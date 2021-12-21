В Україні треба інакше рахувати смертність від COVID-19, - директор Інституту демографії Лібанова
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
Надлишкову смертність від початку епідемії COVID-19 в Україні слід вважати смертністю від коронавірусу.
Таке переконання висловила на пресконференції директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України академік НАНУ Елла Лібанова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я категоричний супротивник того, щоби ми рахували смертність від коронавірусу виключно через кількість померлих із цим діагнозом. Я вважаю, що ми маємо всі підстави списувати на коронавірус усю надлишкову смертність 2020-го та 2021 років. Річ у тому, що діагнози ставляться по-різному в різних країнах, у різні періоди, у різних регіонах. А ось якщо є надлишкова смертність і у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу", - наголосила Лібанова.
За її словами, якщо людина померла в ці роки від діабету, а не від коронавірусу, то це тому, що вона вчасно не отримала кваліфікованої медичної допомоги.
"Це коронавірус чи ні, якщо вся медицина була заточена лише на лікування ковіда? Або людина сама боялася йти до лікарні, або її не брали – своєчасну медичну допомогу вона не отримала", - наголосила Лібанова.
Втім, як зазначила вона, такі випадки є і в Ізраїлі, і в США, і в інших країнах, це не проблема лише України.
Будь ласка, зачекайте...
А если невакцинирована, то ковид.
"Это коронавирус или нет, если вся медицина была заточена только на лечение ковида? Или человек сам боялся идти в больницу, или его не брали - своевременную медицинскую помощь он не получил", - подчеркнула Либанова. Источник: https://censor.net/ru/n3306340\\\\\\\\\\\
ну так мона делить - ОТ и ИЗ-ЗА того шо все обосрались ходить бабло платить туда где могут "залечить" и заразить.
отак стаду можно рисовать все что хочешь, а оно послушно будет идти на уколы. Подмена понятий,манипуляция на статистике, отдельная выборка сравнений в те моменты когда выгодно - КОВИДОБЕСИЕ.
Готовьтесь все,особенно проколотые , начало 22го будет жаркое, колоть будут так шо гай шуметь будет.
А може слід ввести таку категорію причин смерті, як Ляшково-Степановий синдром?
Чи, можливо, варто глянути вглиб: згадати видатну покращувачку-реформаторку Супрун?
Если пьяный, на скорости 180 км/час врезался в бетонную стену с сигаретой в зубах - погиб от курения?
Так что Ваш пример четко показывает, что настоящая причина смертей та, от которой умирают в короткий срок.
Ковид провоцирует много болезней, и далеко не все они вирусные, т.е. быстые. Например, провоцируется тромбофлебит (если есть склонность). А инсульт или смерть наступит не раньше чем через 3 года.
У знакомого уже 10 лет камни в почках. Не удаляли пока не беспокоили. Проявилось на 5-й день после положительного ПЦР, теста пришлось удалять желчный.