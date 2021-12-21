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США (14537) коронавірус (16702)

У США зафіксували перший випадок смерті від "Омікрону": чоловік мав серйозні проблеми зі здоров’ям

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У США зафіксували перший випадок смерті від

У Сполучених Штатах Америки зареєстрували перший летальний випадок, спричений наслідками інфікування штатом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомили представники органів охорони здоров'я штату Техас, передає Цензор.НЕТ із посиланням АВС.

Як зазначили представники охорони здоров’я округу Харріс, жертвою став 50-річний чоловік, який не був вакцинований і мав серйозні проблеми зі здоров’ям.

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Нагадаємо, раніше гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" поширюється значно швидше, ніж штам "дельта", а також становить чималу загрозу для вакцинованих та перехворілих на вірус людей.

У той же час у Міністерстві охорони здоров'я Південно-Африканської Республіки (ПАР) стверджують, що фіксують значно менший рівень госпіталізацій під час штаму коронавірусу "Омікрон" (приблизно в 11 разів), ніж раніше фіксували за "Дельти". Перебіг хвороби інфікованих пацієнтів переважно легкий.
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Топ коментарі
+3
"Як зазначили представники охорони здоров'я округу Харріс, жертвою став 50-річний чоловік, який не був вакцинований і мав серйозні проблеми зі здоров'ям."- напевно вогнепальне поранення навиліт!
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21.12.2021 11:04
+2
Соплі вас спасуть від ковіду ( замість маски), чхання і кашель від нього спасе! І якщо температура не вище 38, то Господь бог вас від всьго спасе!
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21.12.2021 11:32
+1
Відрикошетила?
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21.12.2021 12:50
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"Як зазначили представники охорони здоров'я округу Харріс, жертвою став 50-річний чоловік, який не був вакцинований і мав серйозні проблеми зі здоров'ям."- напевно вогнепальне поранення навиліт!
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21.12.2021 11:04 Відповісти
Дуже,схоже Мабуть куля,в метрі,від нього пролетіла
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21.12.2021 11:30 Відповісти
Розривна.
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21.12.2021 11:39 Відповісти
Безмежно,й безпервно розривна
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21.12.2021 11:52 Відповісти
Відрикошетила?
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21.12.2021 12:50 Відповісти
Диссипувала, у туман
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21.12.2021 12:53 Відповісти
Напевно дуже твердолобим був покійник.
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21.12.2021 13:42 Відповісти
Хто немає сер'йозних проблем зі здоров'ям? Ьише,ті хто тримає медиків,на значній відстані. Черговий медичний пук
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21.12.2021 11:28 Відповісти
Соплі вас спасуть від ковіду ( замість маски), чхання і кашель від нього спасе! І якщо температура не вище 38, то Господь бог вас від всьго спасе!
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21.12.2021 11:32 Відповісти
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21.12.2021 11:53 Відповісти
 
 