Рівень загрози не змінювали. Держдеп додав дані про стягування військ РФ, - Псакі про рекомендації американцям утриматися від поїздок до України
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Влада США не змінювала оцінки рівня загрози для американців, які хочуть відвідати Україну, а лише додала нових деталей до опису - про присутність військ РФ поблизу українського кордону.
Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Попередження про небезпеку подорожей до України зберігається на так званому четвертому рівні... Держдепартамент оновив текст і вніс інформацію про нарощування військової могутності Росії на кордоні з Україною. Отже, йдеться про публікацію додаткових даних. Але водночас, як і раніше, йдеться про четвертий рівень", - заявила Псакі під час прес-конференції у Білому домі.
Вона зазначила, що досі четвертий рівень загрози діяв у випадку з Україною виключно через COVID-19.
Четвертий рівень означає, що влада США радить співгромадянам не подорожувати до тієї чи іншої країни.
Раніше в понеділок у посольстві США в Києві повідомили, що Держдеп США рекомендує американським громадянам утриматися від поїздок до України через пандемію COVID-19 і загрози з боку Росії.
Будь ласка, зачекайте...
чому це потрібні робити амеріканці, чи анґлійці чи ще хтось?
допомога буде і не руда з золотим доштьом....
бубенця запитайте - чому воно, отбулавлене,
не хоче захищати державу?
хоча це йоґо прямий обовьязок?
а це зелено-руде гімно - чіпси купить і на дивані відлежиться....
у Флоріді палкою мячікі в землю...
95-та жарта року....
мо моя влаштуе? - запру не піднімешься...
як буба на беніной будеш гарцювати
С ними и шампанское добудешь.
Директор ЦРУ ганяє у Москву через загрозу вторгення росіян в Україну - а Зе про це навіть не повідомляють.
"Ні слова про Україну без України" часів Порошенка перетворилося на "Ні слова про Україну у присутності Президента України" за якихось два роки.
Вова дострибався зі своїм маніакальним бажанням посадити ПП. І все одно продовжує копати вниз.
Не розуміючи, що копає яму насамперед собі. І що ми загалом дійшли до моменту, коли персональні проблеми Вови більше не є проблемами України, для всього світу Зе тепер - це щось одне, а Україна - зовсім інше.
Я не здивуюся,коли ми доживемося до санкцій проти чинного Президента, і УКРАЇНА ПРИ ЦЬОМУ НЕ ПОСТРАЖДАЄ. - https://t.me/nuts_roses/443
http://3wifi.stascorp.com/map
ось карта, на якій видно роутери, до яких добралися росіяни. Якщо ваш роутер (MAC) та назва сітки сітка є на карті - рекомендую змінити пароль на роутері для wifi та не використовувати wps pin