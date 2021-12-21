В Україні треба інакше рахувати смертність від COVID-19, - директор Інституту демографії Лібанова

Надлишкову смертність від початку епідемії COVID-19 в Україні слід вважати смертністю від коронавірусу.

Таке переконання висловила на пресконференції директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України академік НАНУ Елла Лібанова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я категоричний супротивник того, щоби ми рахували смертність від коронавірусу виключно через кількість померлих із цим діагнозом. Я вважаю, що ми маємо всі підстави списувати на коронавірус усю надлишкову смертність 2020-го та 2021 років. Річ у тому, що діагнози ставляться по-різному в різних країнах, у різні періоди, у різних регіонах. А ось якщо є надлишкова смертність і у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу", - наголосила Лібанова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці живуть на 12 років менше, ніж інші європейці, - директор Інституту демографії Лібанова

За її словами, якщо людина померла в ці роки від діабету, а не від коронавірусу, то це тому, що вона вчасно не отримала кваліфікованої медичної допомоги.

"Це коронавірус чи ні, якщо вся медицина була заточена лише на лікування ковіда? Або людина сама боялася йти до лікарні, або її не брали – своєчасну медичну допомогу вона не отримала", - наголосила Лібанова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 9-те місце у світі та 5-те в Європі. ІНФОГРАФІКА

Втім, як зазначила вона, такі випадки є і в Ізраїлі, і в США, і в інших країнах, це не проблема лише України.