В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6 029 нових випадків зараження, 18 850 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 6 029 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 21 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 13 млн людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили курс щеплення!
За добу 20 грудня в Україні:
зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 390, медпрацівників – 180);
110 740 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 056 людей, повністю імунізовані – 74 605 людей, додаткову дозу отримали 79 осіб.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 061 особа;
летальних випадків – 346;
одужало – 18 850 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 616 716 осіб;
одужало – 3 357 405 осіб;
летальних випадків – 93 608;
проведено ПЛР-тестувань – 16 532 593.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей, отримали додаткову дозу – 171 людина. Загалом проведено 27 484 089 щеплень", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Все жители Харькова поголовно сейчас болеют 2 раза одновременно .
Чего-то не то позабивали в таблицу.
хоба - всего три четверти болеют
А если серьёзно, то там по ошибке тупо повтор первого столбца.
Важность предупреждения угрозы терактов с применением биологического оружия Гейтс объясняет так: "А что если биотеррористы принесут оспу в 10 аэропортов?
https://www.bbc.com/russian/news-59162213
В лаборатории в США обнаружили флаконы с натуральной оспой
https://hromadske.ua/ru/posts/v-laboratorii-v-ssha-obnaruzhili-flakony-s-naturalnoj-ospoj-kotoruyu-likvidirovali-40-let-nazad-stoit-li-bespokoitsya