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Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Нііністе ситуацію на українському кордоні
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Саулі Нііністе у телефонній розмові обговорили ситуацію з безпекою на українському кордоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у твіттері.
"Провів телефонну розмову із Саулі Нііністе. Обговорили безпекову ситуацію на українському кордоні. Поділився баченням необхідних міжнародних зусиль для її деескалації", - написав він.
Топ коментарі
+5 5 копійок
показати весь коментар21.12.2021 10:07
+5 Ksenia VB
показати весь коментар21.12.2021 10:07
+5 Юрий Мороз bf061623
показати весь коментар21.12.2021 10:22
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Через політичні репресії. Ще і санкцій на увалять. Стане він і вся його гопота не виїздною у розвинені країни.
Может это - "18 апреля 2014 года Зеленский говорил: «Мы, русские и украинцы, один народ»
И посмотрите на этот кусок гавна. Разогнал весь народ чтобы цветы положить. Челядь разогнали по будкам, дабы царю под ногами не мешали.
О чем будут говорить два абсолютно разных эти человека.
Галантерейщик и кардиналдегенерат и президент - это сила.