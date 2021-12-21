Псакі про вимогу Росії щодо нерозширення НАТО на схід: Долю України у НАТО мають вирішувати Київ та 30 країн-членів Альянсу
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Питання відносин України та НАТО мають вирішувати сама Україна та 30 країн-членів Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявила на брифінгу спікерка Білого дому Джен Псакі, реагуючи на вимогу Росії про нерозширення НАТО на схід.
Вона зазначила, що президент США Джо Байден та його адміністрація неодноразово висловлювали позицію: право суверенних країн самостійно обирати собі партнерів та союзників – ключовий принцип європейської безпеки.
За словами Псакі, цей принцип залишається політикою США – і сьогодні Сполучені Штати підтримують прагнення країн вступити до НАТО і відповідати для цього конкретним вимогам.
"Відносини НАТО з Україною – це питання, яке мають вирішувати лише Україна та 30 союзників щодо НАТО", – підсумувала речниця Білого дому.
За даними розвідки, Росія може готувати нове вторгнення до України на січень. Захід загрожує їй безпрецедентними санкціями у разі вторгнення.
РФ передала США та НАТО список вимог, зокрема, вона вимагає відмовитися від розширення НАТО на схід та від військової співпраці з Україною.
У НАТО заявили, що не підуть на компроміси щодо членства в Альянсі. Росія у відповідь загрожує "воєнними кроками".
США заявили, що у відповідь на ультиматум Росії складуть список дій РФ, що "викликають занепокоєння".
Будь ласка, зачекайте...
На словах ***** посылают, а по факту делают почти все как ему надо
А насчет НАТО нас продинамили Германия и Франция в 2008.
Подсказка - в самрй НАТЕ кроиоферма ещё та. Чего только стоила "крестная мать Украины"(с), которая на днях на пенсию отошла.
Совок совком.
Соскучилась по нему?
Представители чехословацкой делегации Губерт Масаржик[cs] и Войтех Мастны[cs] присутствовали, но не были приглашены на обсуждение условий соглашения и только подписали готовый документ.
Утром 30 сентября президент Чехословакии Бенеш принял условия данного соглашения, без согласия Национального собрания" (с)
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"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
Европа.
Капитуляция Запада перед новым Гитлером ?.
Кремлевский гопник-недомерок (имел кличку "Окурок" у однокурсников в институте КГБ) явно заигрался в "первого урку на раёне":
плешивый недомерок, главноуправляющей сибирскими болотами с нефтью, имея экономику, составляющую аж 1,5 % от совокупной экономической мощи стран НАТО, собрался чего-то требовать у самой могущественной военно-экономической коалиции, сильнее которой не было за всю человеческую историю.
Пусть шлёт в Брюссель свое 1 тыс. 247-ое Последнее предупреждение и Последний 864-ый ультиматум.