Росія планує вторгнення в Україну напередодні католицького Різдва за участі 100 тис. військових, зосереджених на кордоні, - звіт MI6
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Секретна служба МІ6 подала на розгляд Кабінету міністрів Великої Британії інформацію про можливий напад Росії на Україну напередодні католицького Різдва.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє британське видання Daily Star.
Згідно з повідомленням розвідки Сполученого королівства, Росія планує вторгнення напередодні Різдва військовим контингентом у 100 тисяч військовослужбовців, зосереджених на кордоні з Україною.
Міністерство оборони та міністерство закордонних справ Британії відмовилися коментувати, які дії Велика Британія може вжити у разі вторгнення Росії, яке виглядає дуже ймовірним.
Раніше видання CNN повідомляло, що російські війська, які зараз стоять біля українського кордону, готові до "швидкого та негайного" вторгнення в Україну.
На думку начальника головного управління розвідки МОУ Кирила Буданова, Росія може спробувати атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого .
На думку американської розвідки, адміністрація Байдена має не більше місяця для того, щоб зупинити Росію .
Будь ласка, зачекайте...
"Экономически обоснованная" цена около 8 000 грн.
А в каждой военной группировке 2/3 - силы обеспечения, типо медсанчасти, госпитали, логистика, техобслуживание.
Какая-то фигня с этой агрессией.
Больше похоже на информационный вброс
Elvisnapensii
@serkurcha
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@BorisenkoBoris
прості орки з паспортами московії вже в Києві та Львові прогулюються туристичними маршрутами,не говорячи про Харків та Одесу,з початком"двіжу"на танках,почнуться захвати будівль СБУ та поліції в усіх містах України...Зе тоді зі своїми Шефірами с'**....ься у Лондон чи Італію?
Навіть останній скрєпний дебіл з паРашки розуміє для Расєї це закінчиться великою кровю
Зайти можуть цілими, а от вийти цілими вже не вийде. Як що Зе клоун заборонить стріляти по вторгненим кацапам щоб не провокувати, то в той день мабуть він буде вбитий.
Не втримаємо території - полишемо їх назавжди
Кто тут стращал нападением... но шо? Извинитесь за весь тот бред что вы тут несли?