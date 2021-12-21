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бідність (97) діти (4421) Лібанова (31) НАН України (132)

Найбідніші сім'ї в Україні - не пенсіонери, а родини з двома-трьома дітьми, - директор Інституту демографії Лібанова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Найбідніші сім'ї в Україні - не пенсіонери, а родини з двома-трьома дітьми, - директор Інституту демографії Лібанова

Мати другу дитину в Україні на даний час дуже дорого, такі сім'ї ризикують опинитися на межі бідності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказала на пресконференції директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України академік НАНУ Елла Лібанова.

"Народження другої дитини – це найсерйозніший ризик злиднів. Не пенсіонери у нас найбідніші сім'ї, а родини з двома-трьома дітьми", - зазначила Лібанова.

Втім, як повідомила вона, виплати після народження дитини сприяють збільшенню народжуваності, хоча і в короткостроковому вимірі.

"Виплати 2-3 роки діють повсюди чудово. Щоправда, виходить, їх зазвичай анонсують, і приблизно за рік до того, як їх мають запровадити, – відбувається катастрофічне падіння народжуваності. Проте потім ми маємо гарне піднесення. Принаймні можу сказати, що 2009 рік – це єдиний поствисокосний рік, коли в Україні не було зниження кількості народжених", - наголосила академік.

Щодо народжуваності, вона повідомила, що в Україні дуже сильно впала народжуваність у віці до 20 років.

"Також непогана тенденція – знизилася народжуваність у групі 20–24 роки. У групі 25–29 вона взагалі мало знизилася. А після 30 вона зросла. Тобто відбувається трансформація не лише всередині сімейної політики, відбувається формування відповідального батьківства", - наголосила Лібанова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривалість життя громадян України менша, ніж середня у світі, - директор Інституту демографії Лібанова
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Топ коментарі
+13
Польща виплачує сімям по 500 злотих/щомісяця (3500 гривень) на кожну дитину . Від її народження і до 16ти річчя . ЩОМІСЯЦЯ . 500×12×16 = 96000 злотих = майже 700 000 гривень .
Тож польська сім'я може собі дозволити виховувати 2х , а може навіть і 3х дітей.
Ну і звільнені від податків люди до 26 років і ті хто заробляє до 2500злотих/місяць (16000гривень)
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21.12.2021 07:54
+11
Польшей управляют поляки, а Украиной кагал, мокши да татарва.
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21.12.2021 08:20
+4
твої виростуть такимі як ти - мої людьми, отака різниця...
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21.12.2021 08:21
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тут як подивитись, дітей робити ніхто не заставляє, не можеш прокормити дитину не роби
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21.12.2021 07:53 Відповісти
А якщо "хоціця" особливо по п'яні!!!
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21.12.2021 07:54 Відповісти
А на тверезо москаль на бабу і не полізе .
Тільки за гаражами і строго по п'яні 🤣🤣🤣
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21.12.2021 07:56 Відповісти
Наш ЛОХторат від москаля не далеко втік.
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21.12.2021 08:04 Відповісти
Подивись хоча б раз "Говорить Україна" або "Стосується кожного".
Скільки в нас дітей забутих та забитих...
Жах!
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21.12.2021 08:15 Відповісти
Дiйсно, нащо тi украiнцi потрiбнi. Вимруть, то й вимруть.
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21.12.2021 08:09 Відповісти
Польща виплачує сімям по 500 злотих/щомісяця (3500 гривень) на кожну дитину . Від її народження і до 16ти річчя . ЩОМІСЯЦЯ . 500×12×16 = 96000 злотих = майже 700 000 гривень .
Тож польська сім'я може собі дозволити виховувати 2х , а може навіть і 3х дітей.
Ну і звільнені від податків люди до 26 років і ті хто заробляє до 2500злотих/місяць (16000гривень)
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21.12.2021 07:54 Відповісти
Польшей управляют поляки, а Украиной кагал, мокши да татарва.
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21.12.2021 08:20 Відповісти
Не ошибся? По-моему, большинство "керуючих" в кіпах!!!
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21.12.2021 08:25 Відповісти
Рината Леонидовича и ***** в кипах не наблюдал, хотя кто его знает какие нынче в Торе правила.
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21.12.2021 08:41 Відповісти
Тора вже не та!
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21.12.2021 12:10 Відповісти
А в ***** вона під будьоновкою, тому не бачиш
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21.12.2021 12:11 Відповісти
Будьоновку на колено не одевают.
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21.12.2021 12:36 Відповісти
Та в них, ще й у носі коліном ковиряють!!! То скрєп.
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21.12.2021 12:41 Відповісти
А что такое 3500 при нынешних ценах? Чисто поржать с этих денег. Мои кумовья получают на детей около $500 в америке. Этого достаточно для того чтобы закрыть все детские потребности.
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21.12.2021 09:58 Відповісти
Пример приводился для Польши. А в Польше "этого достаточно для того чтобы закрыть все детские потребности"
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21.12.2021 12:36 Відповісти
Получається , то вже не ваша дитина , а держави . І вона вам нічого не винна , коли виросте 🤣
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21.12.2021 14:22 Відповісти
вывод - надо сразу родиться пенсионером... можно ордловским...
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21.12.2021 07:58 Відповісти
мо вонежським?
з зачаття і до здоху в лайні?
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21.12.2021 08:39 Відповісти
а якщо ті пінсіонери твої батьки і в тебе самоґо - 2-3+ за ким турбуватися?
радуе зелена статuстіка....
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21.12.2021 08:03 Відповісти
У нас 3+ детей обычно имею или цыгане или "семьи" алкоголиков-шатунов нигде не работающие, живущие на случайный доход и соц выплаты.
Состояние, обеспечение собственных детей их совершенно не волнует.
А волнует получение единоразовой помощи государства, что бы тут же его пропить.
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21.12.2021 08:03 Відповісти
наркотою маешь? - ти в тренді....
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21.12.2021 08:08 Відповісти
твої виростуть такимі як ти - мої людьми, отака різниця...
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21.12.2021 08:21 Відповісти
Де це, У ВАС??? Заблукав? Від табору відстав?
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21.12.2021 12:13 Відповісти
директор - ти козел!
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21.12.2021 08:05 Відповісти
"Любишь кататься, люби и саночки возить " (с)
Прежде, чем кататься, нужно думать головой - потянешь ты или нет.
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21.12.2021 08:06 Відповісти
Ахметов с Коломойским жрут украинских детей.
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21.12.2021 08:14 Відповісти
"2009 рік - це єдиний поствисокосний рік, коли в Україні не було зниження кількості народжених" Джерело: https://censor.net/ua/n3306328
Це результат впровадження Юлькою-вароффкою виплат на дітей.
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21.12.2021 08:28 Відповісти
Він тупий... Пенсіонерів він справжніх не бачив, які сидять буквально на хлібі і воді. А на допомогу від держави щодо народження дитини розраховують лише асоціальні сім'ї які робити ніколи не хочуть, а лише чекають на всякі допомоги від соц. центрів. Тим паче в майбутньому буде тенденція мати одну дитину у всіх сімях планети Земля. Це коли не вистачатиме чистої води для пиття.
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21.12.2021 08:28 Відповісти
Судя по маркам машин, которые паркуются на местах для инвалидов на паркингах супермаркетов, наши инвалиды очень и очень обеспеченные люди.
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21.12.2021 08:30 Відповісти
То не інваліди хіба на голову
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21.12.2021 08:35 Відповісти
У них просто закончилась эпоха бидности....
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21.12.2021 08:56 Відповісти
Ну добре, поумнічали тут про "3+ тільки в циган", про "майбутнє планети сімей з однією дитиною", про "свідоме народження дітей тими, хто усілєнно працює і може забезпечити". Таке враженння, що коментують або прибульці з альфа-центаври чи чайлд-фрі активісти. Інша справа, що на дітях заробляють (я не про деяких батьків). Ціни на дитячі товари та харчування просто зашкалюють. Навколо державної освітньої системи крутиться ціла система шахраїв, які використовують державний освітній ресурс і займаються різними комерційними оборудками. Відповідальним батькам навіть з однією дитиною справді нелегко, бо в Україні все менше роботи і засобів до існування. Ми що, вже дійшли до такого рівня розвитку, що продовження роду і існування держави і суспільства повний анахронізм?
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21.12.2021 09:08 Відповісти
Бажаю цій мимрі пожити на пенсію меньше 100 доларів ! А ще значна частина людей старше 60 років , які пропахали все життя взагалі нічого не отримують .
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21.12.2021 09:48 Відповісти
Хвойда,почала конкурс серед жиаотіючих ...! Скільки бабла скосить в благодарної ***********?
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21.12.2021 09:53 Відповісти
Бред сивой кобылы написала эта директорша. Сужу по своим знакомым-родственникам. У большинства зп на двоих от 40+ тыс гривен, даже те кто снимают квартиры, тоже не бедствуют. У 90% из них один ребенок. Вопрос тут не в деньгах, а потому что никому не хочется возится со вторым ребенком. Такая себе мода на одного.
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21.12.2021 10:08 Відповісти
НАРОДЫ ЗНАЮТ ПОЧЕМУ !!! И СКОРО РЕШАТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ !!! ТОЛЬКО УСТРОЙТЕ ВОЙНУ И ДАЙТЕ НАРОДАМ ОРУЖИЕ !)
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21.12.2021 18:42 Відповісти
 
 