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Шмигаль про виплату "ковідної тисячі": Українці вже витратили понад 130 млн грн у рамках програми "єПідтримка"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Шмигаль про виплату

Після запуску програми "єПідтримка" українці скористалися допомогою держави на 134 млн грн, витративши кошти у тих сферах, які найбільше постраждали від пандемії, зокрема на придбання книг, на квитки до кінотеатрів та на поїздки залізницею.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це вже друга цього року програма допомоги бізнесу, який постраждав від карантинних обмежень", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що понад 4,9 млн українців вже відкрили рахунки в банках, а 4 млн українців зареєструвалися на отримання коштів у рамках програми "єПідтримка".

За словами прем'єр-міністра, зокрема завдяки програмам підтримки бізнесу, цього року в Україні очікується рекордний ВВП у доларовому еквіваленті, а середня заробітна плата становить 550 доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З "ковідної тисячі" податки платити не треба, - Мінфін

Як повідомлялося, проект "єПідтримка" у застосунку "Дія" був офіційно запущений 19 грудня.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+2
Як би ті 130 лямів армії знадобилися зараз, хоч на пальне, яким війська ООС забезпечені га 17%.
Але ні, цим покидькам зелений піар важливіше за все. Зе-падлюки!
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21.12.2021 09:15
+2
На жаль, ця влада так пробрехалася,що віри їй немає
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21.12.2021 09:18
+1
Залежить від того, як книжки.
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21.12.2021 09:30
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Як би ті 130 лямів армії знадобилися зараз, хоч на пальне, яким війська ООС забезпечені га 17%.
Але ні, цим покидькам зелений піар важливіше за все. Зе-падлюки!
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21.12.2021 09:15 Відповісти
На жаль, ця влада так пробрехалася,що віри їй немає
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21.12.2021 09:18 Відповісти
Удачньій и полезньій ход президента и правительства , респект !
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21.12.2021 09:22 Відповісти
Интересно получается, книжные магазины пострадали от ковида а магазины одежды нет? Как можно вообще поддерживать идеи такого плана типа: папа а давай каждому по мороженному купим! Почему именно по мороженному, я например квас люблю а мороженное нет! Но деньги достали из ОБЩЕГО бюджета!
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21.12.2021 10:09 Відповісти
Может поумнеют после покупки книг и больше никогда не будут выбирать клоунов во власть?
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21.12.2021 09:28 Відповісти
Залежить від того, як книжки.
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21.12.2021 09:30 Відповісти
Наприклад книги Льоні Космоса.
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22.12.2021 12:32 Відповісти
вони ті книжки здають на макулатуру і йдуть бухать.
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21.12.2021 10:21 Відповісти
Оце б можна було ще потринькати цю срану тисячу в плей маркеті...
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22.12.2021 12:34 Відповісти
 
 