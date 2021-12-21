Держдеп рекомендує громадянам США не їздити в Україну через загрозу з боку Росії
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Держдепартамент США рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну через пандемію COVID-19 і посилення військових загроз з боку РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Держдепартамент продовжує радити громадянам США не їздити в Україну через COVID-19 і переглянути заплановані подорожі через посилення загроз з боку Росії. Проявляйте підвищену обережність через злочинність та громадянські заворушення. Деякі області мають підвищені ризики", - повідомляєтьсяі на сайті Посольства США в Україні..
"Громадяни США мають бути поінформовані щодо повідомлень, що Росія планує значні військові дії проти України", - йдеться у заяві.
Також наголошується, що умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та на підконтрольних російським окупантам територіях східної України, є непередбачуваними і можуть погіршитися без попередження.
"Громадяни США, які вибирають подорож до України, повинні знати, що військові дії Росії в будь-якій точці України можуть серйозно вплинути на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США у виїзді з України", - зазначає Держдепартамент США.
Будь ласка, зачекайте...
Друг американець порадив
newknow
було б дуже наївно і по зеленому (мо само якось рассосеться) думати навпаки...
may be like this?
"if you know anyone living in Ukraine - help him get out of there as soon as you can".
anyhow that was funny - you, your friend and that senator...
мені відповісти чи промовчяти?
в мене англомовний кошарік на спину впав після цьоґо "пики"...
сміялися всіми кошаріками над тими - "...пики ви не те - то кацапія не се..."
а шо вам не завжди докладають - то те таке...
Ми єдина країна у світі, де ковідсертифікати підробляють, а невакциноване населення вважає, шо то Білл Гейц хоче їх чіпувати. А кремлівська агентура, яка у нас працює скрізь, починаючи з ОПи, буде вас викрадати та робити страшне.
і на шо я три рази ті чіпи в себе всовував?
а як вже буде, все одно будемо купувати чебуреки на Крещтику....
Но тут есть вопрос что для обеспечения этих территорий ресурсами желательно занять несколько большую территорию чем есть сейчас, где вода, логистические маршруты, сети ЛЭП и прочие ресурсы. Сюда же и снабжение Крыма вероятно пожелают добавить.
И вопрос что будет делать украинское руководство если США и прочие нормандские союзники порекомендуют оставить оговоренные территории с минимальным сопротивлением. А если воевать то рассчитывать лишь на себя.
Мне ситуация видится так, могу конечно и ошибаться, посмотрим.
ви помиляетесь.
хочешь за собою останне слово оставити?
жду вже через 24.
не треба так, зовсім без клепки, перетайпувати і ляпати куди палець вдарить...
все розумію - не новини, хоч заглавія читайте...
а то я тобі зараз розповім про сьера леоне - це в Австраліі
Кого цікавить назва 😀
вчимо географію - сьерра, боже збав, леоно - в новій зеландіі.
а може і в старій.
вчимо географію....
держдепу дяка.
Донецьк і Луганськ - не подорожуйте
Уряд США забороняє державним службовцям США поїздки до східних районів Донецької та Луганської областей та прилеглих регіонів, що обмежує можливість надання екстрених послуг громадянам США в цих регіонах.
COVID - не подорожуйте.
Як казав Станіславський: "Не вірю!"