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В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6 029 нових випадків зараження, 18 850 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6 029 нових випадків зараження, 18 850 осіб одужали

В Україні зафіксовано 6 029 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 21 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 13 млн людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили курс щеплення!

За добу 20 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6 029 нових випадків зараження, 18 850 осіб одужали 02 зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 390, медпрацівників – 180);

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6 029 нових випадків зараження, 18 850 осіб одужали 02 110 740 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 056 людей, повністю імунізовані – 74 605 людей, додаткову дозу отримали 79 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Омікрон" поширюється швидше за "дельту" і здатний заражати вакцинованих, - глава ВООЗ Гебреєсус

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6 029 нових випадків зараження, 18 850 осіб одужали 02 госпіталізовано – 1 061 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6 029 нових випадків зараження, 18 850 осіб одужали 02 летальних випадків – 346;

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6 029 нових випадків зараження, 18 850 осіб одужали 02 одужало – 18 850 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6 029 нових випадків зараження, 18 850 осіб одужали 02 захворіло – 3 616 716 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6 029 нових випадків зараження, 18 850 осіб одужали 02 одужало – 3 357 405 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6 029 нових випадків зараження, 18 850 осіб одужали 02 летальних випадків – 93 608;

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6 029 нових випадків зараження, 18 850 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 532 593.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей, отримали додаткову дозу – 171 людина. Загалом проведено 27 484 089 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6 029 нових випадків зараження, 18 850 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6 029 нових випадків зараження, 18 850 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6 029 нових випадків зараження, 18 850 осіб одужали 12
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"Ёжики кололись, но продолжали ... болеть" (с)
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21.12.2021 08:23 Відповісти
Харьковская обл. активных больных на 100тыс. - 241тыс.
Все жители Харькова поголовно сейчас болеют 2 раза одновременно .
Чего-то не то позабивали в таблицу.
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21.12.2021 08:29 Відповісти
а в херсонской?
хоба - всего три четверти болеют
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21.12.2021 09:01 Відповісти
Не, там часть болеет альфой, часть бетой, часть дельтой, часть омикроном, а некоторые несколькими штаммами одновременно
А если серьёзно, то там по ошибке тупо повтор первого столбца.
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21.12.2021 09:06 Відповісти
Регистрация умерших от ковид идёт через больницы. Большая часть болеет и умирает дома. Тестирование продолжает оставаться платным.
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21.12.2021 08:30 Відповісти
Брехня. Через лечащего врача тестирование бесплатное.
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21.12.2021 09:11 Відповісти
што то с таблицей совсем плохо- печатайте просто, скромной строкой, некрологом...
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21.12.2021 08:37 Відповісти
Сделай сам...
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21.12.2021 09:03 Відповісти
Маловато будет.В реанимации антипрививочников нет.Надо бы еще эпидемию натуральной оспы,паротитита,кори и краснухи для антипривиочников.Поголовно стали бесплодными и не размножались..
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21.12.2021 09:20 Відповісти
ботяра сам то понял что написал
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21.12.2021 09:28 Відповісти
Ну извините,если задел Ваше чувство достоинства.А мне стариков и ослабленных жалко.Антипрививочники и мракобесы- многовековое зло человечества.Ведьм сжигали повсюду..
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21.12.2021 09:34 Відповісти
Не переживайте, будет вам оспа.
Важность предупреждения угрозы терактов с применением биологического оружия Гейтс объясняет так: "А что если биотеррористы принесут оспу в 10 аэропортов?
https://www.bbc.com/russian/news-59162213

В лаборатории в США обнаружили флаконы с натуральной оспой

https://hromadske.ua/ru/posts/v-laboratorii-v-ssha-obnaruzhili-flakony-s-naturalnoj-ospoj-kotoruyu-likvidirovali-40-let-nazad-stoit-li-bespokoitsya
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21.12.2021 21:04 Відповісти
Кокошніца разом з олєнєводом сьогодні в ударі.
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21.12.2021 21:17 Відповісти
У Харкові Терехов дозволив батькам бути присутніми на дитячих Новорічних святах у дитячих садочках, навіть без наявних сертифікатів і результатів ПЛР-тестів. Цей дозвіл перейшов у словесний наказ адміністрації садочків, попри незгоду багатьох педагогів, запросити батьків на свято. МОЗ не указ і не авторитет для харківського мера чи це усвідомлена провокація?
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21.12.2021 18:59 Відповісти
Все залежить від того, хто видає інформацію на люди. Наприклад, основні в США медійні компанії беруть новини від Ассошіейтен Прес, а вона -від Рейтер. А Рейтер є власністю Ротшільдів… Отак в в Україні - хто контролює видачу даних на люди
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22.12.2021 00:51 Відповісти
 
 