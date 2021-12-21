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В Україні треба інакше рахувати смертність від COVID-19, - директор Інституту демографії Лібанова

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні треба інакше рахувати смертність від COVID-19, - директор Інституту демографії Лібанова

Надлишкову смертність від початку епідемії COVID-19 в Україні слід вважати смертністю від коронавірусу.

Таке переконання висловила на пресконференції директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України академік НАНУ Елла Лібанова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я категоричний супротивник того, щоби ми рахували смертність від коронавірусу виключно через кількість померлих із цим діагнозом. Я вважаю, що ми маємо всі підстави списувати на коронавірус усю надлишкову смертність 2020-го та 2021 років. Річ у тому, що діагнози ставляться по-різному в різних країнах, у різні періоди, у різних регіонах. А ось якщо є надлишкова смертність і у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу", - наголосила Лібанова.

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За її словами, якщо людина померла в ці роки від діабету, а не від коронавірусу, то це тому, що вона вчасно не отримала кваліфікованої медичної допомоги.

"Це коронавірус чи ні, якщо вся медицина була заточена лише на лікування ковіда? Або людина сама боялася йти до лікарні, або її не брали – своєчасну медичну допомогу вона не отримала", - наголосила Лібанова.

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Втім, як зазначила вона, такі випадки є і в Ізраїлі, і в США, і в інших країнах, це не проблема лише України.
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Топ коментарі
+7
Невірю ні одній статистиці Привожу приклад. Сестру забрали в лікарню з ознаками ковіду Чотири дні була в реанімації під апаратами ,померла причиною смерті написали--двухстороннє запалення легень. На вимогу до лікаря,сказав,щотак вимагають. Близьк знайома мала аналогічний випадок. Померла в реанімації --написали серцева недостатність. При владі брехуни і підлі мерзотникі. Піаряться на дорогах ( розкраданні) коштів,а народ лікується за сої кошти.
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21.12.2021 09:21
+5
За її словами, якщо людина померла в ці роки від діабету, а не від коронавірусу, то це тому, що вона вчасно не отримала кваліфікованої медичної допомоги. Джерело: https://censor.net/ua/n3306340

отак стаду можно рисовать все что хочешь, а оно послушно будет идти на уколы. Подмена понятий,манипуляция на статистике, отдельная выборка сравнений в те моменты когда выгодно - КОВИДОБЕСИЕ.
Готовьтесь все,особенно проколотые , начало 22го будет жаркое, колоть будут так шо гай шуметь будет.
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21.12.2021 09:46
+3
Навпаки, буде вища. Хочуть рахувати, як у приведеносу прикладі: номінально людина померла від діабету, але, оскільки не одержала достатньої мед. допомоги (через ковід - зайняті ліжка, страх відвідати лікарню і т.д.), то фактично причиною смерті можна вважати ковід.
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21.12.2021 09:28
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Зараз вони нарахують що у нас смертність від ковіду найменша в Європі.
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21.12.2021 09:09 Відповісти
Навпаки, буде вища. Хочуть рахувати, як у приведеносу прикладі: номінально людина померла від діабету, але, оскільки не одержала достатньої мед. допомоги (через ковід - зайняті ліжка, страх відвідати лікарню і т.д.), то фактично причиною смерті можна вважати ковід.
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21.12.2021 09:28 Відповісти
у Либанова что сегодня выход в политическую жизнь ? третий пост уже за час
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21.12.2021 09:15 Відповісти
Невірю ні одній статистиці Привожу приклад. Сестру забрали в лікарню з ознаками ковіду Чотири дні була в реанімації під апаратами ,померла причиною смерті написали--двухстороннє запалення легень. На вимогу до лікаря,сказав,щотак вимагають. Близьк знайома мала аналогічний випадок. Померла в реанімації --написали серцева недостатність. При владі брехуни і підлі мерзотникі. Піаряться на дорогах ( розкраданні) коштів,а народ лікується за сої кошти.
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21.12.2021 09:21 Відповісти
Ну так обычно делают если вакцинирована была.
А если невакцинирована, то ковид.
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21.12.2021 11:20 Відповісти
По ее словам, если человек умер в эти годы от диабета, а не от коронавируса, то это потому, что он вовремя не получил квалифицированную медицинскую помощь.

"Это коронавирус или нет, если вся медицина была заточена только на лечение ковида? Или человек сам боялся идти в больницу, или его не брали - своевременную медицинскую помощь он не получил", - подчеркнула Либанова. Источник: https://censor.net/ru/n3306340\\\\\\\\\\\

ну так мона делить - ОТ и ИЗ-ЗА того шо все обосрались ходить бабло платить туда где могут "залечить" и заразить.
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21.12.2021 09:30 Відповісти
Загалом,якщо,отримав, медичну підтримку,то,не обов,язково непомре! Тому,її текст- текст інтелектуально недорозвиненої істоти
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21.12.2021 09:43 Відповісти
Стосовно,ост. абзацу:-Це,й діється,цим,й живуть...
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21.12.2021 09:45 Відповісти
Так или иначе ,но именно ковид виновник избыточных смертей украинцев и...вредные привычки.Почему нет сравнительной статистики по годам причин смертности.От насилия,ДТП,пожаров ,от несчастных случаев на производстве,суицидов ну и , наконец, медицинских причин.Война в этом году заберет около 100 жизней наших защитников.А остальные жертвы?
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21.12.2021 09:31 Відповісти
Винні,влада,стадо,медицина,й статистика!
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21.12.2021 09:39 Відповісти
Підрахуйство,квітне!
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21.12.2021 09:38 Відповісти
все логично . Ковид часто обостряет хронические заболевания , и люди часто умирают через пару месяцев после формального выздоровления от ковида.... Часто больные даже и не подозревают, какие хронические болезни имеют, зато ковид бьет по самым уязвимым местам в организме....
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21.12.2021 09:44 Відповісти
За її словами, якщо людина померла в ці роки від діабету, а не від коронавірусу, то це тому, що вона вчасно не отримала кваліфікованої медичної допомоги. Джерело: https://censor.net/ua/n3306340

отак стаду можно рисовать все что хочешь, а оно послушно будет идти на уколы. Подмена понятий,манипуляция на статистике, отдельная выборка сравнений в те моменты когда выгодно - КОВИДОБЕСИЕ.
Готовьтесь все,особенно проколотые , начало 22го будет жаркое, колоть будут так шо гай шуметь будет.
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21.12.2021 09:46 Відповісти
До,чого доводить,Віра у медицину
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21.12.2021 09:47 Відповісти
Все набагато простіше: причиною надлишкової смертності українців є ЗЄлємойський вірус.
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21.12.2021 09:53 Відповісти
А ще потопельників, жертв автокатастроф і пожеж і т.і. треба віднести до цієї категорії померлих.
А може слід ввести таку категорію причин смерті, як Ляшково-Степановий синдром?
Чи, можливо, варто глянути вглиб: згадати видатну покращувачку-реформаторку Супрун?
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21.12.2021 09:53 Відповісти
Хоть колитесь, хоть не колитесь, но маски носите все обязательно!!!
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21.12.2021 10:57 Відповісти
І нічого з дому висовуватися, якщо немає нагальної потреби. А дома частіше мийте руки і робіть вологе прибирання. А якщо маєте ще і УФ-опромінювач, то буде вам щастя.
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21.12.2021 11:57 Відповісти
Это ка:
Если пьяный, на скорости 180 км/час врезался в бетонную стену с сигаретой в зубах - погиб от курения?
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21.12.2021 11:40 Відповісти
Отличный пример. Люди могут лет 10-20 курить и только потом умереть от курения, а от аварии на большой скорости усмирают быстро. От ожирения, диабета или сердечно-сосудистых люди могум страдать лет по 10-20 и потом умереть, а от ковида умирают за неделю.
Так что Ваш пример четко показывает, что настоящая причина смертей та, от которой умирают в короткий срок.
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22.12.2021 11:27 Відповісти
Да, настоящая причина смерти та, от которой умирают. От ковида никто не умирает! Большинство умирает от вирусной пневмонии, спровоцированной ковидом.
Ковид провоцирует много болезней, и далеко не все они вирусные, т.е. быстые. Например, провоцируется тромбофлебит (если есть склонность). А инсульт или смерть наступит не раньше чем через 3 года.
У знакомого уже 10 лет камни в почках. Не удаляли пока не беспокоили. Проявилось на 5-й день после положительного ПЦР, теста пришлось удалять желчный.
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22.12.2021 13:05 Відповісти
Пані має рацію. А толку?
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21.12.2021 11:58 Відповісти
 
 