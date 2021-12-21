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Росія планує вторгнення в Україну напередодні католицького Різдва за участі 100 тис. військових, зосереджених на кордоні, - звіт MI6

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія планує вторгнення в Україну напередодні католицького Різдва за участі 100 тис. військових, зосереджених на кордоні, - звіт MI6

Секретна служба МІ6 подала на розгляд Кабінету міністрів Великої Британії інформацію про можливий напад Росії на Україну напередодні католицького Різдва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє британське видання Daily Star.

Згідно з повідомленням розвідки Сполученого королівства, Росія планує вторгнення напередодні Різдва військовим контингентом у 100 тисяч військовослужбовців, зосереджених на кордоні з Україною.

Міністерство оборони та міністерство закордонних справ Британії відмовилися коментувати, які дії Велика Британія може вжити у разі вторгнення Росії, яке виглядає дуже ймовірним.

Раніше видання CNN повідомляло, що російські війська, які зараз стоять біля українського кордону, готові до "швидкого та негайного" вторгнення в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 50% громадян України готові чинити опір у разі вторгнення Росії, третина - зі зброєю у руках, - опитування КМІС

На думку начальника головного управління розвідки МОУ Кирила Буданова, Росія може спробувати атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого .

На думку американської розвідки, адміністрація Байдена має не більше місяця для того, щоб зупинити Росію .

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Малоймовірно, що хтось кине виклик Росії та допоможе Україні військами, - міністр оборони Великої Британії Воллес
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Топ коментарі
+76
За гратами сидітиме Зеблазень 100%
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21.12.2021 09:22
+40
Тревожная , но вполне вероятная информация . Недаром в Кремле истерят по поводу срочного ответа США на их ультиматум. Нужно готовиться .
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21.12.2021 09:25
+38
Дайте хто небудь наркоману підзатильник, умийте його, чи що, хай тверезіє, хоч танки треба заправити. Солярки нема. АУ!!
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21.12.2021 09:23
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На Чечню, на Грозный тоже наступали на Новый Год. Коварство и подлость паРАШИ не знает границ
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21.12.2021 11:14 Відповісти
Просто за старовиною москальскою маячнею, зима допомогає рузькому сольдатен. Так було на фінській, афгані і зараз приперлись до нас.
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21.12.2021 12:23 Відповісти
Та давайте уже, сколько можно обещать, будем кацапов отстреливать
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21.12.2021 11:15 Відповісти
Наврядли, но некоторые это ждут с нетерпением.
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21.12.2021 11:17 Відповісти
Истерию поднимают, что бы отвлечь население об очередном подорожании отопления!
"Экономически обоснованная" цена около 8 000 грн.
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21.12.2021 11:28 Відповісти
Вторжение случилось уже и будет постоянно. Активы Украины, цветущие земли не дают покоя захватчикам. Украина актив постоянно генерирующий хорошую прибыль. прекрасный транзитер. Вторжение будет
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21.12.2021 11:32 Відповісти
У нас только полицаев 300000.
А в каждой военной группировке 2/3 - силы обеспечения, типо медсанчасти, госпитали, логистика, техобслуживание.
Какая-то фигня с этой агрессией.
Больше похоже на информационный вброс
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21.12.2021 11:37 Відповісти
Якщо срусня полізе-нищити їх треба у Лугандоніі та у морях, не далі. Суми під загрозою точно.
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21.12.2021 11:44 Відповісти
Дід або прадід у тебе напевно був комуняка? Ти знаєшь про доктрину бити ворога на чужій території? Однак, вона виявилась хибною.
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21.12.2021 12:26 Відповісти














Elvisnapensii


@serkurcha

·
1 мин



В ответ
@BorisenkoBoris

прості орки з паспортами московії вже в Києві та Львові прогулюються туристичними маршрутами,не говорячи про Харків та Одесу,з початком"двіжу"на танках,почнуться захвати будівль СБУ та поліції в усіх містах України...Зе тоді зі своїми Шефірами с'**....ься у Лондон чи Італію?



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21.12.2021 11:49 Відповісти
Ну - всё ясно. Рашка готова напасть в конце декабря, а Буданов го ов защищатья в конце января. А почему ?! А потому что война войной , а каникулы по расписанию...
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21.12.2021 11:49 Відповісти
Ясно одне - Кацапня підвищує ставки.
Навіть останній скрєпний дебіл з паРашки розуміє для Расєї це закінчиться великою кровю
Зайти можуть цілими, а от вийти цілими вже не вийде. Як що Зе клоун заборонить стріляти по вторгненим кацапам щоб не провокувати, то в той день мабуть він буде вбитий.
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21.12.2021 11:58 Відповісти
А реакція на це все від нашої зебуїнської недовлади є якась взагалі? Чи вони вже спакували валізи і готуються відправитися туди, де лежать їхні офшори?
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21.12.2021 11:59 Відповісти
Почему из русни получаются хорошие удобрения- потому что внутри них лайна багато
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21.12.2021 12:02 Відповісти
Вкотре перевірте особисту зброю...
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21.12.2021 12:09 Відповісти
Зброя почищена , рюкзак зібраний , ми спокійні .
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21.12.2021 13:02 Відповісти
"На передодні католицького Різдва..." Это уже сегодня!?
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21.12.2021 12:30 Відповісти
Байден верно оценил блеф *****, и указал ему, что война в Европе ему даже выгодна. Тем самым выбив у него все козыри. При этом намекнул о партизанской войне, в которой он будет помогать Украине, которую ***** очень сильно боится.
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21.12.2021 12:34 Відповісти
ну яка партизанська війна у степах? Тим більше що в Сирії мордва вже достатньо натренувалась на партизанах.
Не втримаємо території - полишемо їх назавжди
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21.12.2021 13:21 Відповісти
Якраз, всі слуги кротів з ВРУ розїдуться напередодні по курортах і будуть там сидіти, поки коломойшиних і кремлівських-зеєрмачіх грошей, отриманих за розпродаж України, вистачить. А як закінчаться гроші, будуть за кордоном займатисяя єдиною справою на які вони здатні - проституцією.
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21.12.2021 12:41 Відповісти
А в зраде каникулы. Беня на отпуска капусты отсыпал
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21.12.2021 12:45 Відповісти
Хай хтось скаже що зелена гнида не працює на москаля, посадити Пороха це свідомо вивести людей на вулицю де їх пресують і починається майдан, тільки цього разу війська маскальні вже на кордоні і повтор 14 року
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21.12.2021 12:54 Відповісти
Та давайте уже вторгайтесь. Заколебали этими бесконечными тяни-толкаями. А после вторжения уже как будет, так и будет...
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21.12.2021 12:59 Відповісти
Вполне возможно, учитывая что обнуленыш тоскует по СССР, если кто подзабыл, то вспомните: СССР был создан 30 декабря (!) 1922 г
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21.12.2021 13:19 Відповісти
Даже как то жаль молодых российских пацанов совсембез мотивации которых ***** будет отправлять на убой.
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21.12.2021 13:23 Відповісти
Шо, опять???
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21.12.2021 13:25 Відповісти
Зеленое дерьмо гундосило, ранее, что Порошенко и Турчинов слили Крым, дословно: Мы бы там все умерли, но Крым не отдали". Тогда такое заявление выглядело как пи*деж клоуна-уклониста, а сейчас, поведения всего зеленого кодла, говорит о сливе янелохом всей Украины!
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21.12.2021 13:39 Відповісти
Англосцакам вірити - себе не поважати.
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21.12.2021 16:11 Відповісти
ГЛАВНОЕ ВЗОРВАТЬ ВСЕ ГАЗОПРОВОДЫ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАЗА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ !)
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21.12.2021 18:40 Відповісти
Отсосут ублюдки!!!
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21.12.2021 23:42 Відповісти
Итак. Первая ласточка оказалась лживой. Смотрим дальше.
Кто тут стращал нападением... но шо? Извинитесь за весь тот бред что вы тут несли?
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28.12.2021 10:28 Відповісти
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