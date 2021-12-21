Суд на 8 років позбавив волі 23-річну пособницю НЗФ "ДНР", яка збирала розвіддані та переховувала вибухівку у борошні. ФОТО

За публічного обвинувачення, яке підтримувала у суді Донецька обласна прокуратура, 23-річну жінку визнано винною у сприянні діяльності терористичної організації та придбанні, носінні та зберіганні вибухових речовин і пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 263 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

У прокуратурі нагадали, що у жовтні 2021 року зловмисниця, яка проживала у м. Донецьку, отримала завдання від представника НЗФ "ДНР" збирати інформацію на користь терористів.

Для цього вона приїхала до Краматорська, де здійснила фото- та відеозйомку адміністративних будівель, службового транспорту та прилеглих територій ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також 11-го прикордонного загону ДПС України. Вказані матеріали за допомогою інтернет-месенджера пособниця відправила бойовику.

Після скоєного, діючи за інструкцією "куратора", обвинувачена прибула до м. Добропілля, де знайшла раніше облаштований представниками НЗФ РФ схрон з вибухівкою і перевезла її у Краматорськ. Заборонені предмети зловмисниця зберігала в орендованій квартирі, заховавши у пакетах з борошном.

"За задумом окупантів, вибухові пристрої мали б використовуватись для дестабілізації громадського порядку на підконтрольній українській владі території. Проте, спільними зусиллями правоохоронців злочини вдалося попередити, а зловмисницю затримати", - йдеть у повідомленні.

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Згідно із вироком суду пособниці терористів призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.



Фото: сайт прокуратури