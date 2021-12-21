Псакі про вимогу Росії щодо нерозширення НАТО на схід: Долю України у НАТО мають вирішувати Київ та 30 країн-членів Альянсу

Питання відносин України та НАТО мають вирішувати сама Україна та 30 країн-членів Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявила на брифінгу спікерка Білого дому Джен Псакі, реагуючи на вимогу Росії про нерозширення НАТО на схід.

Вона зазначила, що президент США Джо Байден та його адміністрація неодноразово висловлювали позицію: право суверенних країн самостійно обирати собі партнерів та союзників – ключовий принцип європейської безпеки.

За словами Псакі, цей принцип залишається політикою США – і сьогодні Сполучені Штати підтримують прагнення країн вступити до НАТО і відповідати для цього конкретним вимогам.

"Відносини НАТО з Україною – це питання, яке мають вирішувати лише Україна та 30 союзників щодо НАТО", – підсумувала речниця Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США бачили пропозиції Росії про гарантії безпеки і обговорюють їх із європейськими союзниками по НАТО, - Псакі

За даними розвідки, Росія може готувати нове вторгнення до України на січень. Захід загрожує їй безпрецедентними санкціями у разі вторгнення.

РФ передала США та НАТО список вимог, зокрема, вона вимагає відмовитися від розширення НАТО на схід та від військової співпраці з Україною.

У НАТО заявили, що не підуть на компроміси щодо членства в Альянсі. Росія у відповідь загрожує "воєнними кроками".

США заявили, що у відповідь на ультиматум Росії складуть список дій РФ, що "викликають занепокоєння".