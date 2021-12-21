МОЗ у четвер прийме рішення щодо запровадження в Україні бустерної дози COVID-вакцини, - Шмигаль
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У Міністерстві охорони здоров'я у четвер відбудеться засідання, де буде ухвалено рішення про порядок введення додаткової дози проти COVID-19 людям з ослабленим імунітетом.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Звичайно, уже сьогодні людям, які мають в цьому потребу, мають слабкий імунітет… дозволяється бустерна вакцина для того, щоб захистити. У четвер у МОЗ буде нарада, яка прийме рішення про час та порядок застосування третьої дози вакцини", - розповів Шмигаль.
За його словами, вакцин проти коронавірусу в Україні достатньо - 9-10 мільйонів доз трьох основних препаратів, які визнані та затверджені у всьому світі.
Прем'єр додав, що в Україні вже зроблено понад 27 млн щеплень, більшу частину з яких - у другому півріччі.
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Есле кто не знает на улице уже ужасный омикрон, от которого прививачки пока нету (но скоро вот вот будет), но вы колитесь пока чем дают.