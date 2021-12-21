УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11593 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 089 4
війна (56949) ОБСЄ (3407) Донбас (21704) СЦКК (641) найманці рф (1970) ОРДЛО (299)

ОБСЄ зафіксувала 24 танки та одну БМП-1 збройних формувань РФ, які розміщені з порушенням Мінських домовленостей, - СЦКК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ОБСЄ зафіксувала 24 танки та одну БМП-1 збройних формувань РФ, які розміщені з порушенням Мінських домовленостей, - СЦКК

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території 25 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську сторону СЦКК.

Зазначається, що в зоні дій так званого 1 армійського корпусу ЗФ РФ, в районі н.п. Тернове виявлено 24 танки, розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння, а саме:

танки Т-72 – 16 одиниць;

танки невизначеного типу – 8 одиниць.

Крім того, в районі Петрівське виявлено БМП-1 збройних формувань РФ, розміщену в зоні безпеки.

"Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, 19 грудня збройні формування РФ двічі не дозволили патрулям СММ ОБСЄ проїзд через блокпости біля південного краю ділянки розведення в районі Золотого та в районі Молодіжного, що відображено в оперативному звіті СММ ОБСЄ", йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що також патрулі СММ ОБСЄ були зупинені на блокпостах збройних формувань РФ в районах н.п. Нова Мар’ївка, Греччине та Крута Балка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ, порушуючи Мінські домовленості, стягнула до лінії фронту на Донбасі 102 одиниці військової техніки, - пресцентр ОС. КАРТА

В районі н.п. Гольмівський під час польотів БПЛА СММ ОБСЄ було зафіксовано постановку перешкод з використанням засобів РЕБ збройних формувань РФ.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів. Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - резюмувала українська сторона СЦКК.

ОБСЄ зафіксувала 24 танки та одну БМП-1 збройних формувань РФ, які розміщені з порушенням Мінських домовленостей, - СЦКК 01
ОБСЄ зафіксувала 24 танки та одну БМП-1 збройних формувань РФ, які розміщені з порушенням Мінських домовленостей, - СЦКК 02

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так уничтожте их?
показати весь коментар
21.12.2021 08:59 Відповісти
Война через три недели!
Какие минские "домовленості"?
показати весь коментар
21.12.2021 09:01 Відповісти
Що нам ті танки, нам головне посадити того, хто може організувати супротив ворогу. Бо якщо ворог впаде, то де будуть крутити "світів", "папіків" та іншу "творчість" малоросів, що виготовляється виключно на мові ворога?
показати весь коментар
21.12.2021 09:07 Відповісти
Ну зафиксировала и что? Всю войну фиксируют и что меняется?
показати весь коментар
21.12.2021 09:30 Відповісти
 
 