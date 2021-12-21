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Під будівлею міськради у Кропивницькому "обчистили" вертеп: поцупили ягня та корову

Новини Цензор.НЕТ Курйози Події

Під будівлею міськради у Кропивницькому

У Кpoпивницькoму під чaс святкoвoгo яpмapку біля міськoї paди вкpaли з вepтeпу ягня тa кopoву.

Пpo цe 20 гpудня під чaс aпapaтнoї нapaди пoвідoмив міський гoлoвa Андpій Рaйкoвич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Точка доступу.

В пepший дeнь яpмapку пoцупили ягня тa кopoву. Вoнo ж нa шaшлик нe підхoдить! Пpoшу пoсилити кoнтpoль. Звepтaюся дo кepівництвa пoліції, я пpoшу — вистaвтe дoдaткoві чepгoві гpупи дe пoтpібнo. Пoгaнo, щo відмінили пoкapaння — 15 діб. Булo б кoму містo пpибpaти", - сказав він.

Міський гoлoвa дaв дopучeння пoсилити кoнтpoль.

Нагадаємо, ярмарок біля міської ради відбувся 17 грудня.

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Топ коментарі
+8
Мабуть Порошенко повернувся з командирування... Терміново справу на нього нову...
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21.12.2021 08:10
+5
жлоб он и в Кропивницком - жлоб..
с вероятностью 80,47% - Зелин лохторат..
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21.12.2021 09:09
+4
І чим тобі місто не подобається? Ти там бодай бував?
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21.12.2021 08:12
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21.12.2021 07:57 Відповісти
наверно, веруны, больше никому не надо.
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21.12.2021 08:01 Відповісти
так гарантия же))
Янек тоже верун, Ахметка - спорю шо также, плюс всякие путины и прочий биомусор.
читал про типочка со Львова: Я пошел на улицу, украл сто баксов, побежал в храм, "дал богу" 10, а остальное на наркотики(кретин реально считал что боку надо ворованное, при том что бок мол типо владелец всей Вселеной )
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21.12.2021 08:50 Відповісти
"Когда я был маленький, ....я тоже..."

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21.12.2021 08:03 Відповісти
Яке місто, такі й злодії.
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21.12.2021 08:08 Відповісти
У твоєму населеному пункті вкрали б Ісуса Христа?
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21.12.2021 08:12 Відповісти
Это как украсть Гулливера - ну давай укради. Или украсть барона из Мюнхена. Или Микки Мышь.
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21.12.2021 08:51 Відповісти
Я ж не про коров и овец.
Я про "місто".
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21.12.2021 08:59 Відповісти
а причім місто, якщо вкрасти неіснуюче -
ну ясно шо такий прикол.
В Японії, писало шо не було мародерства після "Фукусіми".(я правда думаю шо Якудза би мародерам не тільки лишень пальці відрізАла)))
от і боялись.
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21.12.2021 09:33 Відповісти
1. Що таке "причім"?
2. Почитай пост, на который я отреагировал.
Если тебе трудно самому прочитать, я здесь процитирую
Anatolij Plichko

Яке місто, такі й злодії.

21.12.2021 08:08
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21.12.2021 09:38 Відповісти
та он прикальнулся, а вы про мифических чудачков.
"причім" - устаревшее - "при чому"

а чо, щас же "умники" пишут "мізки", "етер", "проєкт"..... ажтрисет блин!!111
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21.12.2021 09:50 Відповісти
Мне нравится, когда тебя "ажтрисет".
Прикольнись и "ажтрисет" попустит.
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21.12.2021 09:53 Відповісти
І чим тобі місто не подобається? Ти там бодай бував?
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21.12.2021 08:12 Відповісти
Мабуть Порошенко повернувся з командирування... Терміново справу на нього нову...
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21.12.2021 08:10 Відповісти
З нього і своїх справ вистачить.
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21.12.2021 08:18 Відповісти
Звідки знаєш , що вистачить ?
Невже беня доповів?😏
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21.12.2021 09:10 Відповісти
может он имел в виду - справ державних, не?
а ты, как и все у вас там - сразу гавгавгав.
кстати - а что там с матюками вашего Кумира то? к шоферу то. не, забыли? че, так все делают? секта у вас там. если всех ненавидите кроме вашего лидера, то это не слишком отличается от путинистов или красных кхмеров.
объективность? ауууууу?
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21.12.2021 09:36 Відповісти
На м'ясо? До піввареника? А же "кінець епохи бідності"? Правда, деревом, чи гіпсом не наїсишся. Як і телевізором. Але зебіли про це не знають.
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21.12.2021 08:16 Відповісти
звісно не знають! Це знають виключно педробіли - після ********** вони почали харчуватися деревом та гіпсом.
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21.12.2021 09:20 Відповісти
Ти впевнений, що про піввареника порозоботи голосили? Чи просто хотів здатися гострим на язик?
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21.12.2021 09:27 Відповісти
а хто ж ще!!! Нікому в голову й не прийшло тоді голосити про "піввареника"! А деякі "особо одаренные" педробіли щеголяють "піввареником" навіть сьогодні!!!
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21.12.2021 09:54 Відповісти
Ти з України віщаєш? 🤔 Тобі не відомі українські реалії. І ще. Коли тебе будуть бити за підтр мку лавзебіла, це точно будуть не порохоботи, а "мудрий" нарід, якого ти і твій зеблажень пошив у дурні. 😊
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21.12.2021 09:59 Відповісти
"віщаєш"... "Мудрий" нарід почали пошивати у дурні тоді, коли такі як ви вибрали на вищій щабель влади Шапкокрада - двічи невинноотсідєвшего гопстопника...
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21.12.2021 10:06 Відповісти
Шапкокрада, кажеш? 😉 Ти тут дійсно новий! 😊Якщо за 11 років, які я тут на "Цензорі", знайдеш хоча б один мій пост у підтримку овоча, я напишу отут 50 посттів, що ти завжди правий. 😊 Але ти тут проїздом. Тому місцевих не знаєш і тулиш те, що зараз ОПа розкручує, стараючись пов'язати Порошенка з мертвечуком. 😁 Убоге, Зєлєнскій - це і є шапкокрад, реінкарнація, антимайдан! Як ви палитезь, зеботи убогі! 😁
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21.12.2021 11:17 Відповісти
не трясіть головою - інгрідієнти вінегрета змішуються, та починається пурга! Я ж вам не казав, що ви "писали" "пости" "у підтримку овоча"!!! Я написав, що ви його вибрали! Пішли на виборчу дільницю - і поставили свій підпис "за" Шапкокрада!!! "Не ходив", "Голосував за іншого окрім Шапкокрада та Юлю" - ви, по факту, голосували за Шапкокрада....Перший раз можна прийняти за помилку, другий раз - за систему, третій раз - дегенерати у кубі...А ви тут повчаєте кого кохати, у якій позі любити, що робити якщо що, як жити коли як...

навіщо там "старатися пов*язати", якщо це " син" та "батько"..."Двое из ларца"...Помянут меня, - сейчас же помянут и тебя!
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21.12.2021 11:34 Відповісти
*****, я голосую за державу і шлях її озаитку, а не за особистостей. І коли ти і тобі подібні таки справді голосували за овоча, я голосував за Жулю, хоча і не є її фанатом. Просто тоді на мою думку вона була меншим злом. Не створю собі кумира. Навіть якщо цим кумиром є крадене зелене бабло Подоляка. 😁
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21.12.2021 11:39 Відповісти
*****, це стандартна шняга дітьов Пітера Пена: "голосовал за Юлю, а потім прозрєл"...Тільки особисто одарьонниє де*енерати могли побачити у папір єднікє "шлях розвитку держави"...
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21.12.2021 15:53 Відповісти
То тобі так підходить? 😊 От так і думай! 😁
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21.12.2021 17:54 Відповісти
Вы такие тупые скоты, что даже не убирает цыфры со своих ников?
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21.12.2021 12:15 Відповісти
жлоб он и в Кропивницком - жлоб..
с вероятностью 80,47% - Зелин лохторат..
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21.12.2021 09:09 Відповісти
80% в моєму місті прголосувало за блазня. В політичному сенсі Кропивницький просто клоака. Тут вати і совків більше ніж деінде на 1000 мешканців. Просто вона завжди була сциклива і неактивна і тому "політичну" погоду роблять півтори дві сотні проукраїнських активістів. А так, то ми вже всі поіменно на олівці у тих хто тут потайки очікує на танки **** і руцкій мір
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21.12.2021 11:10 Відповісти
Какой-то "виборець" зейла перепутал корову с ослом, думал спасти от мороза и порохоботов чучело недопреЗедента - но как обычно обосрался.
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21.12.2021 12:11 Відповісти
Может быть,может быть..Зебилья у нас в городе в избытке,прям секта какая-то..
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21.12.2021 12:34 Відповісти
 
 