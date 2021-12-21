Українці живуть на 12 років менше, ніж інші європейці, - директор Інституту демографії Лібанова

Тривалість життя в Україні на 12 років коротша, ніж в інших країнах Європи.

Про це сказала на пресконференції директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, академік НАНУ Елла Лібанова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо подивитися середньорічні темпи скорочення населення, саме природного скорочення, то вони в Україні не такі вже й видатні. Тут інше відбувається – в Україні на тлі низької народжуваності не спостерігається зростання тривалості життя. Ось про що треба кричати і бити на сполох, бо в середньому українці живуть на 12 років менше, ніж в економічно розвинених країнах", - сказала Лібанова.

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Вона зазначила, що причина тут не соціально-економічна, це насамперед нездатність і небажання вести здоровий спосіб життя.

"З економічних факторів це, звісно ж, умови зайнятості, досить велика частка зайнятих у шкідливих та небезпечних умовах. ВООЗ говорить, що всі смертності: 20% – це екологія, 20% – генетика, 10% – система охорони здоров'я, 50% – це спосіб життя. Зокрема, з тим абсолютно неприпустимим способом життя більшості наших чоловіків пов'язано те, що у нас різниця 10-11 років у тривалості життя чоловіків і жінок. До речі, це феномен колишнього Радянського Союзу. Навіть в Естонії, Литві, Латвії гендерна різниця тривалості життя є такою ж жахливою", - повідомила Лібанова.

При цьому вона додала, що перевищення смертності над народжуваністю є характерною рисою всіх економічно розвинутих країн, не лише європейських. Відбувається це насамперед тому, що приблизно з 1960 року в жодній європейській країні рівень народжуваності не забезпечував навіть просте відтворення населення.

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"Тобто кожне наступне покоління було хоч трохи, але менше попереднього. Тому що для того, щоб покоління батьків чисельно замінилося поколінням дітей, потрібно, щоб в середньому жінка за своє життя народила 2,13-2,15 дитини. А ні в одній з розвинутих країн, за винятком США, немає навіть двох. У результаті демографічна піраміда поступово перетворюється на демографічний ромб. Минулого року на земній кулі загалом, включаючи Африку, Азію, ОАЕ, кількість людей 80+ була більшою за кількість дітей 0 - 5. Такого не було ніколи, це вперше", - наголосила академік.