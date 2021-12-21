Рішення про переможця конкурсу на керівника САП має бути прийнято сьогодні: будь-яке зволікання означатиме згоду Зеленського з ОАСК, - Шабунін

Шостий апеляційний суд має без зволікань скасувати це "рішення" ОАСК щодо конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи має значення заява ОП про бажання президента якнайшвидше закінчити конкурс на керівника САП? Після рішення ОАСКу - ні, не має. Від учора значення мають лише ДІЇ Зеленського. І зараз це вже не про відродження втраченої довіри - це про уникнення катастрофи. Надто далеко в сигналах зайшли США і партнери, щоб "не помітити" порушення Зеленським слова, офіційно данного Байдену", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Єрмак знесли порядок проведення конкурсу на керівника САП. Це державна зрада, - Шабунін

"Нижче я наведу перелік ДІЙ, які Зеленський мав би вчинити, щоб уникнути катастрофи в стосунках з "ключовим безпековим союзником" (як президент сам називає США):

1. Рішення про переможця конкурсу має бути прийнято сьогодні (як і було раніше заплановано комісією). Будь-яке відстрочення - читається, як підпис Зеленського під вчорашнім "рішенням" ОАСК.

2. Венедіктова без жодних зволікань призначає переможця конкурсу - прямо в той же день. Інакше ОАСК заборонить їй це робити новим рішенням (в них є інші позови по цьому конкурсу).

3. На першому ж сесійному тижні Рада голосує президентський законопроєкт про ліквідацію ОАСК (розгляд якого ОП блокує 9-й місяць)", - запропонував Шабунін.

"Шостий апеляційний суд має без зволікань скасувати це "рішення" ОАСК. Ідіотичність останнього опишемо окремо - такого бєспредєлу навіть вони ще не виносили. Без рішення апеляції - виконання попередніх пунків не мають жодного значення (і міжнародники це розуміють). Про Татарова перестаю писати принципово. Без виконання ДІЙ вище - він всього лише провідник волі Зеленського/Єрмака. Повторюся, без ДІЙ будь-які заяви Зеленського/Банкової з цього приводу викликають і на Заході, і в Україні вже навіть не злість - відверту огиду", - резюмував він.