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Українці живуть на 12 років менше, ніж інші європейці, - директор Інституту демографії Лібанова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українці живуть на 12 років менше, ніж інші європейці, - директор Інституту демографії Лібанова

Тривалість життя в Україні на 12 років коротша, ніж в інших країнах Європи.

Про це сказала на пресконференції директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, академік НАНУ Елла Лібанова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо подивитися середньорічні темпи скорочення населення, саме природного скорочення, то вони в Україні не такі вже й видатні. Тут інше відбувається – в Україні на тлі низької народжуваності не спостерігається зростання тривалості життя. Ось про що треба кричати і бити на сполох, бо в середньому українці живуть на 12 років менше, ніж в економічно розвинених країнах", - сказала Лібанова.

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Вона зазначила, що причина тут не соціально-економічна, це насамперед нездатність і небажання вести здоровий спосіб життя.

"З економічних факторів це, звісно ж, умови зайнятості, досить велика частка зайнятих у шкідливих та небезпечних умовах. ВООЗ говорить, що всі смертності: 20% – це екологія, 20% – генетика, 10% – система охорони здоров'я, 50% – це спосіб життя. Зокрема, з тим абсолютно неприпустимим способом життя більшості наших чоловіків пов'язано те, що у нас різниця 10-11 років у тривалості життя чоловіків і жінок. До речі, це феномен колишнього Радянського Союзу. Навіть в Естонії, Литві, Латвії гендерна різниця тривалості життя є такою ж жахливою", - повідомила Лібанова.

При цьому вона додала, що перевищення смертності над народжуваністю є характерною рисою всіх економічно розвинутих країн, не лише європейських. Відбувається це насамперед тому, що приблизно з 1960 року в жодній європейській країні рівень народжуваності не забезпечував навіть просте відтворення населення.

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"Тобто кожне наступне покоління було хоч трохи, але менше попереднього. Тому що для того, щоб покоління батьків чисельно замінилося поколінням дітей, потрібно, щоб в середньому жінка за своє життя народила 2,13-2,15 дитини. А ні в одній з розвинутих країн, за винятком США, немає навіть двох. У результаті демографічна піраміда поступово перетворюється на демографічний ромб. Минулого року на земній кулі загалом, включаючи Африку, Азію, ОАЕ, кількість людей 80+ була більшою за кількість дітей 0 - 5. Такого не було ніколи, це вперше", - наголосила академік.
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Топ коментарі
+7
Выглядит как логичный результат. В головах у многих обильно насрано, яркий пример - упоротое антиваксерство, базирующееся на необоснованных и бесконтрольных страхах, подпитываемых блеянием руснявых троллей и КГБшных попов.
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21.12.2021 08:53
+3
Не живуть, а - виживають........... переважна більшість.
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21.12.2021 08:56
+3
ЖИВУТ????

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21.12.2021 09:13
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Не нужно делать подобные утверждения не имея на руках результатов свежей переписи.
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21.12.2021 08:49 Відповісти
Выглядит как логичный результат. В головах у многих обильно насрано, яркий пример - упоротое антиваксерство, базирующееся на необоснованных и бесконтрольных страхах, подпитываемых блеянием руснявых троллей и КГБшных попов.
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21.12.2021 08:53 Відповісти
Обколотые успешно умрут от тромбозов, инфарктов и онкологии, поскольку в вакцине содержится медленно действующие яды.
Сейчас найду перечень.
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21.12.2021 12:57 Відповісти
Вот что выявлено в составе вакцины:
Вадим Шегалов о самой запрещённой теме (ютуб).
Здесь еще осталось неудаленным видео врача-онколога Рамина Иманова (ответы на вопросы со встречи в Харькове). У него есть небольшая лаборатория, позволяющая провести химический анализ уколов, что и было им сделано (смотреть с 29 минут 40 секунд) Там все эти вещества он перечисляет. Некоторые его слова из этого видео: "В новых вакцинах Файзер, модерна, бионтех и др... обнаружен:
- гидрооксидбутил-4 - это медленнодействующий яд, который поражает сердечнососудистую систему.
-Гексан-6,1-диил - медленно действующий яд вызывающий тромбы и остановку сердца.
- Гексилдеканат - тоже яд
и, среди прочих "ингредиентов":
- холестерин

В новейших вакцинах количество полиэтиленгликоля увеличено уже до 16000мкг. Это эквивалентно в последствии более 5,4 килограмм раковых клеток.

- СМ102 - вызывает инфаркт (сердца, селезёнки, печени..)

- Далее. Это не вакцина. Это генномодифицированный материал"
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21.12.2021 13:01 Відповісти
*********** история ведь все остальные лаборатории в мире работают на фарм компании, так как они загнившые ни то что руснявые ******** у которых десятки массовых убийств за последние 100 лет и травят своих граждан, а нет они просто недостаточно умные, высер "в ютубе сказалэ" оставь себе

Не выявлено, а как утверждает какой-то непонятный персонаж, археолог *****, ну ты и *******
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21.12.2021 13:24 Відповісти
А чего же ты так возбудился ?
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21.12.2021 21:11 Відповісти
Не живуть, а - виживають........... переважна більшість.
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21.12.2021 08:56 Відповісти
Господи і це морозить цільний академік
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21.12.2021 08:58 Відповісти
Беэ данных переписи дискуссия бессмысленна.
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21.12.2021 09:00 Відповісти
Джиґіталізатори вже провели перепис.
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21.12.2021 09:05 Відповісти
І всі, хто проти бубочки шмаркатої, помножаться на "нуль."
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21.12.2021 09:31 Відповісти
Бесчеловечность системы охраны здоровья, деградация сознания вызванная разрушением промышленного производства( и это началось ещё в ссср), в меньшей степени-- отсутствие обьединяющей социальной идеи в обществе, боилогическая эволюция вида.
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21.12.2021 09:00 Відповісти
А кто вам ***********% виноват, что как только вам взялись сделать человечную охрану здоровья, так вы сразу дали заднюю и избрали клоуна президентом!
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21.12.2021 10:21 Відповісти
Плата за бідність.
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21.12.2021 09:06 Відповісти
Просто позволили оккупировать медицину неукраинцам.
А у них есть понятие "управляемая медицина", где пациент
это противник, которого уничтожают.
Никаких расстрелов, всё тихо, тайно и недоказуемо в наших судах.
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21.12.2021 13:04 Відповісти
Маячня як ілюстрація причини бідності.
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21.12.2021 17:40 Відповісти
Просто набери в гугле: программа уничтожения русской нации.
И увидишь, что эта "маячня" была озвучена ещё в 1989 году -
накануне расформирования СССР.
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21.12.2021 21:14 Відповісти
Мене кацапи цікавлять тільки коли їх закопують.
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22.12.2021 09:16 Відповісти
Ну, все правильно. Коломойским, Ахметовым, Фирташам, Порошенкам и пр. нужно определенное количество рабов. Остальные иждивенцы, так и прописано в Ветхом завете.
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21.12.2021 09:08 Відповісти
Так если не будет "рабов", кому порошенко будет продавать конфеты? Чем больше рабов - тем выше продажи. Не думал об этом?
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21.12.2021 10:22 Відповісти
Зато пенсионный возраст стараемся сделать, как в Европе. Тут бы вообще дотянуть до пенсии и не сдохнуть на работе(для тех у кого она есть)
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21.12.2021 09:10 Відповісти
Достаточно зайти в магазин и с ужасом обнаруживаешь, что нет почти ничего натурального. Везде соевая отрава, вместо натурального подсолнечного масла и молока.
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21.12.2021 09:11 Відповісти
ЖИВУТ????

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21.12.2021 09:13 Відповісти
Бо потрібно регулярно медогляд проходити, а не іти до лікаря, коли вже запізно.
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21.12.2021 09:19 Відповісти
Зебіли взагали жити на повинні
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21.12.2021 09:24 Відповісти
Она хочет сказать что по рождаемости Украина как Европа, а по продолжительности жизни как страна третьего мира.
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21.12.2021 09:25 Відповісти
превышение смертности над рождаемостью является характерной чертой всех экономически развитых стран

Так тож экономически развитых!
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21.12.2021 11:36 Відповісти
 
 