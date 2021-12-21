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НАТО (5171) росія (47349) США (14537) членство в НАТО (1413) Псакі (148)

Псакі про вимогу Росії щодо нерозширення НАТО на схід: Долю України у НАТО мають вирішувати Київ та 30 країн-членів Альянсу

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Псакі про вимогу Росії щодо нерозширення НАТО на схід: Долю України у НАТО мають вирішувати Київ та 30 країн-членів Альянсу

Питання відносин України та НАТО мають вирішувати сама Україна та 30 країн-членів Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявила на брифінгу спікерка Білого дому Джен Псакі, реагуючи на вимогу Росії про нерозширення НАТО на схід.

Вона зазначила, що президент США Джо Байден та його адміністрація неодноразово висловлювали позицію: право суверенних країн самостійно обирати собі партнерів та союзників – ключовий принцип європейської безпеки.

За словами Псакі, цей принцип залишається політикою США – і сьогодні Сполучені Штати підтримують прагнення країн вступити до НАТО і відповідати для цього конкретним вимогам.

"Відносини НАТО з Україною – це питання, яке мають вирішувати лише Україна та 30 союзників щодо НАТО", – підсумувала речниця Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США бачили пропозиції Росії про гарантії безпеки і обговорюють їх із європейськими союзниками по НАТО, - Псакі

За даними розвідки, Росія може готувати нове вторгнення до України на січень. Захід загрожує їй безпрецедентними санкціями у разі вторгнення.

РФ передала США та НАТО список вимог, зокрема, вона вимагає відмовитися від розширення НАТО на схід та від військової співпраці з Україною.

У НАТО заявили, що не підуть на компроміси щодо членства в Альянсі. Росія у відповідь загрожує "воєнними кроками".

США заявили, що у відповідь на ультиматум Росії складуть список дій РФ, що "викликають занепокоєння".
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Топ коментарі
+8
В Кремля тут легкої прогулянки не буде. Стругни, корсари , джавеліни зустрінуть орду. Натівці зпідтишка зіб"ють пару літаків типа руками українців. зроблять закрите небо. Та мало яких ще заготовок є в наших друзів янкі. Бліц-кріг затянеться, Путін стане невиїздним, на горизонті замаячить шибениця. А в рашки - репутація фашистської Германії.
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21.12.2021 08:52
+8
У себе в пєрмі проводь рехверендум.
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21.12.2021 09:00
+7
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.Які ж підстави у путлера розмовляти з Вашінгтоном тоном ультиматиму? Чи не є це доказом того , що всілякі торнадо та інші катаклізми в СЩА за останній період відбуваються в результаті дій путлеровської раші ? Хто поділяє такі підозри ?
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21.12.2021 09:06
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В Кремля тут легкої прогулянки не буде. Стругни, корсари , джавеліни зустрінуть орду. Натівці зпідтишка зіб"ють пару літаків типа руками українців. зроблять закрите небо. Та мало яких ще заготовок є в наших друзів янкі. Бліц-кріг затянеться, Путін стане невиїздним, на горизонті замаячить шибениця. А в рашки - репутація фашистської Германії.
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21.12.2021 08:52 Відповісти
А може спочатку спитати жителів України? Провести наприклад, референдум?
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21.12.2021 08:54 Відповісти
А что будут выполнять референдум? Вы шо смеетесь... Конституцию нарушают, а вы говорите референдум....
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21.12.2021 08:57 Відповісти
Оно уже в Перми или Тамбове
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21.12.2021 09:33 Відповісти
У себе в пєрмі проводь рехверендум.
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21.12.2021 09:00 Відповісти
Киев давно уже определился, а вот НАТО с 2008 только телится. Да и сами США, когда в 2014 году и 2017 их попросили о статусе союзника вне НАТО отморозились.
На словах ***** посылают, а по факту делают почти все как ему надо
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21.12.2021 08:55 Відповісти
Статус союзника вне НАТО дают тем странам, которые не собираются никогда вступать в НАТО. Поэтому США правильно сделало, мы же хотели в НАТО.

А насчет НАТО нас продинамили Германия и Франция в 2008.
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21.12.2021 11:29 Відповісти
А як Ви гадаєте за чиї срублі Німці та Франці так зробили..... отож.
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21.12.2021 11:36 Відповісти
Байден, пачіму ми не в НАТІ з кротофермою?
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21.12.2021 08:56 Відповісти
С 2014 по 2019 года тоже была кротоферма, что нам не дали ни то что членства, даже ПДЧ?
Подсказка - в самрй НАТЕ кроиоферма ещё та. Чего только стоила "крестная мать Украины"(с), которая на днях на пенсию отошла.
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21.12.2021 09:10 Відповісти
Потому что война в Украине противоречит критериям вступления в НАТО.
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21.12.2021 09:25 Відповісти
Если Украина сегодня скажет, что отказывается от Донбасса и Крыма ее все равно никто не примет. В 2008 при Ющенко никакой войны не было, зато таких, как Меркель навалом.
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21.12.2021 10:28 Відповісти
С немецкой комсомолкой все понятно, она под тупина играла. И причем тут отказ от Донбасса и Крыма? В НАТО не принимают страны имеющие территориальные конфликты, а тем более с ядерным государством. Именно поэтому тупин напал на Украину. Но устав НАТО под отдельную страну никто переделывать не будет. Там и так ломают голову как это сделать. А наш зеличайший всем своим поведением, граничащим с хамством, мешает это сделать.
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21.12.2021 11:10 Відповісти
Со времени Второй Мировой раша съёжилась до размеров моськи. Все по Козьме Пруткову -Если увидишь на клетке с мухой табличку "Слон", не верь глазам своим.
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21.12.2021 08:56 Відповісти
Давно можно было принять Украину в НАТО и не создавать такую длинную песню и танцы вокруг этой темы.Как там на пенсии поживает подстилка кремля Адольфовна она же запевело... ?
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21.12.2021 08:59 Відповісти
Значит мы им так нужны, раз не принимают.
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21.12.2021 09:04 Відповісти
Такі як ти, Максімушка, їм не потрібні...
Совок совком.
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21.12.2021 09:50 Відповісти
ксюша, тебя давно не посылали?
Соскучилась по нему?
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21.12.2021 09:54 Відповісти
Кацап, дохнуть за ***** и вротенбергов готов или ольгинским петушком надеешься откосить?
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21.12.2021 10:12 Відповісти
Долю України в НАТО мають вирішувати Київ та 30 країн-членів Альянсу !? Долю Чехословаччини в 1938 року теж вирішували в Європі і вирішили умиротворити Гітлера - "Мюнхенское соглашение 1938 года (называемое также Мюнхенский сговор) - соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 года и подписанное в ночь с 29 на 30 сентября того же года рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуаром Даладье и премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Соглашение предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область. Под давлением Польши и Венгрии к мюнхенскому соглашению были добавлены приложения, требующие от Чехословакии скорейшего урегулирования территориальных споров с данными странами.

Представители чехословацкой делегации Губерт Масаржик[cs] и Войтех Мастны[cs] присутствовали, но не были приглашены на обсуждение условий соглашения и только подписали готовый документ.

Утром 30 сентября президент Чехословакии Бенеш принял условия данного соглашения, без согласия Национального собрания" (с)
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"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,

Европа.

Капитуляция Запада перед новым Гитлером ?.
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21.12.2021 08:59 Відповісти
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.Які ж підстави у путлера розмовляти з Вашінгтоном тоном ультиматиму? Чи не є це доказом того , що всілякі торнадо та інші катаклізми в СЩА за останній період відбуваються в результаті дій путлеровської раші ? Хто поділяє такі підозри ?
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21.12.2021 09:06 Відповісти
Война уже идет в центре Европы, ее развязала Россия. Есть еще возможность ее остановить. Правда, времени уже мало. Для этого необходимо Украину принять в НАТО, ввести безпрецедентные санкции против России, оказать военную помощь Украине. Если этого не сделать, то война перекинется на Европейские страны, она войдет в каждый дом, будут миллионные жертвы
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21.12.2021 09:13 Відповісти
Этот плешивый попердоленный деменцией и вЯличием старикан-недомерок может требовать только у Кабаевой, и та его в сраку посылает, а тут он что то у нас и НАТО требует.
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21.12.2021 09:19 Відповісти
Абсолютно правильно сказали, герр Старый зольдат: дас ист абсолют рихтиг.

Кремлевский гопник-недомерок (имел кличку "Окурок" у однокурсников в институте КГБ) явно заигрался в "первого урку на раёне":

плешивый недомерок, главноуправляющей сибирскими болотами с нефтью, имея экономику, составляющую аж 1,5 % от совокупной экономической мощи стран НАТО, собрался чего-то требовать у самой могущественной военно-экономической коалиции, сильнее которой не было за всю человеческую историю.

Пусть шлёт в Брюссель свое 1 тыс. 247-ое Последнее предупреждение и Последний 864-ый ультиматум.
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21.12.2021 09:39 Відповісти
Дело не в судьбе и в прочей демагогической чуши. Эта была бы слишком жирная уступка, причем на пустом месте, ни за что.
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21.12.2021 09:23 Відповісти
Видимо, ***** не дают покоя лавры Наполеона и Мюнхгаузена одновременно.
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21.12.2021 10:14 Відповісти
В її висловлюванні нема жодного сенсу, бо Путін як раз і попросив членів альянсу прийняти рішення не розширятись на схід.
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21.12.2021 11:09 Відповісти
Кацапы ничего не будут решать, а будут решать американцы. Как они захотят так и будет.
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21.12.2021 11:14 Відповісти
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21.12.2021 12:08 Відповісти
Они ох**ели... Это поиск повода к драке на языке шпаны... (Не хочешь зубной щёткой тротуар подметать ? Не хочешь мыло с полу поднимать??!! Ах , ты такой непослушный! Не уважаешь нас ?!!!)
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21.12.2021 16:02 Відповісти
 
 