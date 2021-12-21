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ВООЗ закликає переглянути плани на свята через поширення "Омікрону": "Скасована подія краще, ніж скасоване життя"

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

ВООЗ закликає переглянути плани на свята через поширення

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала людей скасувати деякі зі своїх планів на відпустку, щоб захистити здоров’я населення, оскільки новий штам коронавірусу Омікрон стрімко поширюється по всьому світу.

"Скасована подія краще, ніж скасоване життя", - сказав глава ВООЗ д-р Тедрос Гебреєсус, додавши, що наразі потрібно приймати "важкі рішення", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, у деяких випадках це означатиме скасування або відкладення заходів.

Такі коментарі прозвучали після того, як експерти в галузі охорони здоров’я оголосили, що Омікрон наразі є домінуючим варіантом у США.

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Ряд країн, включаючи Францію та Німеччину, посилили карантинні заходи та ввели обмеження на поїздки, щоб спробувати зупинити поширення нового варіанту COVID-19. Нідерланди ввели жорсткий карантин на Різдво.

У понеділок Білий дім заявив, що президент Джо Байден не планує "блокувати країну". Головний експерт країни з інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі раніше попереджав, що різдвяні подорожі посилять поширення Омікрону навіть серед повністю вакцинованих.

У Великобританії прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що уряду необхідно "зарезервувати можливість" введення нових правил в Англії, оскільки кількість випадків Oмікрону зростає, але не оголосив про подальші обмеження. Наразі новорічні святкування на лондонській Трафальгарській площі скасовані "в інтересах громадської безпеки".
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значно краще скасувати ВОЗ, за профневідповідністЬ
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21.12.2021 10:30 Відповісти
Але це не збереже вам життя чи здоров"я.
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21.12.2021 10:38 Відповісти
спрятаться и сидеть в подвале - это существование...
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21.12.2021 10:53 Відповісти
А куди ж подіти всю жрачку-випивачку яку зараз гребуть вагонами?
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21.12.2021 10:30 Відповісти
Это идёт подготовка к войне.
С субботы на воскресенье нападут.
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21.12.2021 10:35 Відповісти
Вспомнился анекдот...
"-- Вы готовы отдать жизнь за дело кпсс?
-- Та забирайте, на хрена такая жизнь нужна!"

"Кололи-кололи, кололи-кололи..."
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21.12.2021 10:33 Відповісти
Предлагаю вам привиться недавно разработанной вакциной от коронавируса для создания мирового коллективного иммунитета.
- Нет, не буду.
- Но почему вы отказываетесь?
- Не хочу.
- Вы не хотите победить пандемию?
- Хочу.
- А, вы боитесь, что вам вколят чип?!
- Нет.
- Так почему же?
- Не хочу.
- Знаете ли, профессор - если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать!
- За что?!.. - Вы антиваксер!

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21.12.2021 11:59 Відповісти
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21.12.2021 10:38 Відповісти
Так от омикрона ж не умирают. Пугать не перестанут баранов.
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21.12.2021 10:44 Відповісти
Начинаю подозревать что это сам Гербарий подослал банду, которая уронила мариупольскую елку! Кстати, поболтал тут, с одним предпринимателем, который арендовал киоск, у елки. Так он просто в охренении! Арендная плата там не маленькая оказалась, 3500 в сутки. Ну и как их отбивать??? Точно, это Гербарий виноват!
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21.12.2021 10:45 Відповісти
Хм. То есть если я раньше не собирался идти на йолку в центр чтобы потлокаться в толпе и выпить "глинтвейна" из дешевого шмурдяка за космические деньги... то мне теперь нужно идти туда?))))
Та не. Я лучше дома с семьей))) Ну в парк еще пойдем. Хоть бы снег был - красиво же.
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21.12.2021 10:58 Відповісти
Карантин завершено у лютому 2021р. Резонансне рішення судді
https://www.youtube.com/watch?v=XJ_R-RLEmus&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF
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21.12.2021 11:13 Відповісти
скасована подія ,котра врятує людсву життя буде тоді , коли скасують ВООЗ,
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21.12.2021 11:48 Відповісти
 
 