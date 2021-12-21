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Двох українських воїнів травмовано, ще одного поранено на Донбасі. За добу війська РФ 4 рази відкривали вогонь, з опівночі - 1, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Двох українських воїнів травмовано, ще одного поранено на Донбасі. За добу війська РФ 4 рази відкривали вогонь, з опівночі - 1, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 20 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це аовідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

В районі населених пунктів Гнутове та Водяне противник задіяв безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В бік Невельського ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого - середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 21 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Широкиного противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої тяжкості", - повідомили у штабі.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.

Двох українських воїнів травмовано, ще одного поранено на Донбасі. За добу війська РФ 4 рази відкривали вогонь, з опівночі - 1, - штаб ООС 01
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бубенец - де переміріе, скот зелений?
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21.12.2021 07:23 Відповісти
де "вайну прекратіть" - недоумок?
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21.12.2021 07:25 Відповісти
Українським воїнам-скорішого одужання...
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21.12.2021 07:27 Відповісти
Найшвидшого одужання нашим захисникам.
Горіть у пеклі москалі !!!
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21.12.2021 07:27 Відповісти
по цілiй штукі - 1000 грівень всім в пасть, безналогових,
і будете мовчати як цуцикі нагодовані...
зелення вас давно зрозуміло і купуе - тут сорока доллярами, тут десяткою...
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21.12.2021 07:35 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
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21.12.2021 08:39 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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21.12.2021 10:26 Відповісти
пораненим швидкого одужання і повного відновлення !!!
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21.12.2021 14:07 Відповісти
 
 