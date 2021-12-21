Рівень загрози не змінювали. Держдеп додав дані про стягування військ РФ, - Псакі про рекомендації американцям утриматися від поїздок до України

Влада США не змінювала оцінки рівня загрози для американців, які хочуть відвідати Україну, а лише додала нових деталей до опису - про присутність військ РФ поблизу українського кордону.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Попередження про небезпеку подорожей до України зберігається на так званому четвертому рівні... Держдепартамент оновив текст і вніс інформацію про нарощування військової могутності Росії на кордоні з Україною. Отже, йдеться про публікацію додаткових даних. Але водночас, як і раніше, йдеться про четвертий рівень", - заявила Псакі під час прес-конференції у Білому домі.

Вона зазначила, що досі четвертий рівень загрози діяв у випадку з Україною виключно через COVID-19.

Четвертий рівень означає, що влада США радить співгромадянам не подорожувати до тієї чи іншої країни.

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Раніше в понеділок у посольстві США в Києві повідомили, що Держдеп США рекомендує американським громадянам утриматися від поїздок до України через пандемію COVID-19 і загрози з боку Росії.