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Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Нііністе ситуацію на українському кордоні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Нііністе ситуацію на українському кордоні

Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Саулі Нііністе у телефонній розмові обговорили ситуацію з безпекою на українському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у твіттері.

"Провів телефонну розмову із Саулі Нііністе. Обговорили безпекову ситуацію на українському кордоні. Поділився баченням необхідних міжнародних зусиль для її деескалації", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Фінляндії Нііністе у розмові з Путіним закликав знайти дипломатичне рішення щодо ситуації на кордоні України

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Нііністе ситуацію на українському кордоні 01
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Топ коментарі
+5
Схопився коли смажений півень в гузно дзьобнув.
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21.12.2021 10:07
+5
Незабаром із зеленським окрім пуйла і бацьки ніхто не спілкуватиметься.
Через політичні репресії. Ще і санкцій на увалять. Стане він і вся його гопота не виїздною у розвинені країни.
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21.12.2021 10:07
+5
На ступеньках в библиотеке сидит президент Финляндии. Просто для него не нашлось свободного места.

И посмотрите на этот кусок гавна. Разогнал весь народ чтобы цветы положить. Челядь разогнали по будкам, дабы царю под ногами не мешали.

О чем будут говорить два абсолютно разных эти человека.
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21.12.2021 10:22
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Схопився коли смажений півень в гузно дзьобнув.
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21.12.2021 10:07 Відповісти
Володимир Олександрович постійно налагоджує контакти з іноземними партнерами та союзниками.
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21.12.2021 10:11 Відповісти
Ага. І постійно заводить інвесторів в Україну.
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21.12.2021 10:14 Відповісти
а у вільний від роботи час робить шпаківні
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21.12.2021 10:38 Відповісти
Не пойму - это типа сарказм или ты реально упоротый на всю голову?
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21.12.2021 10:15 Відповісти
Все зруйнував, а тепер налагоджує. Пізно всрався.
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21.12.2021 10:23 Відповісти
Не сильно він і схопився.
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21.12.2021 10:24 Відповісти
У разі нападу Росії, в ОП стартуватиме президентська програма "Велике драпівництво".(с)ВАЗеленский
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21.12.2021 11:56 Відповісти
Незабаром із зеленським окрім пуйла і бацьки ніхто не спілкуватиметься.
Через політичні репресії. Ще і санкцій на увалять. Стане він і вся його гопота не виїздною у розвинені країни.
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21.12.2021 10:07 Відповісти
Фины знают как русских пиз.....дить!!!! Уверен пан Зеленский , все правильно делает!!! А если что не так, рядом есть Данилов!!!! Порешают!!!
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21.12.2021 10:10 Відповісти
А вы забыли за Министра Обороны Верещук
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21.12.2021 10:16 Відповісти
Та да ,Данилов "порешает"...утюгом кого то погладит,как делал в 90тые?
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21.12.2021 10:24 Відповісти
Я думаю, що зільоний папугай вже зрозумів степінь своєї дурості. А серед його оточення немає адекватної людини, щоб могла його опам'ятати і допомогти розумною порадою. Воно мечеться ,як вуж на сковороді: то вліво , то вправо...а шлях один -втеча з України !!!
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21.12.2021 10:11 Відповісти
"Обговорил" - это ярко. Ну теперь я уверен: Путин обосрется и отведет войска. Настоящий главнокомандующий!
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21.12.2021 10:12 Відповісти
"Лучший бой - тот, который не состоялся"
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21.12.2021 10:23 Відповісти
Это из любимых поговорок Зеленского?
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21.12.2021 10:48 Відповісти
Гугло у допомогу.
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21.12.2021 11:23 Відповісти
"Вовремя предать - это значит предвидеть."
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21.12.2021 10:50 Відповісти
Ви про мінські договорняки?
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21.12.2021 11:25 Відповісти
Ага - ""Минские соглашения - от них отходить нельзя. К Минску подвязаны все те ключевые санкции, которые на сегодня осуществляются по отношению к РФ" - Зеленский
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21.12.2021 12:04 Відповісти
Я про це чув і від одного надпатріота років шість тому.
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21.12.2021 12:14 Відповісти
"...российские войска стоят на границе, просто украинскую границу отодвигают немножко вперед..." - оно?
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21.12.2021 12:17 Відповісти
Це теж цікаво, але не з тієї опери.
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21.12.2021 13:00 Відповісти
Странно. По времени совпадает....
Может это - "18 апреля 2014 года Зеленский говорил: «Мы, русские и украинцы, один народ»
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21.12.2021 13:07 Відповісти
Те, що зєля, як мінімум, напіввата, у мене сумнівів вже давно не має. Але це ніяк не виправдовує численні косяки його попередника.
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21.12.2021 13:43 Відповісти
Ойц. Я так рад... Кстати, оправдыва его "косяки" - Вы , если можно, список пжлст
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21.12.2021 15:01 Відповісти
Чиї?
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21.12.2021 15:12 Відповісти
"його попередника"
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21.12.2021 22:41 Відповісти
Ну, сказать вам нечего. Понятно
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21.12.2021 15:03 Відповісти
Звісно, звідки у святих ті гріхи.
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21.12.2021 15:14 Відповісти
Согласен. Зе - эт не Вальцман
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21.12.2021 15:19 Відповісти
Логічно. У кожного свої таргани.
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21.12.2021 15:41 Відповісти
Однозначно. Один страну продаёт, другой защищает. От такие "таргани"
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21.12.2021 22:39 Відповісти
головне вірити у другого
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22.12.2021 00:28 Відповісти
головне вірити у - вальцмана, полвареника, и борщевой набор.
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22.12.2021 11:06 Відповісти
Вальцман то святе, а про інше мені відома не багато.
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22.12.2021 13:35 Відповісти
заглянуть в глаза ***** - эт ваше.
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22.12.2021 14:19 Відповісти
Цікаво, що першим це зробило ваше божество, а дурник вирішив змавпувати.
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22.12.2021 15:01 Відповісти
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22.12.2021 22:44 Відповісти
И это всё?
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22.12.2021 22:48 Відповісти
так. краще читайте гарика, він - геній
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22.12.2021 22:57 Відповісти
Звідки поспілкувався, із сауни в Гуті, де сховався подалі від кордону з паРашею і від громадян України?
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21.12.2021 10:12 Відповісти
Мінетчик 6-го розряду
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21.12.2021 10:14 Відповісти
Ого,працюЄ!
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21.12.2021 10:16 Відповісти
На ступеньках в библиотеке сидит президент Финляндии. Просто для него не нашлось свободного места.

И посмотрите на этот кусок гавна. Разогнал весь народ чтобы цветы положить. Челядь разогнали по будкам, дабы царю под ногами не мешали.

О чем будут говорить два абсолютно разных эти человека.
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21.12.2021 10:22 Відповісти
Галантерейщик и кардинал дегенерат и президент - это сила.
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21.12.2021 10:29 Відповісти
знову мамкіна бубочка удавала з себе президента
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21.12.2021 10:33 Відповісти
После этого содержательного диалога, надеюсь, Президент Финляндии сможет выговорить Shirokino так же чисто, как и Обама, в 2015.
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21.12.2021 10:34 Відповісти
Нахера обсуждать границу с главой страны, которая никак не может на эту ситуацию повлиять
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21.12.2021 10:43 Відповісти
Пане президенте чи не пора озброювати народ, всі чоловіки які служили в армії повинні пройти відновлення своїх навичок, одержати зброю ,здатну дати належний опір ворогу.Часу немає ,ми проспали ,для задіяння мотору держави потрібно місяць, і то при хорошій роботі ,а в нас всього тиждень.
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21.12.2021 14:11 Відповісти
 
 