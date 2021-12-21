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бойовик (3379) вибухівка (403) прокуратура (3171) суд (8048) тероризм (2780) Донецька область (5743)

Суд на 8 років позбавив волі 23-річну пособницю НЗФ "ДНР", яка збирала розвіддані та переховувала вибухівку у борошні. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

За публічного обвинувачення, яке підтримувала у суді Донецька обласна прокуратура, 23-річну жінку визнано винною у сприянні діяльності терористичної організації та придбанні, носінні та зберіганні вибухових речовин і пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 263 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

У прокуратурі нагадали, що у жовтні 2021 року зловмисниця, яка проживала у м. Донецьку, отримала завдання від представника НЗФ "ДНР" збирати інформацію на користь терористів.

Для цього вона приїхала до Краматорська, де здійснила фото- та відеозйомку адміністративних будівель, службового транспорту та прилеглих територій ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також 11-го прикордонного загону ДПС України. Вказані матеріали за допомогою інтернет-месенджера пособниця відправила бойовику.

Після скоєного, діючи за інструкцією "куратора", обвинувачена прибула до м. Добропілля, де знайшла раніше облаштований представниками НЗФ РФ схрон з вибухівкою і перевезла її у Краматорськ. Заборонені предмети зловмисниця зберігала в орендованій квартирі, заховавши у пакетах з борошном.

Суд на 8 років позбавив волі 23-річну пособницю НЗФ ДНР, яка збирала розвіддані та переховувала вибухівку у борошні 01

"За задумом окупантів, вибухові пристрої мали б використовуватись для дестабілізації громадського порядку на підконтрольній українській владі території. Проте, спільними зусиллями правоохоронців злочини вдалося попередити, а зловмисницю затримати", - йдеть у повідомленні.

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Згідно із вироком суду пособниці терористів призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Суд на 8 років позбавив волі 23-річну пособницю НЗФ ДНР, яка збирала розвіддані та переховувала вибухівку у борошні 02
Фото: сайт прокуратури
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Топ коментарі
+13
Какое гуманное у нас к террористам и бандитам государство. Тварь готовила теракт а ей всего 8 лет дали как за хулиганство за коробок конопли. Какого террориста вы напугаете таким смешным сроком? На Рашке за такое минимум 20 лет а то и пожизненное дали бы. Или вы ждете когда дома и мосты начнут взрывать?
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21.12.2021 11:07
+10
Ну и где морда, что муку никто не видел ?
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21.12.2021 10:34
+10
Решение суда уже есть - где фото ее рожи?...
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21.12.2021 11:03
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Нормально так тротилла. Жильцы дома должны пойти в церковь свечку поставить что все обошлось
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21.12.2021 10:33 Відповісти
Запінить сучку монтажною піною і пустить на волю в Кальміус ... пущай поплавает ....
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21.12.2021 10:50 Відповісти
Говорят что без детонатора внутри это просто как брусок мыла
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21.12.2021 11:46 Відповісти
Думаешь там детонаторов небыло? Или допустим в квартире пожар ету ***** сделает когда напьется и психанет на украинскую власть насмотревшись Шария и Жопоблоковцев. Или в духовку или микроволновку *муку* поставит. От высокой температуры тоже сдетонирует.
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21.12.2021 12:06 Відповісти
Ну и где морда, что муку никто не видел ?
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21.12.2021 10:34 Відповісти
І не спало їй навіть на думку серед шоколадок і мармеладу від Рошену переховувати порох
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21.12.2021 10:36 Відповісти
І зізналася вона у цьому, зазнавши страшні борошна у гестапо СБУ
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21.12.2021 10:50 Відповісти
Решение суда уже есть - где фото ее рожи?...
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21.12.2021 11:03 Відповісти
Да! Мне тоже интересно было бы спрогнозировать как она будет выглядеть в 31 год!
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21.12.2021 11:05 Відповісти
це ж у 2014 їй було 15
ну, от і наросло піонєрок-гєроєк на совковій попсі й рашистській пропаганді...
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21.12.2021 11:05 Відповісти
Какое гуманное у нас к террористам и бандитам государство. Тварь готовила теракт а ей всего 8 лет дали как за хулиганство за коробок конопли. Какого террориста вы напугаете таким смешным сроком? На Рашке за такое минимум 20 лет а то и пожизненное дали бы. Или вы ждете когда дома и мосты начнут взрывать?
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21.12.2021 11:07 Відповісти
Задание получено в октябре было недавно,жила в Донецке, а ездила в Краматорск и Доброполье...значит не одна одна такая радистка Кэт...крысы мавзолейные часто тетьков используют для дел грязных...Фишка такая КГБшная...
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21.12.2021 11:10 Відповісти
В якийсь час Х вони цю вибухівку будуть приводити в дію... І здається мені, цей час Х вже близько. А наш наріт гуляю, готується до свят, варить холодець. Все як завжди
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21.12.2021 11:13 Відповісти
Террористов РАБссия готовит со школьной скамьи причем особоталантливым отправляют еще детьмит за бугор...вспомните братьев Царнаевых взорвавших марафон в американском Бостоне...в США попали еще пацанвой...
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21.12.2021 11:13 Відповісти
надо ей эту взрывчатку было в жопу засунуть и пустить по минному полю в ДНР
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21.12.2021 11:30 Відповісти
Нетехнологично. Пристрелить на месте
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21.12.2021 12:13 Відповісти
И теперь 8 лет ей стоять рачком

До конца жизни её будут иметь бочком!
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21.12.2021 13:39 Відповісти
 
 