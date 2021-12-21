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Новини Політика України
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Рішення про переможця конкурсу на керівника САП має бути прийнято сьогодні: будь-яке зволікання означатиме згоду Зеленського з ОАСК, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення про переможця конкурсу на керівника САП має бути прийнято сьогодні: будь-яке зволікання означатиме згоду Зеленського з ОАСК, - Шабунін

Шостий апеляційний суд має без зволікань скасувати це "рішення" ОАСК щодо конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи має значення заява ОП про бажання президента якнайшвидше закінчити конкурс на керівника САП? Після рішення ОАСКу - ні, не має. Від учора значення мають лише ДІЇ Зеленського. І зараз це вже не про відродження втраченої довіри - це про уникнення катастрофи. Надто далеко в сигналах зайшли США і партнери, щоб "не помітити" порушення Зеленським слова, офіційно данного Байдену", - розповів він.

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"Нижче я наведу перелік ДІЙ, які Зеленський мав би вчинити, щоб уникнути катастрофи в стосунках з "ключовим безпековим союзником" (як президент сам називає США):

1. Рішення про переможця конкурсу має бути прийнято сьогодні (як і було раніше заплановано комісією). Будь-яке відстрочення - читається, як підпис Зеленського під вчорашнім "рішенням" ОАСК.

2. Венедіктова без жодних зволікань призначає переможця конкурсу - прямо в той же день. Інакше ОАСК заборонить їй це робити новим рішенням (в них є інші позови по цьому конкурсу).

3. На першому ж сесійному тижні Рада голосує президентський законопроєкт про ліквідацію ОАСК (розгляд якого ОП блокує 9-й місяць)", - запропонував Шабунін.

"Шостий апеляційний суд має без зволікань скасувати це "рішення" ОАСК. Ідіотичність останнього опишемо окремо - такого бєспредєлу навіть вони ще не виносили. Без рішення апеляції - виконання попередніх пунків не мають жодного значення (і міжнародники це розуміють). Про Татарова перестаю писати принципово. Без виконання ДІЙ вище - він всього лише провідник волі Зеленського/Єрмака. Повторюся, без ДІЙ будь-які заяви Зеленського/Банкової з цього приводу викликають і на Заході, і в Україні вже навіть не злість - відверту огиду", - резюмував він.
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Топ коментарі
+21
Наївний пухнастий "абинепорох" Зе-Шабунін...
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21.12.2021 09:32
+13
"Будь яке зволікання..." - це дії шлабуніна, сирож лещів, пуштунів у 2019 році. Ви це зробили разом, привели до влади шайку малопросів, а нарід загнали в рабство. Правильно зробили молоді люди, скориставшись безвізом виїхали назавжди в країни, де їх шанують, покинувши гетто "какая разница".
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21.12.2021 09:37
+7
Дурень продовжує обманювати себе... Шабунін, просинайся, - пора в школу.
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21.12.2021 09:36
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Наївний пухнастий "абинепорох" Зе-Шабунін...
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21.12.2021 09:32 Відповісти
А почему он "Зе"?
Очередной мастер словесного поноса?
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21.12.2021 10:14 Відповісти
враг моего врага - мой друг
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21.12.2021 10:40 Відповісти
Судячи зі змісту публікації, її автор - з гурту "аби не буратіно". Чи ви навіть не читали ? Й до чого тут "абинепорох" ? Може вам хтось доплачує ?
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21.12.2021 20:09 Відповісти
венядіктова то втекла на "отдых"
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21.12.2021 09:33 Відповісти
Дурень продовжує обманювати себе... Шабунін, просинайся, - пора в школу.
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21.12.2021 09:36 Відповісти
"Будь яке зволікання..." - це дії шлабуніна, сирож лещів, пуштунів у 2019 році. Ви це зробили разом, привели до влади шайку малопросів, а нарід загнали в рабство. Правильно зробили молоді люди, скориставшись безвізом виїхали назавжди в країни, де їх шанують, покинувши гетто "какая разница".
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21.12.2021 09:37 Відповісти
Из гавна конфетку не сделаешь.
ЗЕнаркоман как был гнидой ,так и остался.
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21.12.2021 09:37 Відповісти
Звісно будуть зволікати. Зеленський ще думаю куди Гогу прилаштувати..Може якраз сюди.
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21.12.2021 09:39 Відповісти
Каких реформ от клоуна ещё не хватает?
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21.12.2021 09:40 Відповісти
хотелось бы услышать мнение сырожы леща
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21.12.2021 09:40 Відповісти
Шабунін, ти привів в тому числі, дану істоту на посаду Президента. То чому ж ти апелюєш не до нього, а до суспільства ? Чи ти і тобі подібні "білі пальта" приводитимуть до влади "отаке", а прості Громадяни мають виходити і скидати владу, щоб зберегти Країну....
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21.12.2021 09:58 Відповісти
О, всесильний Шабунін!
Ти привів до влади Зелену Істоту, забравши булаву у Сивочолого Гетьмана!
Чи не будеш ти настільки ласкавий, щоби забрати булаву у Блазня і посадити Баригу?
(підпис) Мудрий Український Нарід.
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21.12.2021 15:27 Відповісти
Зе уже давно прокурором САП назначил себя любимого и делиться этим креслом не захочет ни с кем.
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21.12.2021 10:29 Відповісти
ОАСК шо это такое???
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21.12.2021 10:53 Відповісти
Банда Бені захопила владу. Торчок просто зіц припрезидент.
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21.12.2021 10:55 Відповісти
Шабуня ані слова про "підозру" Порошенку. тому що мрія цього Зебіла здійснилася.
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21.12.2021 11:52 Відповісти
Шабунин-молодец! Дави Зелю !
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21.12.2021 14:52 Відповісти
Ага и бурисму за одно.
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21.12.2021 15:39 Відповісти
Еще один ЗЕ *****, антикоррупционер хренов
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21.12.2021 14:58 Відповісти
 
 