дрыслею продержатся еще год. У нас оба майдана проходили зимой. А чем эта зима хуже?
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21.12.2021 07:31 Відповісти
А як же "анал - табу"? 😲
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21.12.2021 08:01 Відповісти
Какая СН в след созыве, ребзя, вы чево? Зеля идет по пути Януковича и собирается либо сдавать Украину РФ и тогда будет только СН, либо бежать в Ростов-на-мертвом-море и тогда ее совсем не будет.
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21.12.2021 02:19 Відповісти
Майдан Гідності стояв в тім числі і за те, щоб знести мажоритарку і запровадити всі значимі вибори (окрім сіл) по відкритим спискам.
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21.12.2021 02:55 Відповісти
То есть за то, чтобы получить избирательную систему которой нет ни в одном экономически развитом, демократическом государстве?
Хорошая идея для протестов, ничего не скажешь.
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21.12.2021 10:07 Відповісти
в перекладі на людську - слуга хз какого народу слузі хз якого народу - ти тупа мавпа.
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21.12.2021 04:25 Відповісти
...слузі хз якого народу...
Да извесно какого. Того, что в кипах.
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21.12.2021 07:39 Відповісти
На следующих выборах,надеюсь,СН умножат на 0..Хотя,у нас очень мудрый нарид.
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21.12.2021 06:19 Відповісти
Товариші бандити, наркомани аферисти та просто бидлота з СН, рейтинг дорівнює рівно нулю,ви вже все показали за два з половиною роки.
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21.12.2021 06:56 Відповісти
Конвульсивная агония зеленых баранов.
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21.12.2021 07:21 Відповісти
Знову по мажоритарці понавибирають всякої гопоти типу Дубінський, Бужанський, Гордонів, Комаровських, Рабиновичів, Шуфричів і СО°!
Ці виведуть Україну до світлої зорі типу паРаші!
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21.12.2021 07:26 Відповісти
зелені чмошники знають що їм приодить кізда
і не розуміють, що ж робити далі.
а я знаю.
запасатись милом та мотузками
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21.12.2021 08:49 Відповісти
Неужели ещё есть желающие жить в 90-х?😁😁
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21.12.2021 08:58 Відповісти
А кто такое СН, арахноид и какой то гурин?
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21.12.2021 09:06 Відповісти
Не досвідчений ще Гурін, не розуміє, що на мажоритарних округах перемога здобувається не за рахунок підтримки виборців, а за рахунок банального підкупу і "правильного" підрахунку голосів.
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21.12.2021 10:08 Відповісти

Так незалежно чи буде змішана виборча система, чи то за відкритими списками. розмір фракції "Слуга народу? Кремля !" в наступному парламенті їх буде і не вдвічі а в три чотири раза меншим. А може вони навіть зовсім не попадуть в Раду ці люті вороги Україні прокляті ЗЕбіли капітулянти. Український народ вже повністю розкусив цю продажну зелену антиукраїнську - прокремлівську заразу.
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21.12.2021 10:46 Відповісти
 
 