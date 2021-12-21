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Держдеп рекомендує громадянам США не їздити в Україну через загрозу з боку Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Держдеп рекомендує громадянам США не їздити в Україну через загрозу з боку Росії

Держдепартамент США рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну через пандемію COVID-19 і посилення військових загроз з боку РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Держдепартамент продовжує радити громадянам США не їздити в Україну через COVID-19 і переглянути заплановані подорожі через посилення загроз з боку Росії. Проявляйте підвищену обережність через злочинність та громадянські заворушення. Деякі області мають підвищені ризики", - повідомляєтьсяі на сайті Посольства США в Україні..

"Громадяни США мають бути поінформовані щодо повідомлень, що Росія планує значні військові дії проти України", - йдеться у заяві.

Також наголошується, що умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та на підконтрольних російським окупантам територіях східної України, є непередбачуваними і можуть погіршитися без попередження.

Також читайте: США поки не збираються евакуювати своїх громадян з України, - посольство

"Громадяни США, які вибирають подорож до України, повинні знати, що військові дії Росії в будь-якій точці України можуть серйозно вплинути на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США у виїзді з України", - зазначає Держдепартамент США.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Янки знают больше наших тупорылых ЗЕбилов при власт
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21.12.2021 01:30
+10
Та ты шо не в команде зеленского? А в ком тогда? Тебе напомнить кто рулит сейчас в СБУ и ГУР МО? Тебе напомнить кто до недавних событий ходил в зам. министрах МВД? Дело как раз и есть в зеленском и его "команде".
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21.12.2021 02:21
+6
Ну они знают больше потому что у них одна из лучших разведок в мире. Конечно нам до них далеко. Дело не в команде Зеленского просто глупо сравнивать возможности США и Украины.
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21.12.2021 01:34
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Янки знают больше наших тупорылых ЗЕбилов при власт
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21.12.2021 01:30 Відповісти
Ну они знают больше потому что у них одна из лучших разведок в мире. Конечно нам до них далеко. Дело не в команде Зеленского просто глупо сравнивать возможности США и Украины.
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21.12.2021 01:34 Відповісти
Та ты шо не в команде зеленского? А в ком тогда? Тебе напомнить кто рулит сейчас в СБУ и ГУР МО? Тебе напомнить кто до недавних событий ходил в зам. министрах МВД? Дело как раз и есть в зеленском и его "команде".
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21.12.2021 02:21 Відповісти
А может ,что теперь с нами американская разведка ничем не делится ,с 2019го...
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21.12.2021 09:20 Відповісти
Yeah a senator just said if I new anyone that lives in Ukraine... to help get out soon as can.
Друг американець порадив
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21.12.2021 01:33 Відповісти
Мабуть, що new know
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21.12.2021 01:38 Відповісти
Вони дійсно вважають,що буде повномасштабна війна
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21.12.2021 01:41 Відповісти
Они так не считают. Они считают, что есть шансы, что она будет. В данном случае, когда речь заходит о жизни и здоровье своих граждан всегда лучше перебздеть, чем недобздеть.
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21.12.2021 01:48 Відповісти
і в них е підстави так вважати.
було б дуже наївно і по зеленому (мо само якось рассосеться) думати навпаки...
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21.12.2021 02:05 Відповісти
Якщо так, був би заклик негайно виїхати з України.
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21.12.2021 10:23 Відповісти

may be like this?
"if you know anyone living in Ukraine - help him get out of there as soon as you can".
anyhow that was funny - you, your friend and that senator...
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21.12.2021 01:44 Відповісти
Як би там не було,краще щоб це був такий жарт..
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21.12.2021 01:48 Відповісти
#As soon as# did you drink dude?
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21.12.2021 06:11 Відповісти
you want to know what was my stool day before yesterday?
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21.12.2021 06:25 Відповісти
Типо шел хахол , зробив на пол, шел какцап - зубами цап... Блин, нам и лазутчиков не нужно запускать в каазлабад. Они сами виляпають, в такий кшталт, свое экономическое положение...ХЕХ...
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21.12.2021 06:49 Відповісти
You have born of stool, dreaming for a stool, so more for a long time will to write about it.
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21.12.2021 07:40 Відповісти
broken language - кінді по малоросскі...
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21.12.2021 07:46 Відповісти
Grammarman of plow, go to the Мокша.ру
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21.12.2021 12:58 Відповісти
Блин, и шо, так и было, рили? Я - в шоке, в том плане , как зебилы снивелировали имидж страны.
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21.12.2021 06:46 Відповісти
"рили" і "пики" поки ми оце.
мені відповісти чи промовчяти?
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21.12.2021 06:51 Відповісти
мабуть ви не читали - "пики ми щось таке.."
в мене англомовний кошарік на спину впав після цьоґо "пики"...
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21.12.2021 06:55 Відповісти
пики - це peaky, рили - це really... пики рили - реально пикантно?...
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21.12.2021 11:06 Відповісти
то було з претензіею на мову....
сміялися всіми кошаріками над тими - "...пики ви не те - то кацапія не се..."
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21.12.2021 11:14 Відповісти
Перестраховщики... Любят нагнетать и всех остальных такими же хотят сделать.
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21.12.2021 01:39 Відповісти
Есть шанс вторжения, но есть шанс, что это просто игра, чтобы навязать НАТО свою повестку. Естественно, что США как и любое другое государство считает, что лучше перестраховаться.
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21.12.2021 01:47 Відповісти
Они с помощью военной тоже перестраховываются. И так во всем.
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21.12.2021 02:04 Відповісти
А вони сюди їздять (окрім послів, дипломатів тощо)?
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21.12.2021 01:47 Відповісти
їздять, ще й як їздять.
а шо вам не завжди докладають - то те таке...
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21.12.2021 02:09 Відповісти
Краще вже англійською пишіть...
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21.12.2021 02:25 Відповісти
бачу розуміетесь на обох
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21.12.2021 02:28 Відповісти
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21.12.2021 12:58 Відповісти
Мєріканци! Не їдьте в Україну.

Ми єдина країна у світі, де ковідсертифікати підробляють, а невакциноване населення вважає, шо то Білл Гейц хоче їх чіпувати. А кремлівська агентура, яка у нас працює скрізь, починаючи з ОПи, буде вас викрадати та робити страшне.
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21.12.2021 02:24 Відповісти
шо правда?
і на шо я три рази ті чіпи в себе всовував?
а як вже буде, все одно будемо купувати чебуреки на Крещтику....
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21.12.2021 02:33 Відповісти
МИД должен предупредить украинцев об опасности поездок и инвестирования в США, в связи с угрозой там войны с Китаем !-)
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21.12.2021 03:22 Відповісти
на рязані вже всіх шойґа з ****** всіх попередили шо 200 попруть?
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21.12.2021 03:49 Відповісти
а багато і не до пре до рязянев - шматочками по Україні розкинеться..... скількі вже таких було - йойць.
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21.12.2021 03:53 Відповісти
Маловероятно что кремль будет вести БД на всей Украине - смысла нет ради чего. Я на 98% уверен что они хотят ввести войска под видом "российских миротворцев" в лднр, зачистить регион от ненужных элементов и присоединять к экономической зоне России. Думаю об этом сейчас и ведут переговоры с США и прочими нормандскими ЕС. Украина окончательно потеряет право на регион (хотя я думаю давно потеряла) и минские соглашения будут аннулированы (может и к лучшему).
Но тут есть вопрос что для обеспечения этих территорий ресурсами желательно занять несколько большую территорию чем есть сейчас, где вода, логистические маршруты, сети ЛЭП и прочие ресурсы. Сюда же и снабжение Крыма вероятно пожелают добавить.
И вопрос что будет делать украинское руководство если США и прочие нормандские союзники порекомендуют оставить оговоренные территории с минимальным сопротивлением. А если воевать то рассчитывать лишь на себя.
Мне ситуация видится так, могу конечно и ошибаться, посмотрим.
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21.12.2021 05:25 Відповісти
Да, альтернатива - срочное выполнение "минских соглашений"
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21.12.2021 05:29 Відповісти
ви справді думаете шо думка кацапа мене може цікавити?
ви помиляетесь.
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21.12.2021 05:31 Відповісти
Зря я тебе это. Дурака учить - только портить.
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21.12.2021 12:08 Відповісти
баран ти з запізнюхою..
хочешь за собою останне слово оставити?
жду вже через 24.
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21.12.2021 12:12 Відповісти
Снова ты ошибаешься.
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21.12.2021 12:42 Відповісти
обоснуй де і в чому, як не верзеш....
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21.12.2021 12:50 Відповісти
Насчет кацапа и важности последнего слова..
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21.12.2021 12:56 Відповісти
Омикрон самый безопасный из всех штаммов Ковид, у него самое легкое течение и самая низкая вероятность летального исхода. Поэтому не мачмалой сомнительной нужно накачивать людей истощая их иммунитет, а дать возможность этому вирусу свободно циркулировать как обычному сезонному ОРЗ и таким образом естественно "вакцинировать" максимальное количество граждан. Отменить эти дурацкие намордники и ограничения собраний и перемещения людей. Заболел, "отсморкался" и живи обычной жизнью. Тем более прививка никого не защищает от заражения, а процент повторно заболевших Ковид действительно ничтожный в сравнении с заболеванием и смертностью среди привитых "священной" мачмалой
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21.12.2021 03:35 Відповісти
темою помилився, дурік? а може ресурсом?
не треба так, зовсім без клепки, перетайпувати і ляпати куди палець вдарить...
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21.12.2021 04:08 Відповісти
так це самий лагідний штам, якщо длведеться від нього померти то це буде у сні і зовсім не боляче 😬
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21.12.2021 04:14 Відповісти
хлопці...
все розумію - не новини, хоч заглавія читайте...
а то я тобі зараз розповім про сьера леоне - це в Австраліі
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21.12.2021 04:19 Відповісти
А я як усі читаю безпосередньо що пишуть та й відповідаю.
Кого цікавить назва 😀
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21.12.2021 04:27 Відповісти
саме про те, - кого цікавлять новини?
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21.12.2021 04:29 Відповісти
так і знав шо за Австралію питань не буде...
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21.12.2021 05:00 Відповісти
для загального освітку...
вчимо географію - сьерра, боже збав, леоно - в новій зеландіі.
а може і в старій.
вчимо географію....
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21.12.2021 06:11 Відповісти
держдеп рекомендуюе - хлопці приймають до уваги, і роблять як вважають потрібним...
держдепу дяка.
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21.12.2021 05:57 Відповісти
америкоси можуть не переживати - москалі їх зачіпати в Україні не будуть. В москалів традиція бити СВОЇХ, щоб чужі боялись і 'хахлов' і 'маларосав' вони вважають своїми. Але знову ж таки до весни навряд чи щось буде, але ВСІМ БОЯТИСЬ ВЖЕ, І ТУТ, І ЗАРАЗ!!!!1 АААААААА!!!!111 МИ ВСІ ПОМРЕМО!!!
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21.12.2021 06:19 Відповісти
********** - ти в спам.
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21.12.2021 06:29 Відповісти
🤡
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21.12.2021 06:40 Відповісти
5й- ти )))
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21.12.2021 06:44 Відповісти
Уряд США забороняє своїм співробітникам їздити до Криму і не може надавати екстренні послуги громадянам США в Криму.
Донецьк і Луганськ - не подорожуйте
Уряд США забороняє державним службовцям США поїздки до східних районів Донецької та Луганської областей та прилеглих регіонів, що обмежує можливість надання екстрених послуг громадянам США в цих регіонах.
COVID - не подорожуйте.
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21.12.2021 07:10 Відповісти
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21.12.2021 07:33 Відповісти
Груз 200. Новый путинский прорыв не заставил себя долго ждать. В России с февраля 2022 года вводится новый национальный стандарт «Срочное захоронение трупов в мирное и военное время». В документе прописаны порядок массовых захоронений и параметры братских могил.
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21.12.2021 08:25 Відповісти
США знают зрадныков и казнокрадов Украины наперечет..Самый алчный миллиардер - Зе.Куда он только милллиарды прячет?Хотя бы кораблик для вмф купил на свои.
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21.12.2021 09:16 Відповісти
Усі,приготувалися,до масованого вторгнення орди! А ******* готуються мінетом
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21.12.2021 10:08 Відповісти
Вісім років вони не помічали цієї загрози, а тут раптом прозріли.
Як казав Станіславський: "Не вірю!"
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21.12.2021 10:36 Відповісти
Туристическая отрасль под угрозой. Ведь большие группы америцанйев ехали поласувати кавою з копальні кави у Львові, піднятися на Високий Замок. Пройтися центром, покуштувати у реберні. Недосчитается Львов єтих денежек.
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21.12.2021 11:18 Відповісти
 
 