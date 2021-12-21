Шмигаль про виплату "ковідної тисячі": Українці вже витратили понад 130 млн грн у рамках програми "єПідтримка"

Після запуску програми "єПідтримка" українці скористалися допомогою держави на 134 млн грн, витративши кошти у тих сферах, які найбільше постраждали від пандемії, зокрема на придбання книг, на квитки до кінотеатрів та на поїздки залізницею.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це вже друга цього року програма допомоги бізнесу, який постраждав від карантинних обмежень", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що понад 4,9 млн українців вже відкрили рахунки в банках, а 4 млн українців зареєструвалися на отримання коштів у рамках програми "єПідтримка".

За словами прем'єр-міністра, зокрема завдяки програмам підтримки бізнесу, цього року в Україні очікується рекордний ВВП у доларовому еквіваленті, а середня заробітна плата становить 550 доларів.

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Як повідомлялося, проект "єПідтримка" у застосунку "Дія" був офіційно запущений 19 грудня.