Двох українських воїнів травмовано, ще одного поранено на Донбасі. За добу війська РФ 4 рази відкривали вогонь, з опівночі - 1, - штаб ООС
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Упродовж минулої доби, 20 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це аовідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
В районі населених пунктів Гнутове та Водяне противник задіяв безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
В бік Невельського ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.
"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого - середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 21 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
В напрямку Широкиного противник вів вогонь зі стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої тяжкості", - повідомили у штабі.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Горіть у пеклі москалі !!!
і будете мовчати як цуцикі нагодовані...
зелення вас давно зрозуміло і купуе - тут сорока доллярами, тут десяткою...
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!