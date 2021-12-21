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МОЗ у четвер прийме рішення щодо запровадження в Україні бустерної дози COVID-вакцини, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

МОЗ у четвер прийме рішення щодо запровадження в Україні бустерної дози COVID-вакцини, - Шмигаль

У Міністерстві охорони здоров'я у четвер відбудеться засідання, де буде ухвалено рішення про порядок введення додаткової дози проти COVID-19 людям з ослабленим імунітетом.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Звичайно, уже сьогодні людям, які мають в цьому потребу, мають слабкий імунітет… дозволяється бустерна вакцина для того, щоб захистити. У четвер у МОЗ буде нарада, яка прийме рішення про час та порядок застосування третьої дози вакцини", - розповів Шмигаль.

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За його словами, вакцин проти коронавірусу в Україні достатньо - 9-10 мільйонів доз трьох основних препаратів, які визнані та затверджені у всьому світі.

Прем'єр додав, що в Україні вже зроблено понад 27 млн щеплень, більшу частину з яких - у другому півріччі.
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моз-ссучені пдраси воз, вони рішень не приймають.
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21.12.2021 09:52 Відповісти
Колоть можно прямо на призывных пунктах во время раздачи автоматов.
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21.12.2021 09:59 Відповісти
Больше уколов хороших и таг сибе.

Есле кто не знает на улице уже ужасный омикрон, от которого прививачки пока нету (но скоро вот вот будет), но вы колитесь пока чем дают.
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21.12.2021 10:19 Відповісти
 
 