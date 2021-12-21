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За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 9-те місце у світі та 5-те в Європі. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Станом на ранок 21 грудня у світі зареєстрували 559 091 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 503 особи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 275 822 844 випадки інфікування, з них 559 091 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 377 584 особи, з них 5 503 за минулу добу.

За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 9-те місце у світі та 5-те в Європі 01

Побороли хворобу та вилікувалися 247,5 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія дозволила використовувати в ЄС вакцину Novavax проти COVID-19

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 9-те місце у світі та 5-те в Європі 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 31-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 19-ту, за летальними випадками - 9-ту у світі та 5-ту в Європі.

За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 9-те місце у світі та 5-те в Європі 03
За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 9-те місце у світі та 5-те в Європі 04
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Топ коментарі
+4
А что ж такое с францией и германией?они же прокололи больше 70 % населения или тоже покупают сертификаты?
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21.12.2021 08:42
+2
Меньше народу - больше кислороду. Вот бы еще приезжие все убрались бы из Киева к такой то матери!!!!!! Во жизнь была бы!!!!!
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21.12.2021 08:53
+2
хороший вирус ,прям как расписание электричек перед праздниками прям падение показателей по всей стране,койки освобождаються,умирают меньше (сейчас цехоботы будут тыкать в цифру вакцинируемых,мол много прокололи) , а вот с 20х чисел января (когда депутаты и ляшко с отпусков теплых вернуться) новая вспышка (правда хз что будут говорить, но вероятнее всего опять на цифрах сравнениях разных периодов/волн и пр. чуше будут манипулировать).
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21.12.2021 09:24
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А что ж такое с францией и германией?они же прокололи больше 70 % населения или тоже покупают сертификаты?
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21.12.2021 08:42 Відповісти
ви мене прямо розтолкали - в Україні купляють?
купупуйте - в нас дешево....
мона і кацапам в ургунь-бедолань повисилати через "Дію" - $20000.
саміх падлюк, шо б на дух в Україні не було - через "Дію"!
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21.12.2021 08:54 Відповісти
та чули вже - Україна пройшала 3тю хвилю краще ніж европ... - засинаю і вірю...
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21.12.2021 08:43 Відповісти
Меньше народу - больше кислороду. Вот бы еще приезжие все убрались бы из Киева к такой то матери!!!!!! Во жизнь была бы!!!!!
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21.12.2021 08:53 Відповісти
А то надоели до печенок. Приезжают со своим выводком, занимают все школы и дет садики. Машин своих понапихивали, пробки кругом! Пусть лучше свои регионы развивают, а то принхали на Easy Life in Kyev
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21.12.2021 08:56 Відповісти
ты то сам коренной? или 10 лет назад припхався?
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21.12.2021 09:06 Відповісти
Народився в Києві, будував це місто після війни. Зрозумій ти, що те, що всі в Київ їдуть з регіонів, то є згуба для економіки України. А як люди закінчаться в регіонах, далі що? А далі прірва або ж...па по молодежному))
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21.12.2021 09:43 Відповісти
а і правда - ********* би Борщага без вас всіх....
!
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21.12.2021 09:09 Відповісти
нікого з вами нема, пенза...
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21.12.2021 09:22 Відповісти
бутилка з вамі у вашей сраці - більш нікого...
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21.12.2021 09:26 Відповісти
і як в ті злопаматьяні роки на бульварі Шевченка - "а ви не хочете зіграти бліц в шахмотья? - по червочіку на 5 хвилин?"
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21.12.2021 09:15 Відповісти
Ех, зараз би пограли з тобою партейку! Не на карбованці а на інтерес навіть! Бажаю тобі доброї вдачі там у США. А як схочеш то повертайся, у нас люди хороші, приймуть! Слава Україні!!!
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21.12.2021 09:50 Відповісти
Смерть ворогам!
а то я не знаю нашіх... - не гравці - звірі....
скількі я там червочіків оставив
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21.12.2021 10:01 Відповісти
жалю ноль - все було чесно.
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21.12.2021 10:02 Відповісти
всё равно зрада.
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21.12.2021 09:06 Відповісти
Таки да, бо 157 померлих (коли це) для України - це ж значно менше, ніж 224 у Франції, та 280 у Німеччині. І коли вони населення рахуватимуть?
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21.12.2021 12:11 Відповісти
словечко-ключевик - "зафиксировали".
это как например в совке - сотни совков погибли когда взорвался газ(кричали пару дней местные и газовики шо газ идет не туда) и два поезда как раз проходили там = ничего не зафиксировали.
так и тут - с 700 жертв вируса - как будто от балды получается 150-300+
ибо на 700 все такие:
а на 300:
а докторА такие: (разливают спирт, плачут, зная правду)
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21.12.2021 09:09 Відповісти
ну да, а бамашкой шо подписали(типо мужик или даже баба тупо умерли в доме, подтерлись. а компенсации... может и давали что-то(б*же, я уже и совок облагородил? ))

ведь подписывали шо рот на замке, не? ну и например шо Жюков погнал на радиацию рабов, а потом вся верхушка "власти" =
(ну дохнут потом, дахусим)
так же и с другими, подземными взрывами - быдло отвели, взорвали заряд, а потом - ой, а шо у вас раки и крабы заболевают то? ой, то есть "граждане" дохнут.... странно.
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21.12.2021 09:55 Відповісти
хороший вирус ,прям как расписание электричек перед праздниками прям падение показателей по всей стране,койки освобождаються,умирают меньше (сейчас цехоботы будут тыкать в цифру вакцинируемых,мол много прокололи) , а вот с 20х чисел января (когда депутаты и ляшко с отпусков теплых вернуться) новая вспышка (правда хз что будут говорить, но вероятнее всего опять на цифрах сравнениях разных периодов/волн и пр. чуше будут манипулировать).
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21.12.2021 09:24 Відповісти
Да щаз. За вчера Украина - 181, Франция 224, Германия 462
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21.12.2021 10:27 Відповісти
А за офіційними цифрами - за вчора летальних випадків - 346
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21.12.2021 12:14 Відповісти
І це сталося, зовсім, не через те, що вмерло менше українців.
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21.12.2021 10:55 Відповісти
Просто надо перестать умирать
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21.12.2021 11:18 Відповісти
 
 