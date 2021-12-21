За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 9-те місце у світі та 5-те в Європі. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Станом на ранок 21 грудня у світі зареєстрували 559 091 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 503 особи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 275 822 844 випадки інфікування, з них 559 091 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 377 584 особи, з них 5 503 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 247,5 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 31-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 19-ту, за летальними випадками - 9-ту у світі та 5-ту в Європі.
Будь ласка, зачекайте...
купупуйте - в нас дешево....
мона і кацапам в ургунь-бедолань повисилати через "Дію" - $20000.
саміх падлюк, шо б на дух в Україні не було - через "Дію"!
!
а то я не знаю нашіх... - не гравці - звірі....
скількі я там червочіків оставив
это как например в совке - сотни совков погибли когда взорвался газ(кричали пару дней местные и газовики шо газ идет не туда) и два поезда как раз проходили там = ничего не зафиксировали.
так и тут - с 700 жертв вируса - как будто от балды получается 150-300+
ибо на 700 все такие:
а на 300:
а докторА такие: (разливают спирт, плачут, зная правду)
ведь подписывали шо рот на замке, не? ну и например шо Жюков погнал на радиацию рабов, а потом вся верхушка "власти" =
(ну дохнут потом, дахусим)
так же и с другими, подземными взрывами - быдло отвели, взорвали заряд, а потом - ой, а шо у вас раки и крабы заболевают то? ой, то есть "граждане" дохнут.... странно.