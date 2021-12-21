ОБСЄ зафіксувала 24 танки та одну БМП-1 збройних формувань РФ, які розміщені з порушенням Мінських домовленостей, - СЦКК

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території 25 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську сторону СЦКК.

Зазначається, що в зоні дій так званого 1 армійського корпусу ЗФ РФ, в районі н.п. Тернове виявлено 24 танки, розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння, а саме:

танки Т-72 – 16 одиниць;

танки невизначеного типу – 8 одиниць.

Крім того, в районі Петрівське виявлено БМП-1 збройних формувань РФ, розміщену в зоні безпеки.

"Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, 19 грудня збройні формування РФ двічі не дозволили патрулям СММ ОБСЄ проїзд через блокпости біля південного краю ділянки розведення в районі Золотого та в районі Молодіжного, що відображено в оперативному звіті СММ ОБСЄ", йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що також патрулі СММ ОБСЄ були зупинені на блокпостах збройних формувань РФ в районах н.п. Нова Мар’ївка, Греччине та Крута Балка.

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В районі н.п. Гольмівський під час польотів БПЛА СММ ОБСЄ було зафіксовано постановку перешкод з використанням засобів РЕБ збройних формувань РФ.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів. Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - резюмувала українська сторона СЦКК.







